Σε αναβρασμό το ΠΑΣΟΚ: Οι δηλώσεις Καστανίδη και Γερουλάνου για τα «αδρανή» όργανα και η ενόχληση Ανδρουλάκη

Την αγωνία τους για τις δημοσκοπήσεις σε συνδυασμό με τα σενάρια που υπάρχουν για τη δημιουργία νέων κομμάτων τα οποία θα μπορούσαν να αφορούν τους κεντρώους ψηφοφόρους εκφράζουν πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ δημόσια ή κατ’ ιδίαν.

Χθες (23.9.2025) ο βουλευτής της Α’ Αθήνας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος μιλώντας σε κομματικά στελέχη στην Αριδαία ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αυτή την στιγμή που μιλάμε αν δεν εκφράσουμε εμείς τον κόσμο θα γεννηθούνε πράγματα που δεν ξέρουμε που θα καταλήξουν. Δυστυχώς έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές».

Ο Παύλος Γερουλάνος αναφερόμενος στη λειτουργία του κόμματος επεσήμανε ακόμα ότι θέλει «να δει στο κόμμα να λειτουργούν όλα του τα όργανα, για να μπορούμε να πείσουμε αύριο ότι θα είμαστε εμείς οι θεσμικοί που θα υπερασπιστούμε τους θεσμούς. Για να μην πει κανείς “πώς θα υπερασπιστείτε τους θεσμούς αν δεν τους λειτουργείτε μέσα στο κόμμα σας;”». «Δεν λέω ότι όλα πάνε καλά», κατέληξε.

Αλλά και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Καστανίδης, εμφανίστηκε να εκφράζει παρόμοιες απόψεις σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του κόμματος. Σε ανάρτηση του ανέφερε χαρακτηριστικά:

1.Το εκλεγμένο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ δεν συνεδριάζει από τον Ιούνιο του 2024.

2.Το διορισμένο Πολιτικό Κέντρο είναι σε αδράνεια.

3.Διορίστηκε γραμματέας της ΚΟΕΣ χωρίς να υπάρχουν μέλη του οργάνου! Χρειαζόμαστε κόμμα εν κινήσει, με θεσμικά όργανα που ορίζουν τη στρατηγική.

Στις δηλώσεις των στελεχών του κόμματος του αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την διάρκεια της συνέντευξης του στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 μάλλον ενοχλημένα:

«Δεν έχω να απαντήσω οτιδήποτε και σε κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, διότι αυτά είναι ζητήματα, τα οποία έχουν ήδη απαντηθεί. Η απόφαση ότι είναι μονόδρομος η νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και η πολιτική αλλαγή, έχει απαντηθεί. Άρα, εδώ, ακούω ερωτήματα που δεν χρειάζεται να μπαίνουν στον δημόσιο διάλογο, διότι έχουν απαντηθεί και από μένα και από τα όργανα του ΠΑΣΟΚ.

Στο ΠΑΣΟΚ όλο το καλοκαίρι δούλεψαν 34 τομείς πολιτικής. Εκατοντάδες άνθρωποι εργάστηκαν για να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, με μεταρρυθμίσεις. Δεν είναι ένα πρόγραμμα στη λογική του “μοιράζω”, αλλά ένα πρόγραμμα αλλαγής του κράτους, ενίσχυσης των θεσμών, ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να λειτουργεί χωρίς παρεμβάσεις, ένα πρόγραμμα που αλλάζει τη μεγάλη πίεση των έμμεσων φόρων που πλήττουν τη μεσαία τάξη και του πιο αδύναμους Έλληνες, ένα πρόγραμμα που ξανακάνει το ΕΣΥ και τη δημόσια παιδεία ισχυρούς πυλώνες του κοινωνικού κράτους.

Πρέπει όλοι μας να κινηθούμε στην κατεύθυνση που θέλει ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το πρόγραμμα να είναι το ευαγγέλιο της νίκης των επόμενων εκλογών. Και όλα τα στελέχη πρέπει να δώσουν αυτόν τον αγώνα».

Να επισημάνουμε ότι στελέχη του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι το Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο στο οποίο συμμετέχει και ο Παύλος Γερουλάνος έχει αδρανοποιηθεί, ενώ το Πολιτικό Συμβούλιο έχει de facto καταργηθεί.