Νίκος Παππάς: «Αποκρουστική» η θέση Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας

Έντονη αντίδραση από τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, προκάλεσε η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, σχετικά με τον περιορισμό της καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη συνέντευξη Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Παππάς χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη άποψη για το επίδομα ανεργία «αποκρουστική κοινωνική μηχανική» και εξέφρασε την ελπίδα να πρόκειται για προσωπική θέση του Παύλου Μαρινάκη.

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«Εύχομαι ολόψυχα να παραμείνει προσωπική η άποψη του κ. Μαρινάκη», ανέφερε ο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια προσέγγιση αντιμετωπίζει συλλήβδην τους ανέργους ως ανθρώπους που αποφεύγουν να εργαστούν. «Στα μάτια του δεν υπάρχει ανεργία, υπάρχουν μόνο τεμπέληδες», είπε χαρακτηριστικά.

Ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ακόμη ότι η συγκεκριμένη λογική παραγνωρίζει τόσο τις επιπτώσεις του οικονομικού κύκλου στην απασχόληση όσο και το φαινόμενο της δομικής ανεργίας. Παράλληλα, κάλεσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεκαθαρίσει εάν η πρόταση αυτή εντάσσεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό.

«Πρέπει να τοποθετηθεί ο πρόεδρος του κόμματός του», δήλωσε ο Νίκος Παππάς, προσθέτοντας ότι, εάν η κυβέρνηση επιθυμεί να ανοίξει δημόσια συζήτηση για την ανεργία, οφείλει προηγουμένως να εξηγήσει την απόκλιση που καταγράφεται μεταξύ των σχετικών στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαφορά ανάμεσα στις εκτιμήσεις των δύο φορέων για το επίπεδο της ανεργίας διευρύνεται, χωρίς να έχει δοθεί μέχρι σήμερα επαρκής απάντηση, παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί.

Ο Νίκος Παππάς κατέληξε ζητώντας να αποσυρθούν τέτοιου είδους προτάσεις από τη δημόσια συζήτηση. «Αν ζητά ψήφο γι’ αυτό ο κ. Μητσοτάκης, να το γνωρίζουμε από τώρα», ανέφερε, καλώντας την κυβέρνηση να παρουσιάσει με σαφήνεια τις προθέσεις της για το επίδομα ανεργίας.