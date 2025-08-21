Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Νέα Δημοκρατία για την απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου – Ήταν ένας πραγματικός αγωνιστής της παράταξης

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία
Απόστολος Βεσυρόπουλος
PHOTO / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, άφησε την τελευταία του πνοή το μεσημέρι της Πέμπτης 21.08.2025, έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη και σκόρπισε τη θλίψη στον πολιτικό κόσμο της χώρας και ιδιαίτερα στους συνοδοιπόρους του στη Νέα Δημοκρατία.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ήταν βουλευτής Ημαθίας και από την 4η Απριλίου 2025 ήταν Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Από την 29η Αυγούστου 2023 έως και τον Μάρτιο του 2025 ήταν Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούνιο 2023 διετέλεσε υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η «γαλάζια παράταξη», αποχαιρέτησε το μέλος της με μία δήλωση στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως ήταν ένας άνθρωπος «ευγενής, καλοσυνάτος, σεμνός, μαχητικός, με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την Πατρίδα και την Παράταξη και υπηρέτησε από όλες τις θέσεις που πέρασε με ήθος και συνέπεια».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά συγκλονισμένη και με ανείπωτη θλίψη τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, βουλευτή Ημαθίας Απόστολο Βεσυρόπουλο, που τόσο ξαφνικά έφυγε σήμερα από τη ζωή.

Ο Απόστολος ήταν ένας άνθρωπος ευγενής, καλοσυνάτος, σεμνός, μαχητικός, με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την Πατρίδα και την Παράταξη και υπηρέτησε από όλες τις θέσεις που πέρασε με ήθος και συνέπεια.

Και φυσικά ήταν πάντα παρών για τον τόπο του, την Ημαθία και τους συμπολίτες του που τόσο πολύ τον αγάπησαν.

Όσο τον αγάπησαν και τα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα, που θα τον θυμούνται πάντα ως έναν πραγματικό αγωνιστή της Παράταξης.

Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι μαζί τους.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Πολιτική
