Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Έρχονται εξειδικευμένοι και μάχιμοι αστυνομικοί μέσα σε καταυλισμούς Ρομά

Αστυνομικοί αναμένονται να εγκατασταθούν μέσα σε καταυλισμούς Ρομά, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ σημείωσε πως: «Οι αστυνομικοί αυτοί (που θα βρεθούν μέσα στους καταυλισμούς Ρομά) θα είναι μάχιμοι, θα είναι μέσα στους καταυλισμούς και θα έχουν εκεί έδρα. Σε 1,5 μήνα θα γίνει αυτό και θα υπάγονται στο Ελληνικό FBI».

«Θα είναι καθημερινά παρόντες, θα περιπολούν σε συνοικίες και γειτονιές. Το μήνυμα είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά θέμα αποφυγής του νόμου» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Αυτή η ανοχή που υπήρχε για χρόνια και που για μένα είναι ακατανόητη, αυτή πρέπει να πάρει τέλος» πρόσθεσε.

Εξήγησε, δε, πως: «Το μεγάλο πρόβλημα με την εγκληματικότητα είναι στην Αττική και βαίνει μειούμενο. Υπάρχουν δύο πεδία: το ένα είναι το οργανωμένο έγκλημα, η βαριά εγκληματικότητα που έχει χτυπηθεί από το ελληνικό FBI. Έχουμε 1400 συλλήψεις και 500 προφυλακίσεις σε 6 μήνες. Υπάρχει και η μικρή εγκληματικότητα που πλήττει τις γειτονιές και εκεί έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τους Ρομά. Εκτός από τα ναρκωτικά, υπάρχουν οι κλοπές και οι ληστείες, αυτό βαίνει μειούμενο».