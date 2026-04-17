Πολιτική

Νέα ανάρτηση Πλεύρη με αποσπάσματα της δικογραφίας: «Ψεύτες σβήστε, καμία κατηγορία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου επανέρχεται, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση αφορά μήνυση υπαλλήλου για μη άσκηση πειθαρχικής δίωξης, ενώ καταγγέλλει διασπορά fake news και προειδοποιεί ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στην Ολομέλεια της Βουλής (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Με νέα ανάρτησή του στα social media, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης επανήλθε το μεσημέρι της Παρασκευής (17.04.2026) στο ζήτημα της δικογραφίας που τον αφορά, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει το περιεχόμενό της και να διαψεύσει εκ νέου ότι σχετίζεται είτε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είτε με τη διαχείριση της πανδημίας.

Ο Θάνος Πλεύρης υποστηρίζει ότι η διαβιβασθείσα δικογραφία προέρχεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών και ότι το σκέλος που τον αφορά συνδέεται με καταγγελία υπαλλήλου, η οποία, όπως αναφέρει, τον κατηγορεί επειδή δεν προχώρησε σε πειθαρχική δίωξη άλλου υπαλλήλου. «Καμία κατηγορία από ευρωπαία εισαγγελία, καμία κατηγορία για πανδημία. Ψεύτες σβήστε», έγραψε χαρακτηριστικά ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, επισυνάπτοντας και αποσπάσματα της δικογραφίας στα οποία παραπέμπει.

 

Η νέα αυτή παρέμβαση ήρθε σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησής του, με την οποία είχε διαψεύσει κατηγορηματικά δημοσίευμα που, κατά τον ίδιο, διακινούσε fake news περί δήθεν αποστολής φακέλου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την περίοδο της θητείας του στο υπουργείο Υγείας και τη διαχείριση της πανδημίας.

Ο υπουργός υποστηρίζει ότι η υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με την πανδημία, αλλά αφορά μήνυση υπαλλήλου του υπουργείου Υγείας, η οποία στρέφεται εναντίον του επειδή, κατά την άποψή της, θα έπρεπε να είχε παρέμβει σε ζητήματα που αφορούσαν υπηρεσίες του υπουργείου και άλλον υπάλληλο.

Στην αρχική του τοποθέτηση είχε κάνει λόγο για προσβολή της τιμής και της υπόληψής του, ζητώντας «άμεση αποκατάσταση της αλήθειας» και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη, εφόσον, όπως είχε τονίσει, δεν υπάρξει πλήρης επανόρθωση. «Είναι ψεύτες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «όσοι παράγουν και διακινούν το fake news πλέον δεν μπορούν να δηλώνουν άγνοια» και προειδοποιώντας ότι «θα τους καταδιώξω δικαστικά».

 

Στο ίδιο πνεύμα, κατέληγε με τη φράση: «Η ανοχή στους ψεύτες και συκοφάντες τελείωσε», κλιμακώνοντας τη δημόσια αντιπαράθεση γύρω από το περιεχόμενο της δικογραφίας και το σχετικό δημοσίευμα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
255
212
83
79
60
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Φάμελλος για Γεωργιάδη: «Αν ο Μητσοτάκης δεν τον διώξει, είναι ίδιος και χειρότερος»
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζητεί την αποπομπή του υπουργού Υγείας, με αφορμή τις δηλώσεις του για τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κάνοντας λόγο για στοχοποίηση της Δικαιοσύνης και «παρακρατικό καθεστώς»
Άδωνις Γεωργιάδης και Σωκράτης Φάμελλος
Boρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει πολιτικό σκάνδαλο, η αντιπολίτευση δεν έχει τίποτα άλλο να πει
Ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός υποστήριξε ότι οι δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί δεν θεμελιώνουν ποινικές ευθύνες και τάχθηκε κατά της άρσης ασυλίας για υποθέσεις διαμεσολάβησης
Μάκης Βορίδης
Σκέρτσος για Μυλωνάκη: Ο αγώνας του μας αφορά όλους, η πολιτική δεν μπορεί να υπηρετεί την απανθρωπιά
Με ανάρτησή του, ο υπουργός Επικρατείας συνδέει τη μάχη που δίνει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ με το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και καταγγέλλει τη «δολοφονία χαρακτήρων»
Άκης Σκέρτσος
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Σχέδιο για ελεγχόμενη διακίνηση τυριών και ενίσχυση με 10 κτηνιάτρους
Έξω από το ΥΠΑΑΤ είχε συγκεντρωθεί κόσμος, έπειτα από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Σωματείων, εκφράζοντας τη συμπαράσταση του στους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα - «Μπλοκαρισμένα» τα λιμάνια της Μυτιλήνης
Αφθώδης πυρετός, σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
5
Θανάσης Κοντογεώργης: Εκλογές το 2027, η τοξικότητα δεν συμφέρει τη χώρα
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ μίλησε για τη δοκιμασία του Γιώργου Μυλωνάκη, επέμεινε στην ανάγκη πολιτικής νηφαλιότητας και υπερασπίστηκε τη θεσμική στάση της κυβέρνησης έναντι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 
Θανάσης Κοντογεώργης 5
Newsit logo
Newsit logo