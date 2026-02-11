Πολιτική

Νάντια Γιαννακοπούλου: Ο Γιάννης Παναγόπουλος θα έπρεπε να διευκολύνει το χώρο και την παράταξή του 

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε «προβληματική» τη συνέχιση της παρουσίας του προέδρου της ΓΣΕΕ, ενώ έχει ανασταλεί η κομματική του ιδιότητα – Τι είπε για δημοσκοπήσεις και συνεργασία με τη ΝΔ
Νάντια Γιαννακοπούλου
Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Στους τριγμούς που προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ η υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, μετά τις καταγγελίες και τον έλεγχο που βρίσκεται σε εξέλιξη, αναφέρθηκε η βουλευτής του κόμματος Νάντια Γιαννακοπούλου, υποστηρίζοντας ότι, «πάντα με το τεκμήριο της αθωότητας», όποιος βρίσκεται σε αντίστοιχη θέση «θα έπρεπε να διευκολύνει τον χώρο του και την παράταξή του».

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (11.02.2026) στο ΕΡΤNews, η Νάντια Γιαννακοπούλου σχολίασε ως «προβληματική» εξέλιξη το γεγονός ότι, παρότι το ΠΑΣΟΚ έχει αναστείλει την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου «για λόγους αρχής», εκείνος εξακολουθεί να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του στη ΓΣΕΕ και εμφανίζεται ενεργός και στις εσωτερικές διαδικασίες του συνδικαλιστικού χώρου. «Είναι ένα πρόβλημα, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που επιζητούμε τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση, ενόψει του Συνεδρίου και των εθνικών εκλογών, όποτε κι αν γίνουν», σημείωσε.

Η βουλευτής τόνισε ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ είναι «κάθετη» σε τέτοιες περιπτώσεις και πως η απόφαση αναστολής «δεν είναι ούτε συζητήσιμη ούτε διαπραγματεύσιμη». Παράλληλα, σε ερώτηση για το αν ο Γιάννης Παναγόπουλος θα έπρεπε να είναι εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ, έθεσε ζήτημα θεσμικών ορίων, υποστηρίζοντας ότι σε «κρίσιμες θέσεις» που διαχειρίζονται «εξουσία και χρήματα» θα πρέπει να προβλέπονται θητείες, είτε πρόκειται για συνδικαλιστικούς επικεφαλής είτε για υπουργούς.

 

Αναφερόμενη στις δημοσκοπήσεις, η Νάντια Γιαννακοπούλου παραδέχθηκε ότι η εικόνα «στασιμότητας» –και σε ορισμένες μετρήσεις «ελαφράς υποχώρησης»– δεν ικανοποιεί το κόμμα, επισημαίνοντας ότι στον προσυνεδριακό διάλογο πρέπει να εξεταστεί γιατί «δεν περνάει το μήνυμα» και να γίνουν διορθωτικές κινήσεις.

Η βουλευτής επίσης απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι δεν υπάρχει «κανένα περιθώριο συνεργασίας», καθώς στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι «πολιτική αλλαγή», με την Νάντια Γιαννακοπούλου να υποστηρίζει ότι η σημερινή κυβερνητική πορεία «έχει φτάσει στα όρια της».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
105
86
62
61
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Γιάννης Παναγόπουλος: Συνέντευξη Τύπου θα δώσει την Πέμπτη ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ μετά τις αποκαλύψεις για υπεξαίρεση κονδυλίων
Σε ανακοίνωσή του, έχει ήδη απορρίψει ως «αβάσιμες» τις κατηγορίες, καταγγέλλοντας ότι επί ημέρες δημοσιεύματα τον «δικάζουν και τον καταδικάζουν» με βάση «διακινούμενο non-paper άγνωστου συντάκτη»
Γιάννης Παναγόπουλος
Newsit logo
Newsit logo