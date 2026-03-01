Πολιτική

Νίκος Δένδιας: Έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Στη σύσκεψη υπογραμμίστηκε πως έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται
Έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής (1.3.26) υπό τον Νίκο Δένδια για τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συγκάλεσε σήμερα, Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, στην οποία έγινε στάθμιση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Υπογραμμίστηκε πως έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Διευθυντής του Ε’ Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ υποστράτηγος Εμμανουήλ Χατζής, ανώτατοι αρμόδιοι αξιωματικοί και ο διπλωματικός σύμβουλος του υπουργού Εθνικής Άμυνας, πρέσβυς Γεώργιος Αρναούτης.

Επίσης, ο Νίκος Δένδιας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με ομολόγους του από συμμαχικές χώρες.

Πολιτική
