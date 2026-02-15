Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης: Live η ομιλία του στην κεντρική επιτροπή συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Ο Νίκος Ανδρουλάκης / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, στη σημερινή συνεδρίαση (15.2.26) στην Ολομέλεια της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, σηματοδοτώντας την έναρξη της τελικής ευθείας για το συνέδριο του κόμματος που θα διεξαχθεί από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου.

Περίπου 780 στελέχη από όλη την Ελλάδα δίνουν το «παρών» στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, η οποία θεωρείται κομβικής σημασίας για την οργανωτική και πολιτική προετοιμασία του συνεδρίου. Από νωρίς έχει ξεκινήσει η προσέλευση των συνέδρων, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στην ομιλία του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη.

Δείτε live τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ:

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα απευθύνει προσκλητήριο συστράτευσης προς τα στελέχη και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, επαναλαμβάνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τον βασικό πολιτικό αντίπαλο της ΝΔ.

Παράλληλα, αναμένεται να ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, δίνοντας το στίγμα της αντιπολιτευτικής γραμμής.

Στόχος της Χαριλάου Τρικούπη είναι το επικείμενο συνέδριο να αποτελέσει την αφετηρία για μια «νικηφόρα πορεία», με έμφαση στην αυτόνομη πορεία του κόμματος και την αμφίπλευρη διεύρυνση.

Όπως έχει αποφασιστεί και στο πλαίσιο της τελευταίας συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, το προσκλητήριο προς τον προοδευτικό κόσμο παραμένει σταθερό, με αιχμή την ενίσχυση της πολιτικής επιρροής του ΠΑΣΟΚ.

