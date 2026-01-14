Νίκη Κεραμέως: Νέο πρόγραμμα στήριξης για 10.000 άνεργες γυναίκες με επιδότηση έως 80% του μισθού – Όλη η διαδικασία

Για ένα νέο και στοχευμένο πρόγραμμα στήριξης της γυναικείας απασχόλησης μίλησε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξή της στην Τατιάνα Στεφανίδου.

Σύμφωνα με τη Νίκη Κεραμέως το πρόγραμμα αφορά σε 10.000 άνεργες γυναίκες, προβλέποντας 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης, με σημαντική επιδότηση μισθολογικού κόστους. Όπως τόνισε η Νίκη Κεραμέως, στη συνέντευξή της στη Τατιάνα Στεφανίδου και στο Tlife.gr, βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η ενδιαφερόμενη να είναι άνεργη και εγγεγραμμένη στο μητρώο ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις γυναίκες με παιδιά, καθώς – όπως υπογράμμισε – η επιδότηση αυξάνεται σημαντικά για όσες έχουν παιδιά έως 15 ετών, φτάνοντας ακόμη και το 80% του μισθού.

«Μιλάμε για μία επιδότηση που μπορεί να φτάσει στο 80% του μισθού. Αν μια γυναίκα έχει και παιδιά έως 15 ετών, η ενίσχυση είναι ακόμη μεγαλύτερη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Νίκη Κεραμέως.

Πώς θα γίνεται η διαδικασία

Σύμφωνα με την υπουργό, η διαδικασία θα είναι απλή και ψηφιακή. Ο επιχειρηματίας που ενδιαφέρεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα θα υποβάλλει αίτηση μέσω του gov.gr, ενώ στη συνέχεια η ΔΥΠΑ, αξιοποιώντας το μητρώο ανέργων, θα προχωρά στο κατάλληλο «ταίριασμα» μεταξύ επιχείρησης και υποψήφιας εργαζόμενης.

«Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα φροντίσει ώστε να γίνει το σωστό πάντρεμα μεταξύ της υποψήφιας εργαζόμενης και της επιχείρησης», σημείωσε.

Πρόγραμμα 100 εκατ. ευρώ με έμφαση στις μητέρες

Το συνολικό ύψος του προγράμματος ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που το καθιστά – όπως ανέφερε η υπουργός – το μεγαλύτερο στοχευμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης που έχει υλοποιηθεί ποτέ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις γυναίκες με παιδιά, όχι μόνο σε νέες μητέρες, αλλά και σε γυναίκες που έχουν παιδιά έως και 15 ετών.

«Η σκέψη μας είναι ότι όταν μία γυναίκα κάνει παιδί, όσο περνούν τα χρόνια γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας. Η πολιτεία θέλει να σταθεί δίπλα σε αυτές τις γυναίκες και να τις βοηθήσει να κάνουν αυτό το σημαντικό βήμα επιστροφής», εξήγησε η Νίκη Κεραμέως, επισημαίνοντας ότι η στήριξη αφορά και μητέρες με παιδιά 10, 12 ή ακόμη και 15 ετών.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ουσιαστικό εργαλείο επανένταξης στην αγορά εργασίας, δίνοντας ανάσα τόσο στις άνεργες γυναίκες όσο και στις επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό.