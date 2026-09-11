Το TikTok του Νίκου Ανδρουλάκη πριν τη ΔΕΘ: «Παρουσιάζουμε ολοκληρωμένο το πρόγραμμα της πολιτικής αλλαγής»

Ραντεβού στο Βελλίδειο δίνει για την Κυριακή (12.09.2026) ο Νίκος Ανδρουλάκης, προαναγγέλλοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει από τη ΔΕΘ το «ολοκληρωμένο πρόγραμμα της πολιτικής αλλαγής». Με ένα σύντομο βίντεο στο TikTok, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρεί να δώσει ένα στίγμα της ομιλίας του, θέτοντας στο επίκεντρο την οικονομία, το κοινωνικό κράτος και την προστασία των πολιτών απέναντι «στα καρτέλ και στα ισχυρά συμφέροντα».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανεβάζει σταδιακά τον πήχη για την παρουσία του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, επιχειρώντας να μετατρέψει την ομιλία του στο Βελλίδειο σε παρουσίαση συνολικής κυβερνητικής πρότασης και όχι σε κατάλογο επιμέρους εξαγγελιών. Το μήνυμα που εκπέμπει από τη Θεσσαλονίκη είναι ότι η Έκθεση «δεν είναι ένα φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων, με το βλέμμα μόνο στα focus groups και τις δημοσκοπήσεις», αλλά πεδίο παρουσίασης ενός διαφορετικού σχεδίου για τη χώρα.

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ΠΑΣΟΚ: Οι τρεις ερωτήσεις πριν από το Βελλίδειο

Στο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, συνεργάτιδά του ζητά από τον Νίκο Ανδρουλάκη να αποκαλύψει «τρεις ερωτήσεις που θα απαντηθούν στη ΔΕΘ».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκινά από το κεντρικό πολιτικό διακύβευμα: «Ποιο είναι το όραμα της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος;».

Ακολουθεί το ερώτημα για την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών: «Πώς μπορεί η Ελλάδα να γίνει ξανά μια χώρα που προσφέρει πραγματική ευημερία, προοπτική και καλύτερη ζωή στους πολίτες της;».

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Η τρίτη ερώτηση βάζει στο κάδρο τα καρτέλ και τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα: «Πώς θα οικοδομήσουμε ένα κράτος που στηρίζει και προστατεύει κάθε πολίτη απέναντι στα καρτέλ και στα ισχυρά συμφέροντα;».

Νίκος Ανδρουλάκης: «Ε, καλά, τα υπόλοιπα στις 12 Σεπτεμβρίου»

Όταν η συνεργάτιδά του τού υπενθυμίζει ότι του ζήτησε μόνο τρεις ερωτήσεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης κλείνει το βίντεο με το αυριανό πολιτικό ραντεβού.

«Ε, καλά, τα υπόλοιπα λοιπόν 12 Σεπτεμβρίου στο Βελλίδειο. Να παρουσιάσουμε ολοκληρωμένο το πρόγραμμα της πολιτικής αλλαγής», αναφέρει.

Η Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να καλλιεργήσει προσδοκίες για μια ομιλία με έντονο προγραμματικό χαρακτήρα, στην οποία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να περιγράψει το μοντέλο διακυβέρνησης που αντιπαραθέτει στην κυβέρνηση.

@nikos.androulakis Τρεις ερωτήσεις. Οι πλήρεις απαντήσεις, το Σάββατο στη ΔΕΘ. Παρουσιάζουμε το σχέδιό μας για την πολιτική αλλαγή και την Ελλάδα που θέλουμε και αξίζουμε. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου | 19:00 Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

«Η ΔΕΘ δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων»

Το πολιτικό στίγμα της παρέμβασης έδωσε την Παρασκευή (11.09.2026) ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, όπου συνομίλησε με νέους που δημιουργούν ή εργάζονται σε startups.

«Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι ένα φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων, με το βλέμμα μόνο στα focus groups και τις δημοσκοπήσεις», ανέφερε.

Για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, το ζητούμενο είναι να παρουσιαστεί ένα συνολικό παραγωγικό όραμα: «Είναι μία εξαιρετική ευκαιρία να παρουσιάσουμε και το όραμά μας, πού θέλουμε να πάει η Ελλάδα».

Και έθεσε τα διλήμματα με χαρακτηριστικό τρόπο: «Θέλουμε έναν βιώσιμο τουρισμό; Θέλουμε πρωτογενή τομέα με προστιθέμενη αξία; Ή θέλουμε τον τουρισμό με το βραχιολάκι;».

«Δεν υπάρχει εύκολη χρηματοδότηση»

Απευθυνόμενος στη νέα γενιά της καινοτομίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης περιέγραψε μια χώρα που, όπως υποστήριξε, εξακολουθεί να δυσκολεύεται να μετατρέψει μια καλή ιδέα σε βιώσιμη και εξωστρεφή επιχείρηση.

«Το να εξελιχθεί μία καινοτόμα ιδέα σε ανταγωνιστική, ανθεκτική και εξωστρεφή επιχείρηση δεν είναι εύκολο στην Ελλάδα, για να είμαστε ειλικρινείς», σημείωσε.

«Δεν υπάρχει εύκολη χρηματοδότηση, δεν υπάρχει συμβουλευτική, δεν υπάρχει ένα κράτος που έχει οργανώσει το περιβάλλον ώστε να μείνει στη χώρα ένα κρίσιμο ανθρώπινο δυναμικό», πρόσθεσε.

Ως απάντηση έθεσε ένα τρίπτυχο: καθοδήγηση, δικτύωση και χρηματοδότηση, με στόχο, όπως είπε, η καινοτομία να μην περιορίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά να αναπτύσσεται «σε κάθε γωνιά της χώρας».

«Να μη συγκρίνουμε την Ελλάδα του σήμερα με την Ελλάδα των μνημονίων»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και απέναντι στον τρόπο με τον οποίο, κατά τον ίδιο, η κυβέρνηση αποτιμά τις οικονομικές επιδόσεις της χώρας.

«Να μη συγκρίνουμε την Ελλάδα του σήμερα με την Ελλάδα των μνημονίων. Αυτό είναι υπεκφυγή», ανέφερε.

Κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη, το πραγματικό μέτρο σύγκρισης πρέπει να είναι οι σημερινές επιδόσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

«Εμείς πρέπει να συγκρίνουμε την Ελλάδα του σήμερα με την Πορτογαλία του σήμερα, με την Ισπανία του σήμερα, με τα Βαλκάνια του σήμερα, αν θέλουμε να ξεβολευτούμε και να δούμε τα πράγματα κάπως διαφορετικά», είπε.

Ο κίνδυνος «μόνιμης παρακμής»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προειδοποίησε ότι, χωρίς αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, τα προβλήματα θα γίνουν εντονότερα όταν κλείσει ο κύκλος του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Εάν συνεχίσουμε την ίδια πολιτική προσέγγιση, η στασιμότητα που έχουμε σήμερα θα επιταχυνθεί μετά το Ταμείο Ανάκαμψης ως μία μόνιμη παρακμή», ανέφερε.

Έδωσε, παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος στην περιφερειακή ανάπτυξη, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη Δυτική Μακεδονία και τις συνέπειες της απολιγνιτοποίησης.

«Το κράτος πρέπει μαζί με την κοινωνία των πολιτών να σχεδιάσει ένα ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον», τόνισε.

Και κατέληξε: «Όχι να βράζουμε στο ζουμί μας, στη μιζέρια και στην απαξίωση. Να χτίσουμε πάνω σε αυτά που έχουμε, αρκεί να χτίσουμε με καλύτερους όρους».