Νάντια Γιαννακοπούλου: Ο Γιάννης Παναγόπουλος θα έπρεπε να διευκολύνει το χώρο και την παράταξή του 

Στους τριγμούς που προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ η υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, μετά τις καταγγελίες και τον έλεγχο που βρίσκεται σε εξέλιξη, αναφέρθηκε η βουλευτής του κόμματος Νάντια Γιαννακοπούλου, υποστηρίζοντας ότι, «πάντα με το τεκμήριο της αθωότητας», όποιος βρίσκεται σε αντίστοιχη θέση «θα έπρεπε να διευκολύνει τον χώρο του και την παράταξή του».

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (11.02.2026) στο ΕΡΤNews, η Νάντια Γιαννακοπούλου σχολίασε ως «προβληματική» εξέλιξη το γεγονός ότι, παρότι το ΠΑΣΟΚ έχει αναστείλει την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου «για λόγους αρχής», εκείνος εξακολουθεί να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του στη ΓΣΕΕ και εμφανίζεται ενεργός και στις εσωτερικές διαδικασίες του συνδικαλιστικού χώρου. «Είναι ένα πρόβλημα, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που επιζητούμε τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση, ενόψει του Συνεδρίου και των εθνικών εκλογών, όποτε κι αν γίνουν», σημείωσε.

Η βουλευτής τόνισε ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ είναι «κάθετη» σε τέτοιες περιπτώσεις και πως η απόφαση αναστολής «δεν είναι ούτε συζητήσιμη ούτε διαπραγματεύσιμη». Παράλληλα, σε ερώτηση για το αν ο Γιάννης Παναγόπουλος θα έπρεπε να είναι εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ, έθεσε ζήτημα θεσμικών ορίων, υποστηρίζοντας ότι σε «κρίσιμες θέσεις» που διαχειρίζονται «εξουσία και χρήματα» θα πρέπει να προβλέπονται θητείες, είτε πρόκειται για συνδικαλιστικούς επικεφαλής είτε για υπουργούς.

Αναφερόμενη στις δημοσκοπήσεις, η Νάντια Γιαννακοπούλου παραδέχθηκε ότι η εικόνα «στασιμότητας» –και σε ορισμένες μετρήσεις «ελαφράς υποχώρησης»– δεν ικανοποιεί το κόμμα, επισημαίνοντας ότι στον προσυνεδριακό διάλογο πρέπει να εξεταστεί γιατί «δεν περνάει το μήνυμα» και να γίνουν διορθωτικές κινήσεις.

Η βουλευτής επίσης απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι δεν υπάρχει «κανένα περιθώριο συνεργασίας», καθώς στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι «πολιτική αλλαγή», με την Νάντια Γιαννακοπούλου να υποστηρίζει ότι η σημερινή κυβερνητική πορεία «έχει φτάσει στα όρια της».