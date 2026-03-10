Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μνημείο συγκάλυψης» το πόρισμα της πλειοψηφίας

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής, το πρωί της Τρίτης (10.03.2026), ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συζήτηση του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το πόρισμα της πλειοψηφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ «μνημείο συγκάλυψης» και «πλυντήριο για το ξέπλυμα ευθυνών», ανεβάζοντας τους τόνους στην Βουλή. «Ο πρωθυπουργός αρέσκεται σε μεγάλα λόγια περί σταθερότητας. Όμως σταθερότητα χωρίς λογοδοσία είναι σιωπηλή παρακμή και θεσμική σήψη», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, για να προσθέσει πως το πραγματικό δίλημμα είναι «με την αλήθεια ή με την ατιμωρησία, με τον έντιμο αγρότη ή με τα σκοτεινά δίκτυα, με τη Δημοκρατία ή με μια εξουσία που συγκαλύπτει».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέμεινε ότι οι πρώην υπουργοί Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης βαρύνονται με ποινικές ευθύνες, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση για πρακτικές απευθείας αναθέσεων. Όπως υποστήριξε, «συνολικά 175 υποθέσεις ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με εκτιμώμενη ζημία 2,68 δισ. ευρώ», προσθέτοντας ότι «κάθε πτυχή της δημόσιας διοίκησης διαβρώνεται». Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στην επιστολική ψήφο των αποδήμων, λέγοντας ότι έγιναν απευθείας αναθέσεις ύψους 7,7 εκατ. ευρώ σε μία εταιρεία.

Η αντιπαράθεση των εκπροσώπων και η παρέμβαση της Ζωής

Η τοποθέτησή του προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο Νότης Μηταράκης αντέτεινε ότι «πάει πολύ να μας μιλάει το ΠΑΣΟΚ για θεσμική κάθαρση», υποστηρίζοντας ότι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχονται τουλάχιστον πέντε στελέχη του κόμματος, καθώς και πρόσωπα που συνδέονται προσωπικά με τον κ. Ανδρουλάκη.

Ακολούθησε η απάντηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζου, ο οποίος αντέκρουσε τις αιτιάσεις της πλειοψηφίας, επικαλούμενος την εμπλοκή του «γαλάζιου» αγροτοσυνδικαλιστή Μ. Χιλετζάκη στην υπόθεση.

Στην αντιπαράθεση παρενέβη και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία έκανε λόγο για «θλιβερή στάση της πλειοψηφίας», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει χαμηλά τους τόνους ενώ είναι «βουτηγμένη στη βρομιά». Παράλληλα, χαρακτήρισε «μνημείο θρασύτητας» τις αναφορές της ΝΔ σε «κουμπαριές».