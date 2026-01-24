Νίκος Παπανδρέου: «Ο κόσμος θέλει λύσεις όχι συζήτηση για συνεργασίες» – Τι λέει για Ανδρουλάκη, Mercosur

Στο θέμα της Συμφωνίας Mercosur, αλλά και στο ζήτημα του επερχόμενου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ και στα σενάρια περί αλλαγής ηγεσίας, αναφέρθηκε ο ευρωβουλευτής του Κινήματος, Νίκος Παπανδρέου. σε συνέντευξή του το Σάββατο (24.01.2026).

Αναφερόμενος στη Συμφωνία Mercosur ο Νίκος Παπανδρέου είπε πως το σημαντικό είναι να στηρίξουμε σοβαρά τη γεωργία, προσθέτοντας πως εάν η συμφωνία προχωρούσε αρκετά ελληνικά προϊόντα θα έβγαιναν χαμένα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ό,τι αφορά στις πολλές και διαφορετικές απόψεις, που υπάρχουν εντός του ΠΑΣΟΚ για τη στάση που πρέπει να κρατήσει στο θέμα των συνεργασιών, ο ευρωβουλευτής του Κινήματος είπε στη συνέντευξη που παραχώρησε στη «Ναυτεμπορική TV» πως η παράταξη θα φτάσει με το ίδιο κλίμα στο Συνέδριο και τόνισε μεταξύ άλλων:

«Αυτά θα πρέπει να συζητηθούν στο συνέδριο. Εγώ είμαι δημοκρατικός άνθρωπος και ό,τι αποφασίσει το συνέδριο θα τηρηθεί. Όμως αυτές οι απόψεις πρέπει να ακουστούν. Διότι εκφράζουν όχι μόνο το δίλημμα των ανθρώπων του ΠΑΣΟΚ αλλά και της κοινωνίας… Ο κόσμος έχει κουραστεί. Πόσο ενδιαφέρουν τον κόσμο οι συνεργασίες; Ο κόσμος θέλει λύσεις. Για μένα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να προτείνει λύσεις και όλοι οι καλοί να έρθουν μαζί μας. Κάπως έτσι το βλέπω, κάπως έτσι θα μιλήσω στο συνέδριο… Εγώ δεν αποκλείω τίποτα στην πολιτική. Αν πραγματικά έχεις πέντε εκλογές στη σειρά θα μπαϊλντίσει ο κόσμος και μπορείς να δεις όλα τα κόμματα μέσα».

Αναφερόμενος στις εκλογές του 2027 ο κ. Παπανδρέου είπε: «Θέλουμε μία κυβέρνηση. Μακάρι να είναι το ΠΑΣΟΚ. Βλέπω τα γκάλοπ οπότε λέω ”μακάρι” αλλά έχω και τον νου μου πώς θα είναι τα πράγματα τότε. Εγώ λέω ότι θα πρέπει να δούμε πως θα είναι τα πράγματα τότε…».

Ερωτηθείς εάν στο ενδεχόμενο κακού εκλογικού αποτελέσματος για το ΠΑΣΟΚ θα τεθεί θέμα ηγεσίας ο Νίκος Παπανδρέου είπε:

«Όποτε δεν πάνε οι εκλογές καλά, ο ίδιος ο άνθρωπος που είναι πρόεδρος σε οποιοδήποτε κόμμα – το έχει κάνει ο Βενιζέλος το έκανε και ο Γιώργος – βάζει το ερώτημα στον εαυτό του. Δεν νομίζω ότι είναι από πίεση των μελών όσο από μία τάση που υπάρχει λογική. Είναι άσχημο, όμως, να το συζητάμε αυτό γιατί είναι σαν ηττοπάθεια».