Νίκος Ανδρουλάκης: Πρέπει ο καθένας μας να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση – Δεν υπάρχει σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ

Ξεκάθαρο μήνυμα προς το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Open το πρωί της Πέμπτης (25.9.25), σχολιάζοντας δηλώσεις που έκαναν με κριτική κατά της ηγεσίας του κόμματος, στελέχη όπως ο Παύλος Γερουλάνος, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Χάρης Δούκας.

Συγκεκριμένα, για τις δηλώσεις του Παύλου Γερουλάνου περί κολλημένης «βελόνας» του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ότι «στη ΔΕΘ δεν υπήρξε τομέας που το ΠΑΣΟΚ να μην είχε συγκεκριμένη πρόταση».

«Το ότι δεν κουβαντιάζουμε αυτά δείχνει ότι κάποιες δηλώσεις είναι προς την λάθος κατεύθυνση», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισημαίνοντας ότι «αντί να γίνεται συζήτηση που αφορά τις θέσεις και το πρόγραμμα, ανοίγει ένας κύκλος εσωστρέφειας».

Αναφορικά με τις δηλώσεις της Αννας Διαμαντοπούλου ότι ευθύνη του ΠΑΣΟΚ είναι «όχι να γίνουμε η Καρυστιανού ή η Κωνσταντοπούλου, αλλά να φέρουμε τα ζητήματα στη Βουλή», ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε: «57 άνθρωποι χάθηκαν, 57 οικογένειες θρήνησαν και θρηνούν. Πρέπει να έχουμε σεβασμό γιατί οι άνθρωποι αυτοί περνάνε μια μεγάλη περιπέτεια στη ζωή τους. Οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν ότι ένα κόμμα προσπαθεί –χωρίς να εργαλειοποιεί– να αποκαλυφθεί η αλήθεια».

Επίσης, σε ερώτηση για τις ενστάσεις του Χάρη Δούκα για το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ».

«Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι ένας: Να φύγει η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση, να γίνει αντιπολίτευση, να νικήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και αυτά που είπαμε στη ΔΕΘ να τα εφαρμόσουμε. Και για να τα μάθει ο ελληνικός λαός, πρέπει ο καθένας από εμάς να μείνει σε αυτά, να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση, να τα πάμε σε κάθε γωνιά της χώρας, να τα ακούσει ο κόσμος σε κάθε χωριό, σε κάθε καφενείο, σε κάθε εργασιακό χώρο για να υπηρετήσουμε την πολιτική αλλαγή», τόνισε.

«Διπλωματική αποτυχία η ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν»

Μιλώντας για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «διπλωματική αποτυχία κι ερασιτεχνισμό», υποστηρίζοντας πως «ο Ερντογάν πήγε και έκανε ακόμη μια παρέλαση προκλήσεων».

Σε ερώτηση για τα Τέμπη, δήλωσε ότι «ο Πάνος Ρούτσι ζητάει κάτι πάρα πολύ εύλογο» και σχολιάζοντας τις δηλώσεις της προέδρου του Αρείου Πάγου σημείωσε ότι «δουλειά του Αρείου Πάγου δεν είναι να κάνει πολιτικές τοποθετήσεις».