Κεραμέως για το επίδομα ανεργίας μετά τις δηλώσεις Μαρινάκη: «Δεν είναι θέση της κυβέρνησης»

Αποστάσεις από την πρόταση που διατύπωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας παίρνει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ξεκαθαρίζοντας ότι ο περιορισμός της καταβολής του στους δύο μήνες «δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου υπουργείου, δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης». Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι πρόκειται για «ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα» των εργαζομένων και όχι για προνοιακή παροχή.

Η Νίκη Κεραμέως παρεμβαίνει έτσι ευθέως στη συζήτηση που άνοιξε ο Παύλος Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας, μετά τον πολιτικό θόρυβο και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η αρμόδια υπουργός υιοθετεί μεν τη διευκρίνιση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι επρόκειτο για «αυστηρά προσωπική του θέση», βάζει όμως και σαφή θεσμική γραμμή: η πρόταση δεν βρίσκεται στην κυβερνητική ατζέντα.

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Νίκη Κεραμέως: «Δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης»

Η παρέμβαση της υπουργού Εργασίας έρχεται μετά τη δημόσια συζήτηση που προκάλεσε η πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου να μην καταβάλλεται επίδομα ανεργίας για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.

«Όπως τόνισε ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης, αποτελεί αυστηρά προσωπική του θέση», αναφέρει η Νίκη Κεραμέως.

Και ξεκαθαρίζει: «Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου υπουργείου, δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης».

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Επίδομα ανεργίας: «Είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα»

Η Νίκη Κεραμέως δεν περιορίζεται, ωστόσο, στη διάψευση περί κυβερνητικού σχεδιασμού. Μπαίνει και στην ουσία της συζήτησης για τον χαρακτήρα του επιδόματος.

«Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό», τονίζει.

Όπως εξηγεί, οι εργαζόμενοι καταβάλλουν εισφορές ακριβώς για το ενδεχόμενο να βρεθούν χωρίς εργασία.

«Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται, για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς», σημειώνει.

Και καταλήγει: «Άρα, ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση».

Παύλος Μαρινάκης: «Προσωπική μου θέση»

Είχε προηγηθεί η προσπάθεια του Παύλου Μαρινάκη να αποσυνδέσει πλήρως την πρότασή του από την επίσημη κυβερνητική πολιτική, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι αρχικές δηλώσεις του.

«Διευκρίνισα περισσότερες από μία φορές ότι εκφράζω μια καθαρά προσωπική μου θέση και η πρόταση αυτή δεν αποτελεί κεντρική κυβερνητική πρόταση», είχε αναφέρει.

Απαντώντας, μάλιστα, στα κόμματα που εξέδωσαν ανακοινώσεις εναντίον του, είχε σχολιάσει ότι «κρούουν ανοιχτές θύρες».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε προσθέσει ότι, ακόμη και στην υποθετική περίπτωση κατά την οποία μια τέτοια αλλαγή προχωρούσε, θα έπρεπε να υπάρξει «ειδική μέριμνα» για κατηγορίες όπως οι άνεργες μητέρες, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνεργοι και οι εποχικοί εργαζόμενοι.

Η δήλωση που άνοιξε τον κύκλο αντιδράσεων

Η πολιτική αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, υποστήριξε ότι «το επίδομα ανεργίας πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν».

«Η προσωπική μου θέση είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες», είχε δηλώσει.

Είχε μάλιστα συνδέσει την άποψή του με τη σημερινή εικόνα της αγοράς εργασίας, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μη βρίσκει».

Κατά τον ίδιο, οι πόροι που θα εξοικονομούνταν θα μπορούσαν να κατευθυνθούν «στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών, για να επιδοτηθεί η εργασία».

ΠΑΣΟΚ: «Δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι»

Η διευκρίνιση Μαρινάκη δεν έκλεισε την αντιπαράθεση. Το ΠΑΣΟΚ επανήλθε, απορρίπτοντας τη διάκριση μεταξύ προσωπικής άποψης και κυβερνητικής θέσης.

«Δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι», ανέφερε η Χαριλάου Τρικούπη.

«Όσο και να προσπαθεί να μαζέψει τη δήλωσή του, οι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι «από τα πιο επίσημα χείλη της κυβέρνησης εκφράστηκε η ακραία αντικοινωνική θέση για μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας».

Είχε προηγηθεί ακόμη σκληρότερη επίθεση από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο «λαγό» της «κρυφής ατζέντας» της Νέας Δημοκρατίας.

ΣΥΡΙΖΑ: «Αποκρουστική κοινωνική μηχανική»

Στο μέτωπο των αντιδράσεων προστέθηκε και ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, ο οποίος χαρακτήρισε την πρόταση «αποκρουστική κοινωνική μηχανική».

«Εύχομαι ολόψυχα να παραμείνει προσωπική η άποψη του κ. Μαρινάκη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, με αυτή τη λογική, «στα μάτια του δεν υπάρχει ανεργία, υπάρχουν μόνο τεμπέληδες».

Παράλληλα, κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετηθεί και να ξεκαθαρίσει εάν υπάρχει οποιοσδήποτε σχετικός κυβερνητικός σχεδιασμός.

Οι αντιδράσεις ΕΛΑΣ και Νέας Αριστεράς

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) είχε χαρακτηρίσει την πρόταση «κυνική, κοινωνικά ανάλγητη και ακραία νεοφιλελεύθερη», υποστηρίζοντας ότι ένας τέτοιος περιορισμός θα άφηνε τους ανέργους χωρίς επαρκές δίχτυ προστασίας.

Αντίστοιχα, η Νέα Αριστερά είχε κατηγορήσει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι επιδιώκει την «απόλυτη εξαθλίωση των ανέργων» και ότι μετακυλίει στους ίδιους τους ανέργους την ευθύνη για την αδυναμία εύρεσης εργασίας.