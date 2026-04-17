Ο Θάνος Πλεύρης διαψεύδει δημοσίευμα που τον εμπλέκει σε δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας: Η ανοχή σε ψεύτες και συκοφάντες τελείωσε

Με ανάρτησή του στα social media, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης διέψευσε κατηγορηματικά δημοσίευμα, το οποίο, όπως αναφέρει, διακινεί fake news περί δήθεν αποστολής φακέλου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που να αφορά την περίοδο κατά την οποία ήταν υπουργός Υγείας και τη διαχείριση της πανδημίας.

Ο Θάνος Πλεύρης υποστηρίζει ότι η δικογραφία που έχει διαβιβαστεί δεν σχετίζεται με την πανδημία, αλλά με μήνυση υπαλλήλου του υπουργείου Υγείας εις βάρος του. Οπως σημειώνει, η συγκεκριμένη υπάλληλος στρέφεται εναντίον του επειδή, κατά την άποψή της, θα έπρεπε να είχε παρέμβει σε ζητήματα που αφορούσαν υπηρεσίες του υπουργείου και άλλον υπάλληλο.

Στην ίδια ανάρτηση, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κάνει λόγο για προσβολή της τιμής και της υπόληψής του και ζητεί την «άμεση αποκατάσταση της αλήθειας», αφήνοντας σαφές περιθώριο για προσφυγή στη Δικαιοσύνη σε περίπτωση που, όπως αναφέρει, δεν υπάρξει πλήρης επανόρθωση.

«Είναι ψεύτες», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «όσοι παράγουν και διακινούν το fake news πλέον δεν μπορούν να δηλώνουν άγνοια» και προειδοποιώντας ότι «θα τους καταδιώξω δικαστικά».

«Η ανοχή στους ψεύτες και συκοφάντες τελείωσε» επισημαίνει στην ανάρτησή του.

— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) April 17, 2026

Η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη

«Το site pro news διακινεί από χθες ψευδή είδηση ότι δήθεν ήλθε φάκελος από την ευρωπαία εισαγγελέα για την περίοδο που ήμουν υπουργός υγείας για τη διαχείριση της πανδημίας. Είναι ψεύτες. Η δικογραφία που ήλθε αφορά μήνυση υπαλλήλου του υπουργείο υγείας προς εμένα επειδή κατά την άποψη της έπρεπε να παρέμβω σε διάφορα που είχε με υπηρεσίες του υπουργείου υγείας και άλλον υπάλληλο. Αναμένω την άμεση αποκατάσταση της αλήθειας τα επόμενα λεπτά με πλήρη αποκατάσταση της προσβολής της τιμής και υπόληψης μου. Εάν δεν το πράξουν ακολουθείται η νόμιμη οδος. Εξυπακούεται ότι όσοι παράγουν και διακινούν το fake news πλέον δε μπορούν να δηλώνουν άγνοια και θα τους καταδιώξω δικαστικά. Η ανοχή στους ψεύτες και συκοφάντες τελείωσε.»