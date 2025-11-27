Μητσοτάκης στο υπουργικό: Σημαντική τομή η ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων – Αύριο επιστρέφεται ένα ενοίκιο σε 1 εκατομμύριο πολίτες

Εκτενή αναφορά σε όλα τα μέτρα που εμπεριέχονται και στον προϋπολογισμό αλλά και στις παροχές που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε κάνοντας αναφορά στην χθεσινή συμφωνία για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και μίλησε για σημαντική τομή γιατί απαντά σε ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων. Την χαρακτήρισε «κίνηση εκσυγχρονισμού του εργασιακού πλαισίου και παραδέχθηκε ότι υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα καθώς είμαστε χαμηλά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 80%. «Είναι μια διαδικασία που επιταχύνει αναγκαίες συγκλίσεις και κοινωνική συνοχή και έρχεται από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση», είπε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός τόνισε ακόμα ότι η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με τον προϋπολογισμό του 2026 που έχει στο επίκεντρό του την βελτίωση των πραγματικών εισοδημάτων. Είναι αναπτυξιακός στον προσανατολισμό του και όχι απλός κατάλογος εσόδων εξόδων αλλά πυξίδα για τις προτεραιότητες.

«Η χώρα μας θα έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης η ανεργία βαίνει μειούμενη οι επενδύσεις διπλάσιες και ήδη εφαρμόζονται μέτρα που αυξάνουν την αγοραστική δύναμη και θα εφαρμοστούν μέτρα ύψους 3 δις ευρώ ως άμεσες βελτιώσεις μισθών και συντάξεων. Δίνουν έμφαση στη στήριξη τη μεσαίας τάξης και των οικογενειών με παιδιά, οι νέοι οι ένστολοι και οι κάτοικοι της περιφέρειας. Όλα μεταφράζονται σε αυξημένες αποδοχές που θα δουν οι πολίτες από τον Ιανουάριο του 2026. Ενισχύονται και οι συνταξιούχοι με πολλούς τρόπους. Ήδη καταβλήθηκε το βοήθημα των 250 ευρώ που θα δίνεται κάθε Νοέμβριο. Όλοι οι συνταξιούχοι θα πάρουν αύξηση το 2026 και όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα δουν να μειώνεται και αν εξαλείφεται. Αύριο θα πληρωθεί η επιστροφή του ενός ενοικίου σε πάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές που ισοδυναμεί μείωση 8% στα ενοίκια», είπε.

«Επιστρέφουμε στους πολίτες το μέρισμα της ανάπτυξης και θα ξαναπώ ότι σε μια εποχή που οι περισσότερες κυβερνήσεις στην Ευρώπη αναγκάζονται να ψηφίσουν προϋπολογισμούς λιτότητας όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχει τρύπα 20 δισ λίρες εμείς επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ως ανάχωμα στο αυξημένο κόστος ζωής. Όχι μόνο δεν πατάμε φρένο αλλά επιταχύνουμε στις παρεμβάσεις. Το νέο νομοσχέδιο για τις Πολεοδομίες που είχαν βαθμολογηθεί με 3,4 στα 10 έδειχνε πως αντιλαμβάνονται οι πολίτες την διαδικασία έκδοσης μιας άδειας, και παίρνουμε την τολμηρή απόφαση να μεταφέρουμε την έκδοση από την αυτοδιοίκηση στο Κτηματολόγιο. Θέλουμε one stop shop για κάθε ακίνητο».

«Επίσης, η δεύτερη πιο σημαντική μεταρρύθμιση είναι το κληρονομικό δίκαιο και έχουμε διατάξεις αμετάβλητες για πολλά χρόνια. Πολλές καινοτομίες που θα παρουσιαστούν η αλλαγή των ποσοστώσεων σε περίπτωση μη ύπαρξης διαθήκης, η αναγνώριση δικαιωμάτων στους συντρόφους και οι ψηφιακές διαδικασίες για να εκλείψουν καθυστερήσεις. Η μεταρρύθμιση αυτή έχει αναπτυξιακή διάσταση».

Κλείνοντας είπε: «Θα επαναλάβω ότι όποιος έχει την παραμικρή αμφιβολία για την μεταρρυθμιστική διάθεση της κυβέρνησης αρκεί να δει τη σημερινή ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου».