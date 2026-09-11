Μαρία Καρυστιανού από ΔΕΘ: «Δεν μπορούμε να βάλουμε κομματικό πρόσημο στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Τη δυσπιστία της απέναντι στις δημοσκοπήσεις εξέφρασε η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Παρασκευή (11.09.2026) στο πλαίσιο της ΔΕΘ, αμφισβητώντας τόσο το μέγεθος του δείγματος πρόσφατης μέτρησης όσο και τον τρόπο διατύπωσης των ερωτήσεων. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο στόχος του Κινήματος δεν εξαντλείται στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, αλλά στη «μεγάλη αλλαγή» που, όπως είπε, έχει ανάγκη η χώρα.

Η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας από τη ΔΕΘ για την πολιτική φυσιογνωμία της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, επιχείρησε να τοποθετήσει το Κίνημα πέρα από τους παραδοσιακούς κομματικούς διαχωρισμούς, χαρακτηρίζοντας «παρωχημένο» το δίπολο Αριστερά – Δεξιά. «Δεν μπορούμε να βάλουμε πρόσημο, γιατί προερχόμαστε από διαφορετικούς κομματικούς χώρους και μας ενώνουν ιδανικά και κοινή στόχευση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία δεν έκρυψε την επιφύλαξή της απέναντι στις δημοσκοπικές μετρήσεις, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο τη μεθοδολογία όσο και το δείγμα πρόσφατης έρευνας. Σύμφωνα με την ίδια, το δείγμα ήταν μικρό για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, ενώ άφησε αιχμές και για τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνονται οι ερωτήσεις, υποστηρίζοντας ότι μπορούν να οδηγήσουν τον ερωτώμενο προς συγκεκριμένες απαντήσεις.

Η Μαρία Καρυστιανού θέλησε, πάντως, να μεταφέρει τη συζήτηση από τα δημοσκοπικά ποσοστά στον πολιτικό στόχο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.

Μαρία Καρυστιανού: «Στόχος δεν είναι να μπούμε στη Βουλή, αλλά η μεγάλη αλλαγή»

Όπως τόνισε, το ζητούμενο για το Κίνημα δεν είναι απλώς η είσοδος στο Κοινοβούλιο.

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Στόχος, κατά τη Μαρία Καρυστιανού, είναι να μπορέσει μέσα από την κοινοβουλευτική παρουσία να επιδιώξει τη «μεγάλη αλλαγή» που θεωρεί ότι χρειάζεται η χώρα.

Με αυτή τη διατύπωση επιχείρησε να αποσυνδέσει τη στρατηγική του νέου πολιτικού φορέα από τη μάχη ενός εκλογικού ποσοστού ή ενός κατώτατου κοινοβουλευτικού ορίου.

«Παρωχημένος ο διαχωρισμός Αριστερά – Δεξιά»

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον είχε η απάντησή της στο ερώτημα για το ιδεολογικό στίγμα του Κινήματος.

Η Μαρία Καρυστιανού χαρακτήρισε παρωχημένο τον παραδοσιακό διαχωρισμό μεταξύ Αριστεράς και Δεξιάς, σημειώνοντας ότι ζητήματα όπως η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, η δημόσια Υγεία και η Παιδεία δεν έχουν, κατά την άποψή της, κομματικό πρόσημο.

«Δεν μπορούμε να βάλουμε πρόσημο γιατί προερχόμαστε από διαφορετικούς κομματικούς χώρους και μας ενώνουν ιδανικά και κοινή στόχευση», είπε.

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: «Μια μεγάλη οικογένεια πολιτών που θα απαιτήσει κάθαρση»

Περιγράφοντας τη φυσιογνωμία της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, η Μαρία Καρυστιανού επέλεξε τη λέξη «κάθαρση» για να αποδώσει τον βασικό πολιτικό στόχο του Κινήματος.

«Το Κίνημα είναι μια μεγάλη οικογένεια πολιτών, η οποία προσπαθεί και θα τα καταφέρει, να απαιτήσει κάθαρση», ανέφερε.

Κατά την ίδια, «έχει αλλάξει ο τρόπος που λειτουργούν οι κοινωνίες και τα κράτη», θέση με την οποία αιτιολόγησε και την απόρριψη των παραδοσιακών πολιτικών διαχωριστικών γραμμών.

Τι είπε για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου

Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία ρωτήθηκε και για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συναυλία του Αντώνη Ρέμου και ειδικότερα για τον τρόπο με τον οποίο είχε τοποθετηθεί η σκηνή σε σχέση με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Η απάντησή της ήταν κατηγορηματική.

«Δεν μου άρεσε, αισθάνθηκα ότι προσβάλλομαι», είπε, χαρακτηρίζοντας ασέβεια τη συγκεκριμένη επιλογή.

«Τα μνημεία απαιτούν έναν σεβασμό γιατί εκπροσωπούν κάτι μεγάλο και σπουδαίο, δεν μπορούν να αποτελούν μέρος της σκηνής μιας συναυλίας», πρόσθεσε, κλείνοντας με μια ακόμη σαφή αιχμή τη συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη.