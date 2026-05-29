Πολιτική

Αιχμές Παππά κατά Φάμελλου για στασιμότητα στον ΣΥΡΙΖΑ και πίεση για καθαρές αποφάσεις με φόντο την επιστροφή Τσίπρα: «Τα ψέματα τελείωσαν»

Ο πρώην υπουργός ζητά «καθαρές κουβέντες» για τις έδρες και τις μετακινήσεις, ενώ η ίδρυση της «ΕΛΑΣ - Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης» αναδιατάσσει το σκηνικό στην Κεντροαριστερά
Νίκος Παππάς και Σωκράτης Φάμελλος
Οι Νίκος Παππάς και Σωκράτης Φάμελλος στην Ολομέλεια της Βουλής (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σαφές μήνυμα προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά προς τον Σωκράτη Φάμελλο έστειλε ο Νίκος Παππάς, με φόντο τις διεργασίες  που προκαλεί στην Κεντροαριστερά η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, της «ΕΛΑΣ – Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης». Ο πρώην υπουργός άφησε αιχμές για στασιμότητα, ζήτησε καθαρές αποφάσεις και έθεσε θέμα πολιτικής και ηθικής τάξης για όσους σκέφτονται να μετακινηθούν χωρίς να παραδώσουν την έδρα τους.

Ο Νίκος Παππάς, σε μια παρέμβαση που διαβάζεται και ως πίεση προς τον Σωκράτη Φάμελλο, υπογράμμισε ότι το κόμμα δεν μπορεί να κάνει πως δεν βλέπει τα νέα δεδομένα που δημιουργεί ο Αλέξης Τσίπρας με την «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη». Σε μια περίοδο κατά την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητεί ρόλο στον χώρο της Κεντροαριστεράς, ο Νίκος Παππάς έστειλε μήνυμα πως «τα ψέματα τελείωσαν».

«Υπάρχει ένας άλλος πολιτικός σχηματισμός», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η ίδρυση κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως δευτερεύουσα εξέλιξη. «Το έντιμο και το ηθικό είναι ότι αν κάποιος θέλει να μετακινηθεί, να παραδώσει την έδρα του και να πάει εκεί που επιθυμεί», είπε ο Νίκος Παππάς, απορρίπτοντας εμμέσως κάθε σενάριο «πλειστηριασμού εδρών».

Η παρέμβασή του, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στις πιθανές μετακινήσεις βουλευτών. Ο Νίκος Παππάς έστρεψε τα βέλη του και προς το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την ηγεσία και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. Όπως είπε, από τον Μάρτιο «δεν έχει γίνει κανένα βήμα» για την υλοποίησή τους, περιγράφοντας μια εικόνα πολιτικής ακινησίας.

Κατά τον πρώην υπουργό, η στασιμότητα αυτή δεν είναι άσχετη με τη δημοσκοπική φθορά του κόμματος. «Πρέπει να υπάρξει πολιτική εξήγηση», σημείωσε, επιμένοντας ότι η σημερινή εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ «δεν αντιστοιχεί στις δυνατότητες του χώρου». Η φράση αυτή εκλήφθηκε ως ευθεία πίεση προς την Κουμουνδούρου να εγκαταλείψει τη διαχείριση χαμηλών τόνων και να λάβει αποφάσεις πριν οι εξελίξεις την προσπεράσουν.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Νίκος Παππάς επανέφερε το ζήτημα των συμμαχιών στην Κεντροαριστερά, υπενθυμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει να επιδιώξει συνεργασίες «με όσους θέλουν και όσους μπορούν». Ωστόσο, έσπευσε να προσθέσει ότι μέχρι στιγμής δεν διακρίνει ουσιαστική πρόοδο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η επίκληση της ενότητας δεν αρκεί, αν δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένη στρατηγική.

«Τα κόμματα, είτε καταφέρνουν να οικοδομήσουν συμμαχίες είτε όχι, προετοιμάζονται για την εκλογική μάχη», ανέφερε, βάζοντας στο τραπέζι την ανάγκη οργανωτικής και πολιτικής ετοιμότητας. Με άλλα λόγια, ο κ. Παππάς ζήτησε από τον ΣΥΡΙΖΑ να κινηθεί ως κόμμα που προετοιμάζεται για εκλογές και όχι ως σχηματισμός που αναμένει τις εξελίξεις.

 

Ενόψει της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, ο πρώην υπουργός εκτίμησε ότι όλα τα ζητήματα πρέπει να τεθούν ανοιχτά: από τη στρατηγική του κόμματος και τις συμμαχίες μέχρι τη στάση απέναντι σε στελέχη και βουλευτές που ενδέχεται να κοιτούν προς την πλευρά Τσίπρα. «Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει αυτό που βλέπει όλη η κοινωνία», είπε, ζητώντας «καθαρές κουβέντες» και συγκεκριμένες αποφάσεις.

Παρά την κριτική του, ο Νίκος Παππάς ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ. «Αν πίστευα ότι υπάρχει άλλο κόμμα που μπορεί να υπηρετήσει αυτούς τους στόχους, εκεί θα ήμουν», σημείωσε, επιχειρώντας να διαχωρίσει την εσωκομματική πίεση από τα σενάρια αποχώρησης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
215
144
119
71
68
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κανέλλη κατά Τσίπρα για την ΕΛΑΣ: «Πήγε να το παίξει βίντατζ, το influencing δεν περνάει πια»
Η βουλευτής του ΚΚΕ άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συμπόρευσης του πρώην πρωθυπουργού με την Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας πως «όταν έχεις συγκυβερνήσει με τον Καμμένο, όλα είναι πιθανά»
Λιάνα Κανέλλη
Ο Αυγερινός «μαζεύει» τα σενάρια συνεργασίας για το κόμμα Καρυστιανού: Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ζητά αυτοδυναμία
Ο δημοσιογράφος επιχείρησε να κλείσει τη συζήτηση που άνοιξε μετά τη δήλωσή του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υφίσταται σενάριο σύμπραξης ή συγκυβέρνησης με τα κόμματα της παλιάς Μεταπολίτευσης
Θανάσης Αυγερινός
Η Μαρία Καρυστιανού εύχεται στους υποψήφιους των Πανελληνίων εξετάσεων – «Εσείς κρατάτε την πένα της ιστορίας σας»
Το βίντεο έχει τραβηχτεί στο ιατρείο της με την Μαρία Καρυστιανού φορώντας μάλιστα και στηθοσκόπιο να απευθύνεται στους μαθητές που περνούν τη δοκιμασία των Πανελληνίων εξετάσεων
Μαρία Καρυστιανού
Newsit logo
Newsit logo