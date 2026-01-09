Συμβαίνει τώρα:
Νέα επίθεση από τον Νίκο Πλακιά στη Μαρία Καρυστιανού: «Οι άστεγοι πολιτικά τη γλύφουν μπας και τους πάρει στο κόμμα»

«Τα ονόματα που ακούγονται για το υπό σύσταση κόμμα, μόνο το νέο, το άφθαρτο και την κάθαρση δεν πρεσβεύουν», λέει ο Νίκος Πλακιάς
Νίκος Πλακιάς
Ο Νίκος Πλακιάς / EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιάννης Παναγόπουλος

Νέες αιχμές για το κόμμα που έχει προαναγγείλει η Μαρία Καρυστιανού άφησε ο Νίκος Πλακιάς με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) το απόγευμα της Παρασκευής (09.01.2026). Ο πατέρας που έχασε τη δίδυμες κόρες του στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη εκτοξεύει πυρά και προς τους πολιτικούς που φέρονται να προσεγγίζουν τη μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης.

Δείχνοντας και πάλι έντονη δυσαρέσκεια για τις πολιτικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Μαρία Καρυστιανού, ο Νίκος Πλακιάς, σε διάλογο που είχε με τον χρήστη του Χ «Σκοπίμιο Μπαλοκοτάκη», ο οποίος του απηύθυνε τον λόγο αναφορικά με τις επιθέσεις και την κριτική που δέχεται η δεύτερη, τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση, ότι εκμεταλλεύεται την τραγωδία των Τεμπών για να αποκομίσει πολιτικό όφελος, υπογράμμισε ότι τα ονόματα που ακούγονται για το υπό σύσταση κόμμα, μόνο το νέο, το άφθαρτο και την κάθαρση δεν πρεσβεύουν.

«Από ότι βλέπεις ότι είναι άστεγο πολιτικά και στο περιθώριο γλύφουν την Μαρία μπας και τους πάρει στο κόμμα. Κοίταξε όλα τα ονόματα που την περιβάλλουν και την στηρίζουν. Ο ένας χειρότερος από τον άλλο. Πολιτικοί απαρχαιωμένοι και πεταμένοι στο περιθώριο από τα πρώην κόμματά τους», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Έγραψε συγκεκριμένα:

«Θες την γνώμη μου
@skopimios
?
Άκουσε την λοιπόν μπας και αρχίσεις να καταλαβαίνεις.
Ποιος Κύρτσος; που τον θυμήθηκες αυτόν;
Άλλος ένας γυρολόγος της πολιτικής που ψάχνει στέγη στο κίνημα της Μαρίας.
Από ότι βλέπεις ότι είναι άστεγο πολιτικά και στο περιθώριο γλύφουν την Μαρία μπας και τους πάρει στο κόμμα.
Κοίταξε όλα τα ονόματα που την περιβάλλουν και την στηρίζουν.
Ο ένας χειρότερος από τον άλλο.
Πολιτικοί απαρχαιωμένοι και πεταμένοι στο περιθώριο από τα πρώην κόμματα τους.
Αυτό είναι το καινούριο και τα άφθαρτο και η κάθαρση αγαπητέ μου;».

 

Υπενθυμίζεται ότι σε δηλώσεις για το υπό ίδρυση κόμμα, τις οποίες έκανε από τη Λάρισα κι όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να το ανακοινώσει στις 28 Φεβρουαρίου, στην τρίτη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών, η Μαρία Καρυστιανού ξεκαθάρισε:

«Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι τραγικό. Όταν διάβασα κάτι τέτοιο… είναι τραγικό, δεν ισχύει. Δεν έχω βγάλει κανένα μανιφέστο. Είπα πως το κίνημα μεγαλώνει και πάει καλά» απάντησε, και συνέχισε: «Όλα αυτά γίνονται σκόπιμα για να με συκοφαντούν, να με βγάλουν μπροστά. Όλο το σύστημα, για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική περίοδο, η κυβέρνηση και η πλειοψηφία της αντιπολίτευσης είναι ένα, μια γροθιά, απέναντι σε έναν γονέα και ένα κίνημα πολιτών, που στρέφονται κατά της διαφθοράς».

Για την παρουσία της στην προεδρία του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών και αν σκοπεύει να παραμείνει, είπε: «Περιμένω να μου ζητηθεί επίσημα να αποχωρήσω. Υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία μέσω email. Η θητεία μου λήγει ούτως ή άλλως τον Μάρτιο. Εφόσον μου ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ευχαρίστως θα παραχωρήσω τη θέση μου».

