Νέα ανάρτηση Πλεύρη με αποσπάσματα της δικογραφίας: «Ψεύτες σβήστε, καμία κατηγορία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

Με νέα ανάρτησή του στα social media, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης επανήλθε το μεσημέρι της Παρασκευής (17.04.2026) στο ζήτημα της δικογραφίας που τον αφορά, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει το περιεχόμενό της και να διαψεύσει εκ νέου ότι σχετίζεται είτε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είτε με τη διαχείριση της πανδημίας.

Ο Θάνος Πλεύρης υποστηρίζει ότι η διαβιβασθείσα δικογραφία προέρχεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών και ότι το σκέλος που τον αφορά συνδέεται με καταγγελία υπαλλήλου, η οποία, όπως αναφέρει, τον κατηγορεί επειδή δεν προχώρησε σε πειθαρχική δίωξη άλλου υπαλλήλου. «Καμία κατηγορία από ευρωπαία εισαγγελία, καμία κατηγορία για πανδημία. Ψεύτες σβήστε», έγραψε χαρακτηριστικά ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, επισυνάπτοντας και αποσπάσματα της δικογραφίας στα οποία παραπέμπει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαβίβαση της δικογραφίας που είναι από την εισαγγελία πρωτοδικών και το σκέλος που με αφορά και προκύπτει ότι υπάλληλος με κατηγορεί γιατί δεν έκανα πειθαρχική δίωξη σε άλλον υπάλληλο. Καμία κατηγορία από ευρωπαία εισαγγελία καμία κατηγορία για πανδημία. Ψεύτες σβήστε. pic.twitter.com/gU7BunXK6j — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) April 17, 2026

Η νέα αυτή παρέμβαση ήρθε σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησής του, με την οποία είχε διαψεύσει κατηγορηματικά δημοσίευμα που, κατά τον ίδιο, διακινούσε fake news περί δήθεν αποστολής φακέλου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την περίοδο της θητείας του στο υπουργείο Υγείας και τη διαχείριση της πανδημίας.

Ο υπουργός υποστηρίζει ότι η υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με την πανδημία, αλλά αφορά μήνυση υπαλλήλου του υπουργείου Υγείας, η οποία στρέφεται εναντίον του επειδή, κατά την άποψή της, θα έπρεπε να είχε παρέμβει σε ζητήματα που αφορούσαν υπηρεσίες του υπουργείου και άλλον υπάλληλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην αρχική του τοποθέτηση είχε κάνει λόγο για προσβολή της τιμής και της υπόληψής του, ζητώντας «άμεση αποκατάσταση της αλήθειας» και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη, εφόσον, όπως είχε τονίσει, δεν υπάρξει πλήρης επανόρθωση. «Είναι ψεύτες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «όσοι παράγουν και διακινούν το fake news πλέον δεν μπορούν να δηλώνουν άγνοια» και προειδοποιώντας ότι «θα τους καταδιώξω δικαστικά».

Το site pro news διακινεί από χθες ψευδή είδηση ότι δήθεν ήλθε φάκελος από την ευρωπαία εισαγγελέα για την περίοδο που ήμουν υπουργός υγείας για τη διαχείριση της πανδημίας. Είναι ψεύτες. Η δικογραφία που ήλθε αφορά μήνυση υπαλλήλου του υπουργείο υγείας προς εμένα επειδή κατά την… — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) April 17, 2026

Στο ίδιο πνεύμα, κατέληγε με τη φράση: «Η ανοχή στους ψεύτες και συκοφάντες τελείωσε», κλιμακώνοντας τη δημόσια αντιπαράθεση γύρω από το περιεχόμενο της δικογραφίας και το σχετικό δημοσίευμα.