Πολιτική

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Έρχονται εξειδικευμένοι και μάχιμοι αστυνομικοί μέσα σε καταυλισμούς Ρομά

«Υπάρχει και η μικρή εγκληματικότητα που πλήττει τις γειτονιές και εκεί έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τους Ρομά»
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM

Αστυνομικοί αναμένονται να εγκατασταθούν μέσα σε καταυλισμούς Ρομά, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ σημείωσε πως: «Οι αστυνομικοί αυτοί (που θα βρεθούν μέσα στους καταυλισμούς Ρομά) θα είναι μάχιμοι, θα είναι μέσα στους καταυλισμούς και θα έχουν εκεί έδρα. Σε 1,5 μήνα θα γίνει αυτό και θα υπάγονται στο Ελληνικό FBI».

«Θα είναι καθημερινά παρόντες, θα περιπολούν σε συνοικίες και γειτονιές. Το μήνυμα είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά θέμα αποφυγής του νόμου» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Αυτή η ανοχή που υπήρχε για χρόνια και που για μένα είναι ακατανόητη, αυτή πρέπει να πάρει τέλος» πρόσθεσε.

 

Εξήγησε, δε, πως: «Το μεγάλο πρόβλημα με την εγκληματικότητα είναι στην Αττική και βαίνει μειούμενο. Υπάρχουν δύο πεδία: το ένα είναι το οργανωμένο έγκλημα, η βαριά εγκληματικότητα που έχει χτυπηθεί από το ελληνικό FBI. Έχουμε 1400 συλλήψεις και 500 προφυλακίσεις σε 6 μήνες. Υπάρχει και η μικρή εγκληματικότητα που πλήττει τις γειτονιές και εκεί έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τους Ρομά. Εκτός από τα ναρκωτικά, υπάρχουν οι κλοπές και οι ληστείες, αυτό βαίνει μειούμενο».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Prorata και Palmos Analysis: «Πικρή» πρωτιά για τη ΝΔ – Τι λένε οι πολίτες για κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά
Κατώτερα των προσδοκιών της κυβέρνησης φαίνεται πως είναι τα ευρήματα των δύο τελευταίων δημοσκοπήσεων, Prorata και Palmos Analysis, μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
Κάλπη 1
Κυριάκος Μητσοτάκης: Άρχισε η διαδικασία για την ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης – Η 4η φρεγάτα Belharra θα αναβαθμίσει θεαματικά το Πολεμικό Ναυτικό
Στην έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης και στην αγορά της τέταρτης φρεγάτας Belharra αναφέρεται...
Κυριάκος Μητσοτάκης 12
Newsit logo
Newsit logo