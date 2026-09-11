Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Νίκος Παππάς: «Αποκρουστική» η θέση Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας

Ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τον πρωθυπουργό να διευκρινίσει εάν η πρόταση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες αποτελεί κυβερνητική θέση
Νίκος Παππάς, ΣΥΡΙΖΑ
Στιγμιότυπο από τη συνέντευξη Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης», στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ (Πηγή φωτογραφίας: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM / EUROKINISSI)
Πέτρος Κατσάκος
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Έντονη αντίδραση από τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, προκάλεσε η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, σχετικά με τον περιορισμό της καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη συνέντευξη Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Παππάς χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη άποψη για το επίδομα ανεργία «αποκρουστική κοινωνική μηχανική» και εξέφρασε την ελπίδα να πρόκειται για προσωπική θέση του Παύλου Μαρινάκη.

«Εύχομαι ολόψυχα να παραμείνει προσωπική η άποψη του κ. Μαρινάκη», ανέφερε ο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια προσέγγιση αντιμετωπίζει συλλήβδην τους ανέργους ως ανθρώπους που αποφεύγουν να εργαστούν. «Στα μάτια του δεν υπάρχει ανεργία, υπάρχουν μόνο τεμπέληδες», είπε χαρακτηριστικά.

Ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ακόμη ότι η συγκεκριμένη λογική παραγνωρίζει τόσο τις επιπτώσεις του οικονομικού κύκλου στην απασχόληση όσο και το φαινόμενο της δομικής ανεργίας. Παράλληλα, κάλεσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεκαθαρίσει εάν η πρόταση αυτή εντάσσεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό.

«Πρέπει να τοποθετηθεί ο πρόεδρος του κόμματός του», δήλωσε ο Νίκος Παππάς, προσθέτοντας ότι, εάν η κυβέρνηση επιθυμεί να ανοίξει δημόσια συζήτηση για την ανεργία, οφείλει προηγουμένως να εξηγήσει την απόκλιση που καταγράφεται μεταξύ των σχετικών στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαφορά ανάμεσα στις εκτιμήσεις των δύο φορέων για το επίπεδο της ανεργίας διευρύνεται, χωρίς να έχει δοθεί μέχρι σήμερα επαρκής απάντηση, παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί.

Ο Νίκος Παππάς κατέληξε ζητώντας να αποσυρθούν τέτοιου είδους προτάσεις από τη δημόσια συζήτηση. «Αν ζητά ψήφο γι’ αυτό ο κ. Μητσοτάκης, να το γνωρίζουμε από τώρα», ανέφερε, καλώντας την κυβέρνηση να παρουσιάσει με σαφήνεια τις προθέσεις της για το επίδομα ανεργίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
213
163
129
121
117
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κεραμέως για το επίδομα ανεργίας μετά τις δηλώσεις Μαρινάκη: «Δεν είναι θέση της κυβέρνησης»
«Είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα - Δεν είναι προνοιακό» ξεκαθαρίζει η υπουργός Εργασίας μετά την πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου για περιορισμό του βοηθήματος στους δύο μήνες
Κεραμέως και Μαρινάκης
Νέα «πυρά» ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας: «Δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι»
Η Χαριλάου Τρικούπη απορρίπτει τη διευκρίνιση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι η πρόταση για δίμηνη καταβολή ήταν προσωπική θέση - «Οι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν»
ΠΑΣΟΚ, ΓΡΑΦΕΙΑ
Newsit logo
Newsit logo