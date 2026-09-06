Πολιτική

Μητσοτάκης στο newsit.gr: «Η ΝΔ είναι μια φιλελεύθερη παράταξη – Δεν έχουμε δώσει πολιτικό οξυγόνο σε ακροδεξιά κόμματα να γιγαντωθούν»

«Η ΝΔ επί ημερών μου, πιστή στη διακήρυξή της, είναι μια παράταξη οικονομικά φιλελεύθερη, που πιστεύει σε λιγότερους φόρους και στην ιδιωτική πρωτοβουλία» είπε
Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
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«Η ΝΔ δεν κινείται προς τα εκεί» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ απαντώντας στην ερώτηση της Κατερίνας Σερέτη για το newsit.gr σχετικά με την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη, την παρουσία κομμάτων στα δεξιά της ΝΔ στην Ελλάδα και το εάν η κυβερνητική παράταξη μετακινείται προς τα δεξιά.

«Η ΝΔ επί ημερών μου, πιστή στη διακήρυξή της, είναι μια παράταξη οικονομικά φιλελεύθερη, που πιστεύει σε λιγότερους φόρους και στην ιδιωτική πρωτοβουλία», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, προσθέτοντας ότι θεωρεί «την ασφάλεια της χώρας υπέρτατο αγαθό», αλλά και ότι η ΝΔ «οφείλει να στηρίζει όλους τους πολίτες» και να στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων.

«Αυτό πρεσβεύω ως πρόεδρος της ΝΔ και ως πρωθυπουργός», τόνισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι στην Ευρώπη «γιγαντώνονται τα ακροδεξιά κόμματα», κάνοντας αναφορά και στις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου το AfD διεκδικεί την πρώτη θέση. Διαχώρισε, ωστόσο, την εικόνα στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι «εδώ έχουμε κατακερματισμένα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ».

«Μέσα από την πολιτική μας δεν έχουμε δώσει πολιτικό οξυγόνο σε ακροδεξιά κόμματα να γιγαντωθούν», υποστήριξε, φέρνοντας ως παράδειγμα τη διαχείριση του μεταναστευτικού. «Στην Ευρώπη το μεταναστευτικό είναι πρώτο θέμα. Εδώ δεν είναι. Όταν στη Λέσβο υπήρχαν 60.000 μετανάστες, τώρα είναι 300», ανέφερε.

«Θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν έχει σημαντική απειλή από την ακροδεξιά», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός και ξεκαθάρισε: «Η ΝΔ δεν κινείται προς τα εκεί. Είμαστε κεντροδεξιό κόμμα και αυτό θα κάνω και στις επόμενες εκλογές».

«Δεν θα μπούμε στον πειρασμό να πλειοδοτήσουμε απέναντι στα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά μας», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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