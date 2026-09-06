Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη μετά τη ΔΕΘ: «Νομίζει πως με τραγουδάκια θα επιλέξει αντίπαλο»

Σφοδρή επίθεση της Χαριλάου Τρικούπη στον πρωθυπουργό για οικονομία, ΟΠΕΚΕΠΕ, ελληνοτουρκικά και θεσμούς - «Ας αρχίσει να φοβάται για το ξεφούσκωμα του εκλεκτού του»
Γραφεία του ΠΑΣΟΚ
Τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη, στην Αθήνα (Φωτογραφία αρχείου: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)
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Σε μετωπική επίθεση κατά του πρωθυπουργού πέρασε το ΠΑΣΟΚ μετά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, να συμπυκνώνει την κριτική της Χαριλάου Τρικούπη σε τρεις λέξεις: «Αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση».

Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τη ΔΕΘ, χαρακτηρίζοντας την περίοδο 2023-2027 «τετραετία χαμένων ευκαιριών» και επιχειρώντας ταυτόχρονα να εμφανιστεί ως η εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη ΝΔ. «Υπάρχει άλλος δρόμος», είναι το μήνυμα που εκπέμπει η Χαριλάου Τρικούπη, βάζοντας στο επίκεντρο την παραγωγικότητα, το κοινωνικό κράτος και την «πολιτική αλλαγή».

Ο Κώστας Τσουκαλάς αμφισβήτησε ευθέως την οικονομική αποτίμηση που έκανε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου. «Χαρακτήρισε την τετραετία 2023-2027 ως τετραετία ανάπτυξης. Μόνο που τελικά αποδείχθηκε η τετραετία των χαμένων ευκαιριών και της διεύρυνσης των ανισοτήτων», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ αντιπαρέβαλε στην κυβερνητική επιχειρηματολογία στοιχεία για την αγοραστική δύναμη και την παραγωγικότητα, υποστηρίζοντας ότι «η Ελλάδα δυστυχώς έχασε το στοίχημα της ανάπτυξης και της ευημερίας».

«Γιατί δεν ζητεί ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Τουρκίας;»

Ιδιαίτερα υψηλοί ήταν οι τόνοι και για τα ελληνοτουρκικά, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ να στρέφεται κατά της πολιτικής των «ήρεμων νερών».

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι εμφάνισε την πολιτική αυτή ως κάτι παρεμπίπτον, ενώ, κατά το ΠΑΣΟΚ, «την είχε κάνει σημαία», δίνοντας στην Τουρκία χώρο «να καλύπτει τις αναθεωρητικές λογικές της κάτω από δήθεν καλές προθέσεις».

Και έθεσε ευθέως το ερώτημα: «Γιατί δεν ζητεί ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας;».

Σφοδρά «πυρά» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο στόχαστρο της Χαριλάου Τρικούπη μπήκε και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον Κώστα Τσουκαλά να απορρίπτει την αυτοκριτική που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις καθυστερήσεις στην εξυγίανση του Οργανισμού.

«Βάπτισε με θράσος ως δήθεν μεταρρυθμιστική αστοχία το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση πολιτικές ευθύνες για όσα συνέβησαν στον Οργανισμό και για το οικονομικό κόστος που, όπως υποστηρίζει, θα κληθεί να επωμιστεί η χώρα.

«Πανικόβλητος γιατί το δεξιό και το κεντρώο ακροατήριο του κουνάει μαντήλι»

Η κριτική του ΠΑΣΟΚ πέρασε στη συνέχεια στο αμιγώς πολιτικό πεδίο, με τη Χαριλάου Τρικούπη να αμφισβητεί την προσπάθεια του πρωθυπουργού να εμφανιστεί ως εγγυητής της θεσμικής σταθερότητας και της συναίνεσης.

