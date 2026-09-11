Νέα «πυρά» ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας: «Δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι»

Νέα επίθεση στον Παύλο Μαρινάκη εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ για το επίδομα ανεργίας, απορρίπτοντας τη διευκρίνιση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι ο περιορισμός της διάρκειας καταβολής του στους δύο μήνες αποτελεί αποκλειστικά προσωπική του θέση και όχι κυβερνητική πρόταση. «Δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι», απαντά η Χαριλάου Τρικούπη, επαναφέροντας τη συζήτηση στην πολιτική ιδιότητα του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού.

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι η τοποθέτηση που έκανε ο Παύλος Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την κυβέρνηση την οποία εκπροσωπεί και κατηγορεί τον ίδιο ότι επιχειρεί εκ των υστέρων να «μαζέψει» τη δήλωσή του. «Όσο και να προσπαθεί να μαζέψει τη δήλωσή του, οι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν», αναφέρει χαρακτηριστικά το Γραφείο Τύπου του κόμματος.

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«Δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι»

Η νέα ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ έρχεται λίγες ώρες μετά τη δεύτερη παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου, με την οποία επιχείρησε να βάλει τέλος στην πολιτική συζήτηση που άνοιξε η πρότασή του για το επίδομα ανεργίας.

Η Χαριλάου Τρικούπη, ωστόσο, δεν αποδέχεται τον διαχωρισμό μεταξύ προσωπικής άποψης και κυβερνητικής θέσης.

«Ο κ. Μαρινάκης είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού», αναφέρει.

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Και αμέσως μετά έρχεται η κεντρική αιχμή της απάντησης: «Δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι».

«Ακραία αντικοινωνική θέση»

Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους, αποδίδοντας τη νέα τοποθέτηση Μαρινάκη σε προσπάθεια αναδίπλωσης μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

«Όσο και να προσπαθεί να μαζέψει τη δήλωσή του, οι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν», σημειώνει.

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, η ουσία βρίσκεται στο γεγονός ότι η πρόταση για δραστική μείωση της χρονικής διάρκειας του επιδόματος διατυπώθηκε από τον άνθρωπο που έχει θεσμικά την ευθύνη της εκπροσώπησης της κυβέρνησης.

«Από τα πιο επίσημα χείλη της κυβέρνησης εκφράστηκε η ακραία αντικοινωνική θέση για μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

Παύλος Μαρινάκης: «Κρούουν ανοιχτές θύρες»

Είχε προηγηθεί η προσπάθεια του Παύλου Μαρινάκη να αποσυνδέσει πλήρως την πρότασή του από την επίσημη κυβερνητική γραμμή.

Απαντώντας στις αντιδράσεις των κομμάτων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε υποστηρίξει ότι «κρούουν ανοιχτές θύρες».

«Διευκρίνισα περισσότερες από μία φορές ότι εκφράζω μια καθαρά προσωπική μου θέση και η πρόταση αυτή δεν αποτελεί κεντρική κυβερνητική πρόταση», ανέφερε.

Ο Παύλος Μαρινάκης είχε σημειώσει ακόμη ότι τη συγκεκριμένη άποψη έχει εκφράσει επανειλημμένα στο παρελθόν.

«Αν ποτέ κάτι τέτοιο προχωρούσε»

Στην ίδια διευκρινιστική δήλωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε βάλει και αστερίσκους στο υποθετικό ενδεχόμενο εφαρμογής μιας τέτοιας πρότασης.

«Αν ποτέ κάτι τέτοιο προχωρούσε, θα έπρεπε να ληφθεί ειδική μέριμνα για ειδικές περιπτώσεις», είχε αναφέρει.

Στις κατηγορίες αυτές συμπεριέλαβε άνεργες μητέρες, ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας και εποχικούς εργαζόμενους.

Η αρχική δήλωση Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας

Η αντιπαράθεση είχε ξεκινήσει από τη συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη στην ΕΡΤ, όπου είχε υποστηρίξει ότι «το επίδομα ανεργίας πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν».

«Η προσωπική μου θέση είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες», είχε δηλώσει.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε συνδέσει την πρότασή του με την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η αγορά εργασίας, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μη βρίσκει».

Παράλληλα, είχε υποστηρίξει ότι οι πόροι που θα εξοικονομούνταν από έναν περιορισμό της διάρκειας καταβολής θα μπορούσαν να κατευθυνθούν «στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών, για να επιδοτηθεί η εργασία».

Από τον «λαγό» στο «δεν υπάρχουν προσωπικές απόψεις»

Η πρώτη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ είχε επίσης κινηθεί σε υψηλούς τόνους. Ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς είχε χαρακτηρίσει τον Παύλο Μαρινάκη «λαγό» της «κρυφής ατζέντας» της Νέας Δημοκρατίας.

«Τώρα σχεδιάζουν το ξήλωμα του επιδόματος ανεργίας», είχε αναφέρει, προσθέτοντας ότι «οι πολίτες πλέον ξέρουν τι ετοιμάζει ο κ. Μητσοτάκης: εργασιακό μεσαίωνα για τους εργαζόμενους».

Μετά τη διευκρίνιση Μαρινάκη ότι επρόκειτο για προσωπική του θέση, η Χαριλάου Τρικούπη μεταφέρει πλέον τη σύγκρουση σε θεσμικό επίπεδο: μπορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει δημοσίως προσωπικές απόψεις για ένα ζήτημα κυβερνητικής πολιτικής;

Οι αντιδράσεις ΕΛΑΣ και Νέας Αριστεράς

Σκληρή ήταν και η αντίδραση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), η οποία είχε χαρακτηρίσει την πρόταση «κυνική, κοινωνικά ανάλγητη και ακραία νεοφιλελεύθερη», υποστηρίζοντας ότι θα άφηνε τους ανέργους χωρίς επαρκές δίχτυ προστασίας.

Από την πλευρά της, η Νέα Αριστερά είχε κατηγορήσει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι επιδιώκει την «απόλυτη εξαθλίωση των ανέργων» και ότι μετακυλίει στους ίδιους την ευθύνη για την αδυναμία εύρεσης εργασίας.