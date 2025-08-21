Απόστολος Βεσυρόπουλος: Ποιος ήταν ο επιτυχημένος οικονομολόγος που «έφυγε» από ανακοπή – Η ζωή του «γαλάζιου» πολιτικού

Θλίψη, τόσο στην οικογένειά του και τους φίλους του, όσο και στους «κόλπους» της πολιτικής, προκάλεσε ο ξαφνικός θάνατος του Απόστολου Βεσυρόπουλου σε ηλικία 59 χρόνων. Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν ευαίσθητο άνθρωπο που πάλευε για τις αξίες του αλλά και για να «σηκώσει» ψηλά το κόμμα του, τη Νέα Δημοκρατία.

Ο θάνατος του Απόστολου Βεσυρόπουλου ήταν απροσδόκητος. Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας αλλά και πρώην υφυπουργός Οικονομικών, άφησε την τελευταία του πνοή το μεσημέρι της Παρασκευής (21.08.2025) μετά από ανακοπή που έπαθε ενώ ήταν σε beach bar στη Χαλκιδική.

Ο 59χρονος πολιτικός αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία με αποτέλεσμα οι συγγενείς του να κινητοποιηθούν και να καλέσουν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο αρχικά τον μετέφερε στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στην Θεσσαλονίκη, όπου και κατέληξε.

Συγγενείς και συνάδελφοι δεν μπορούν να πιστέψουν πως έφυγε από τη ζωή τόσο γρήγορα. Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, πλήθος κόσμου τον αποχαιρετά με αναρτήσεις στα social media.

Όλοι, κάνουν λόγο για έναν επιτυχημένο οικονομολόγο που αγαπούσε και υπηρετούσε με συνέπεια και τιμή την πατρίδα και το κόμμα του.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Τασούλας αποχαιρέτησε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο λέγοντας πως είχε ακόμη πολλά να προσφέρει: μία δήλωση με ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς προέρχεται από τον άνθρωπο με το μεγαλύτερο αξίωμα στη χώρα μας.

Μεταξύ άλλων που ευχήθηκαν στην οικογένεια του συλλυπητήρια ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος και πλήθος από των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας.

Ποιος ήταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Γεννημένος το 1966 στη Βέροια με καταγωγή από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, κατάλαβε από πολύ μικρός πως το πάθος του ήταν τα οικονομικά.

Έτσι σπούδασε στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του AΤΕΙ Λάρισας, στο Τμήμα Λογιστικής, και έκανε τα δύο μεταπτυχιακά του στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Ο 59χρονος πολιτικός, ήταν υποψήφιος διδάκτωρ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης αλλά και στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης (Φορολογικό Δίκαιο).

Κατά τη διάρκεια της ζωής του, γνώρισε την καθηγήτρια Κατερίνα Κατσαβού με την οποία παντρεύτηκε και απέκτησε 2 παιδιά.

Πάντα κράταγε την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Εργάστηκε ως εφοριακός στη Βέροια και από το 2004 έως και το 2008 διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΑΚΕ Εφοριακών Ημαθίας – Πέλλας – Πιερίας.

Πριν την ενασχόληση με την πολιτική, εργάστηκε για αρκετά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και στη συνέχεια διορίστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Μεταξύ άλλων διετέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος και αντινομάρχης Ημαθίας, αρμόδιος για τις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή.

Από το 2010 μέχρι σήμερα ήταν αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟΔΕ) Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Απόστολος Φ. Βεσυρόπουλος ήταν βουλευτής Ημαθίας και από την 4η Απριλίου 2025 ήταν Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Από την 29η Αυγούστου 2023 έως και τον Μάρτιο του 2025 ήταν Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούνιο 2023 διετέλεσε υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όσο υπηρετούσε στη θέση του υφυπουργού Οικονομικών, του είχαν ανατεθεί:

α) της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας,

β) της εποπτείας των κάτωθι νομικών προσώπων:

i) της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων,

ii) του Βαρβακείου Ιδρύματος,

iii) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.).

Όσον αφορά τις εκλογές, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος κατάφερε να βγει πρώτος σε σταυρούς στον νομό Ημαθίας τουλάχιστον 4 φορές:

α) της 21ης Μάϊου 2023 επανεξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτίμησης,

β) της 7ης Ιουλίου 2019 επανεξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτίμησης,

γ) του Ιανουαρίου 2015 εξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτίμησης, ενώ ήταν επικεφαλής του ψηφοδελτίου στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015,

δ) του Ιουνίου 2012 εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας.

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές:

α) του έτους 2010 εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Βέροιας,

β) του έτους 2006 εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.

Την περίοδο 2007-2008 διετέλεσε Α’ Αντινομάρχης στη Νομαρχία Ημαθίας, με αρμοδιότητες στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου, και Προστασίας του Καταναλωτή.

Στη Βουλή των Ελλήνων:

α) Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, στην οποία έχει διατελέσει πρόεδρος και γραμματέας,

β) Διαρκής Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

γ) Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης

δ) Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής

ε) Επιτροπή ΔΕΚΟ

στ) Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους, στην οποία έχει διατελέσει και γραμματέας,

ζ) Υποεπιτροπή της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, με θέμα «Το χρέος και η απομείωσή του» και

η) Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας

Οι επιτυχίες του οικονομολόγου

Στις εκλογές του 2012 έθεσε για πρώτη φορά υποψηφιότητα και εξελέγη Βουλευτής Ημαθίας. Ενώ το 2015 βγήκε πρώτος σε σταυρούς προτίμησης & επικεφαλής του ψηφοδελτίου της ΝΔ.

Στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 εξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτίμησης Βουλευτής Ημαθίας ενώ ήταν επικεφαλής του ψηφοδελτίου της ΝΔ στο νομό και στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015.

Τον ίδιο χρόνο ήταν και επικεφαλής του Τομέα Φορολογικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Ένα χρόνο μετά, το 2016 και με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ανέλαβε Αν. Τομεάρχης Οικονομικών, με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική.

Ήταν μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, της Επιτροπής Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους και στην Υποεπιτροπή με θέμα «Το χρέος και η απομείωσή του».

Από τον Ιούλιο του 2019, ανέλαβε τα καθήκοντα του Υφυπουργού Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας ενώ στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 επανεξελέγη βουλευτής πρώτος σε σταυρούς προτίμησης.

Στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 επανεξελέγη βουλευτής πρώτος σε σταυρούς προτίμησης και το 2025 έγινε ο Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νέας Δημοκρατίας.