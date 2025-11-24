Νίκος Παππάς για Αλέξη Τσίπρα: Κι εγώ δεν συμφωνώ με όσα έχει κάνει – Οφείλει να καταγράψει όσα έζησε

Αναστάτωση στους κύκλους της Αριστεράς έχει φέρει η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, αφού όπως είχε φανεί από τις προδημοσιεύσεις ασκεί σκληρή κριτική σε πρώην συντρόφους και στενούς στενούς συνεργάτες του, όπως ο Νίκος Παππάς που ούτε λίγο ούτε πολύ ο πρώην πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε «απαράδεκτα επιπόλαιο».

Στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει μετανιωμένος που δεν ζήτησε μετά την καταδίκη του Νίκου Παππά, από το ειδικό δικαστήριο με 13-0, να μην είναι υποψήφιος: «Εκ των υστέρων, εκτιμώ ότι έπρεπε να του ζητήσω να διευκολύνει, κυρίως το κόμμα αλλά και τον εαυτό του, αποσύροντας ο ίδιος την υποψηφιότητά του. Κι αυτό, γιατί είχε επιδείξει σε όλη αυτή τη διαδικασία απαράδεκτη επιπολαιότητα».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, σημείωσε, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ πως ο Τσίπρας «όφειλε να κάνει αυτή την πολιτική αποτίμηση» γιατί όπως είπε «τόσα χρόνια του ασκούσαν κριτική για το γεγονός ότι δεν έπαιρνε θέση». Ωστόσο, ο ίδιος απέφυγε να απαντήσει για το «απαράδεκτα επιπόλαιος».

«Πρέπει ο κόσμος να έχει τα μάτια του τέσσερα και 14 απέναντι στους καλοθελητές που θέλουν την Αριστερά διαιρεμένη, να κοιτά τι έγινε το 2015, το 2017 και το 2019 και να μην κοιτάζει μπροστά. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει διαμορφώσει ένα πολιτικό γεγονός, δεν είναι απλώς ένα βιβλίο, αλλά η υποχρέωση ενός πρώην πρωθυπουργού να καταγράψει αυτό που έζησε και το μείζον ζήτημα που πυροδοτεί τον πολιτικό διάλογο, είναι η σαφήνεια με την οποία τοποθετείται για τη διαπραγμάτευση και του δημοψηφίσματος», ανέφερε αρχικά ο κ. Παππάς.

Για το σχόλιο Τσίπρα για «απαράδεκτη επιπολαιότητα από πλευράς του Νίκου Παππά» σε ό,τι αφορά στην υπόθεση με τις τηλεοπτικές άδειες είπε: «Είναι μια φράση που ακουμπά την περίοδο μετά το ειδικό δικαστήριο. Λέει ότι υπήρχε σκέψη αν θα είμαι στα ψηφοδέλτια ή όχι. Όπως έδειξε η ιστορία, ο λαός αποφάνθηκε και ήμουν πρώτος σε ψήφους στην εκλογική μου περιφέρεια. Για το 13-0, αποδείχθηκε επίσης ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε ενορχηστρώσει εναντίον μου ένα χυδαίο δούναι και λαβείν με την κα Κλάππα και την κα Αδειλίνη που χρησιμοποιήσαν τη δική μου υπόθεση για να διοριστούν. Δεν είμαστε ίδιοι και ως πρόσωπα με αυτούς που ήμασταν το 2015. Πήρα αποφάσεις με βάση τη θέλησή μου υποτιμώντας ίσως τους συσχετισμούς. Κάποια πράγματα, πιθανότατα να τα κάναμε διαφορετικά. Κάναμε όμως κάποιες κεντρικές επιλογές που δικαιώθηκαν από την Ιστορία. Ο κ. Τσίπρας έκανε το σχόλιό του και δεν είναι παράλογο να έχουμε διαφορετική οπτική. Κι εγώ δεν συμφωνώ με δικές του επιλογές».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε επίσης: «Θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα για να μη διαρρεύσει εκείνη η φωτογραφία με τα ράντζα. Θέλω να καλέσω όμως τον κόσμο να διαβάσει το βιβλίο. Ο Τσίπρας λέει ότι συνάντησε τον Σταύρο Ψυχάρη και του ζήτησε να διευθετηθούν τα δάνεια του οργανισμού. Έπρεπε κάποια τάξη να μπει. Εκείνη η συνάντηση τον έπεισε να κάνουμε και την εξεταστική για τα δάνεια των ΜΜΕ. Έχει κυλήσει λοιπόν πολύ νερό στο αυλάκι και είναι αστείο να κλείσει μια 10ετής περίοδος των αδειών και να συζητάμε ακόμα αν έπρεπε να γίνουν έτσι τα πράγματα».