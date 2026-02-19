Πολιτική

Νίκος Δένδιας: Η στρατιωτική θητεία μέχρι τώρα είναι αγγαρεία και παρωδία και αυτό το «παραμύθι» θα αλλάξει

«Χρειαζόμαστε τον στρατό των πολιτών, αυτή είναι η ελληνική παράδοση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας / EUROKINISSI

Τις μεγάλες αλλαγές στη στρατιωτική θητεία προκειμένου να είναι «μία θητεία με ουσία, μία θητεία η οποία συνιστά ευκαιρία για τον στρατευμένο, για την οικογένειά του, για την αγορά εργασίας, για την πατρίδα μας» υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος επισκέφθηκε την Πέμπτη (19.02.2026) το ΚΕΝ του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ), στον Αυλώνα Αττικής, ενόψει της κατάταξης της 2026 Α’ ΕΣΣΟ (24-27 Φεβρουαρίου 2026).

Συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, ο Νίκος Δένδιας ενημερώθηκε για την υλοποίηση των μέτρων της νέας στρατιωτικής θητείας και συνομίλησε με τους Διοικητές των ΚΕΝ και ΣΥΠΟ όλης της χώρας, οι οποίοι παρέστησαν στην επίσκεψη στο ΚΕΤΘ στον Αυλώνα.

Επίσης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησε επίδειξη των διαδικασιών υποδοχής, κατάταξης και εκπαίδευσης της 2026 Α’ ΕΣΣΟ, εκπαιδευτικές δράσεις, όπως πυρ και κίνηση με πραγματικά πυρά, επίδειξη εξομοιωτών ΣμηΕΑ και εξομοιωτή βολής φορητού οπλισμού.

Επιπρόσθετα, μετέβη στο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας (ΚΕΜΕΦ), όπου ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών.

Παραβρέθηκαν, επίσης, ο γενικός επιθεωρητής Στρατού (ΓΕΠΣ/ Διοικητής EU-OHQ) αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, ο διοικητής ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΔΙΣΕΚΠ υποστράτηγος Αναστάσιος Δημουλάς, ο διευθυντής ΓΕΠΣ/ΔΙΣΕΚΠ/ΔΕΚΠ ταξίαρχος Κωνσταντίνος Μπασιάς και οι διοικητές των ΚΕΝ και των ΣΥΠΟ.

Απευθυνόμενος στους Διοικητές των Κέντρων Εκπαίδευσης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε: «Η θητεία μέχρι τώρα, τη λέμε αγγαρεία, στην πραγματικότητα είναι παρωδία. Παριστάνουν τους στρατιώτες και παριστάνουμε ότι εκπαιδεύονται. Αυτό το «παραμύθι» πρέπει να πάρει ένα τέλος. Έχουμε απειλή, ζωντανή απειλή, ξαναδιατυπώθηκε παρεμπιπτόντως προ ολίγου, σήμερα, η οποία είναι 10 φορές μεγαλύτερή μας».

«Έχουμε επαγγελματικά στελέχη άξια, χρειαζόμαστε επίσης πολίτες οι οποίοι να μπορούν να υπηρετήσουν την πατρίδα τους. Ελπίζω ότι θα καταφέρω να επισκεφτώ όλα τα Κέντρα αυτό το διάστημα. Έχουμε αλλάζει ό,τι μπορούσαμε να αλλάξουμε. Θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, στην τροφοδοσία, τα πάντα» εξήγησε.

Μετά την επίσκεψη, ο υπουργός ανέφερε ότι «στον Αυλώνα, στο πιο μεγάλο Κέντρο Κατάταξης ελέγξαμε την ολοκλήρωση των προετοιμασιών για την κατάταξη της Α’ ΕΣΣΟ της νέας θητείας».

«Όλοι οι Έλληνες ξέρουμε ότι η θητεία μέχρι τώρα, ήταν μια «θητεία-αγγαρεία», για να μην πω κάτι χειρότερο, μια «θητεία-παρωδία».

Επιχειρούμε αυτά να τα αλλάξουμε, να υπάρχει μια θητεία με ουσία, μια θητεία η οποία συνιστά ευκαιρία για τον στρατευμένο, για την οικογένειά του, για την αγορά εργασίας, για την Πατρίδα μας. Χρειαζόμαστε τον Στρατό των Πολιτών, αυτή είναι η ελληνική παράδοση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Για να υπάρχει όμως ένας Στρατός Πολιτών, θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ καλή εκπαίδευση. Μια εκπαίδευση στις σύγχρονες μεθόδους μάχης στον 21ο αιώνα. Αναφέρομαι στα drones, στα αντι-drones, στους εξομοιωτές, σε ό,τι συνιστούν σήμερα τις σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης ενός Μαχητή» επισήμανε.

«Συγχρόνως, υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση στον εφοδιασμό, στην τροφοδοσία. Έχουμε δημιουργήσει έναν νέο Κανονισμό και η τήρησή του θα ελεγχθεί αυστηρότατα από τη Γενική Επιθεώρηση Στρατού, με διαφορετική σύνθεση, με διαφορετική θερμιδική ανάλυση, με διατροφολόγους οι οποίοι θα προσέχουν ώστε οι στρατιώτες μας να τρώνε καλά», υπογράμμισε.

Και πρόσθεσε ότι υπάρχει πλέον ένα «αξιοπρεπές αντιστάθμισμα στη θητεία, δηλαδή, από 8 ευρώ τον μήνα, 100 ευρώ τον μήνα, ώστε η οικογένεια να μην χρειάζεται κι αυτή να συνεισφέρει τουλάχιστον για τους καφέδες του νέου στρατιώτη».

Ανέλυσε ότι «είναι μία μακρά πορεία».

«Ξεκινάμε τώρα. Αποτελεί κομμάτι της «Ατζέντας 2030», θα υπάρχει καινούργια στολή, καινούργιος εξοπλισμός. Στην πραγματικότητα τα αλλάζουμε όλα. Αλλά κάνουμε το πρώτο σημαντικό βήμα» τόνισε.

Υποσχέθηκε ότι θα επιθεωρήσει «με ιδιαίτερη αυστηρότητα τη μεταρρυθμιστική αυτή προσπάθεια, το πώς εκτελούνται οι εντολές της φυσικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά είμαι απολύτως αισιόδοξος για το τελικό αποτέλεσμα».

«Είμαι σίγουρος ότι η Πατρίδα μας θα αποκτήσει έναν Στρατό Πολιτών αντάξιο της μεγάλης στρατιωτικής της παράδοσης», κατέληξε.

