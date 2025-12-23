Μητσοτάκης σε αγρότες: «Δεν υποκύπτουμε σε εκβιασμούς – Τον πρώτο λόγο για την απελευθέρωση των δρόμων τον έχει η Τροχαία»

Ακόμα ένα μήνυμα προς τους αγρότες – κάποιοι λένε ότι θα είναι το τελευταίο – θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο.

Πρόκειται για το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο του 2025 και αναμένεται να δοθούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι κατευθύνσεις για το 2026 στους υπουργούς. Ωστόσο, τα αγροτικά μπλόκα επισκιάζουν τα πάντα ενόψει των Χριστουγέννων με τις επιπτώσεις να είναι εμφανείς στις τοπικές οικονομίες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές προς τους αγρότες και αυτή την εβδομάδα καταβλήθηκαν νέα ποσά, λέγοντας πως: «Ήταν μια σύνθετη διαδικασία που έγινε εν κινήσει, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ, με περισσότερε κονδύλια».

Αυτή την εβδομάδα υπήρξαν «νέες εκταμιεύσεις ύψους συνολικά 3,8 δισ. ευρώ, όχι χωρίς κάποιες καθυστερήσεις, καθώς είναι μια σύνθετη διαδικασία που γίνεται εν κινήσει, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ».

Σημείωσε πως τα 20 από τα 27 κονδύλια έχουν λυθεί ή βρίσκονται προς συζήτηση και σημείωσε πως μόνο η παράταξη της ΝΔ ψήφισε στη Βουλή τη μεταρρύθμιση και τόνισε πως η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μονόδρομος για να αποκτήσουμε ένα σύστημα επιδοτήσεων με διαφάνεια.

Επανέλαβε την πρότασή του για διακομματική επιτροπή, τονίζοντας πως ελπίζει να καταλήξουν σε ένα κοινό πόρισμα όλα τα κόμματα.

«Οι αγρότες έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα και οι πολίτες απάντησαν με τις δικές τους αντοχές» και σημείωσε πως τώρα έχει έρθει η ώρα της ευθύνης. «Τώρα έχει έρθει η σειρά της συλλογικής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία. Να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι, να ενισχυθεί οικονομικά η περιφέρεια, αλλά να μην ρισκάρουν την οδική ασφάλεια. Είναι η πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» σημείωσε.

Τόνισε, δε, πως τον πρώτο λόγο για την απελευθέρωση των δρόμων έχει η τροχαία.

«Δεν πρόκειται να υποκύψουμε σε εκβιασμούς ούτε μπορούμε να μεροληπτήσουμε υπέρ μιας κοινωνικής ομάδας σε βάρος των υπολοίπων. Το πλαίσιο των δυνατοτήτων της κυβέρνησης έχει οριοθετηθεί, εξ άλλου η πολιτική μας επιλογή είναι να αναλαμβάνουμε δράσεις υπέρ των πολλών» σημείωσε.

Στη συνέχεια έστειλε νέο μήνυμα προς τους αγρότες λέγοντάς τους πως «σε όσους προτιμούν το παράδοξο, να μιλούν χωρίς να συζητούν, η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς και δεν θα μεροληπτήσουμε σε βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων. Το πλαίσιο των δυνατοτήτων της κυβέρνησης έχει οριοθετηθεί με σαφήνεια, εξ άλλου η πολιτική μας επιλογή είναι να αναλαμβάνουμε δράσεις υπέρ των πολλών».