ΝΔ: Την Τετάρτη στα Ιωάννινα το προσυνέδριο ενόψει του συνεδρίου του Μαΐου

Με θέμα: «Κοινωνικό κράτος για όλους - Νέες προοπτικές και ευκαιρίες», το προσυνέδριο των Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί αύριο, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη
Τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας / Eurokinissi

Από τα Ιωάννινα ξεκινά αύριο Τετάρτη (4.2.26) ο προσυνεδριακός διάλογος για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα.

Με θέμα: «Κοινωνικό κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες», το προσυνέδριο των Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί αύριο, παρουσία του προέδρου της ΝΔ και πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι εργασίες του προσυνεδρίου θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο Du Lac με ώρα έναρξης τις 17:30 και με τη συμμετοχή των βουλευτών της Περιφέρειας Ηπείρου, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Το προσυνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο μέρη.

Στο πρώτο μέρος με θεματική ενότητα «Παιδεία – Υγεία – Εργασία – Κοινωνική Συνοχή», θα πραγματοποιηθεί πάνελ με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της ΝΔ και υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως και της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου.

Στο δεύτερο μέρος θα διεξαχθεί συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με έναν μαθητή Λυκείου, μία επαγγελματία υγείας, μία ωφελούμενη προγράμματος της ΔΥΠΑ και μία ωφελούμενη προγράμματος πρόνοιας.