«Πανικόβλητος γιατί μετά το δεξιό και το κεντρώο ακροατήριο του κουνάει μαντήλι, προσποιείται τον θεσμικό και τον συναινετικό», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Παράλληλα, εξαπέλυσε βαριές κατηγορίες για τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε θεσμικά ζητήματα, αναφερόμενος στις υποκλοπές και στη λειτουργία της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

«Δίδυμα φεγγάρια» Μητσοτάκης και Τσίπρας

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η απάντηση και στην αναφορά του πρωθυπουργού στον Αλέξη Τσίπρα και στα «δίδυμα φεγγάρια», με το ΠΑΣΟΚ να επιστρέφει αυτούσια τη φράση στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«“Δίδυμα φεγγάρια στον ίδιο ουρανό” ξέραμε ότι είναι με τον κ. Τσίπρα στη χειραγώγηση της Δικαιοσύνης, τα σκάνδαλα και την υποβάθμιση των θεσμών», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.

Και συνέχισε: «“Δίδυμα φεγγάρια” είναι και στο ξέπλυμα των ευθυνών των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας που άφησαν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού».

Η αντεπίθεση για το δημόσιο χρέος

Η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε και στις αιχμές Μητσοτάκη για την οικονομική πολιτική του ΠΑΣΟΚ κατά τη δεκαετία του 1980, περνώντας στην αντεπίθεση με αναφορές στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας.

«Αν έχει απορίες για το πώς εκτοξεύθηκε το δημόσιο χρέος της χώρας, ας κάνει μια ανασκόπηση στη θητεία του πατέρα του», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς, παραθέτοντας στη συνέχεια στοιχεία για την εξέλιξη του χρέους τόσο εκείνη την περίοδο όσο και επί διακυβέρνησης Κώστα Καραμανλή.

«Ακόμη στα Ζάππεια της αυταπάτης ζείτε, κ. Μητσοτάκη;»

Ακόμη πιο προσωπική έγινε η αντιπαράθεση στη συνέχεια, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ να στρέφεται ευθέως στον πρωθυπουργό.

«Ακόμη στα Ζάππεια της αυταπάτης ζείτε, κ. Μητσοτάκη;», διερωτήθηκε και επανέφερε τη στάση που είχε κρατήσει ο σημερινός πρωθυπουργός κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

«Νομίζει πως με τραγουδάκια θα επιλέξει τον αντίπαλο»

Το ΠΑΣΟΚ απάντησε και στην προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να βάλει στην πολιτική εξίσωση τον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να επιλέξει τον αντίπαλο που τον εξυπηρετεί πολιτικά.

«Ο πρωθυπουργός νομίζει πως με τραγουδάκια θα επιλέξει τον αντίπαλο που τον βολεύει, μπας και συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Όμως δυστυχώς για εκείνον, τον αντίπαλό του θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός και θα του στείλει τον λογαριασμό», πρόσθεσε.

«Ας αρχίσει να φοβάται για το ξεφούσκωμα του εκλεκτού του»

Η Χαριλάου Τρικούπη επιχείρησε, παράλληλα, να αντιστρέψει τις αιχμές που δέχθηκε από τον πρωθυπουργό για τις δημοσκοπικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ.

Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι με τις θέσεις του για την πρώτη κατοικία, τα πλεονάσματα και το ασφαλιστικό «ταυτίστηκε όσο κανείς με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και τον Αλέξη Τσίπρα».

Και κατέληξε με μία ακόμη αιχμή: «Συνεπώς, να μην αγχώνεται για τη δημοσκοπική επίδοση του ΠΑΣΟΚ. Ας αρχίσει να φοβάται για το ξεφούσκωμα του εκλεκτού του».

«Ώρα για πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ»

Πίσω από τη σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό, η Χαριλάου Τρικούπη επιχείρησε να προβάλει και το κεντρικό πολιτικό της αφήγημα ενόψει των εκλογών.

«Η θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Η Ελλάδα δυστυχώς έχασε το στοίχημα της ανάπτυξης και της ευημερίας», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Όμως υπάρχει άλλος δρόμος, με αυξημένη παραγωγικότητα, περιορισμό της σπατάλης και της διαφθοράς και ισχυρό κοινωνικό κράτος», πρόσθεσε, καταλήγοντας ότι αυτός ο δρόμος «είναι εφικτός και αναγκαίος με την πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ».

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