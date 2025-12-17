Πολιτική

Νίκος Παππάς: Η ανάρτηση του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου μετά τον ξυλοδαρμό που δέχτηκε – «Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους»

«Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω» ξεκαθαρίζει ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος
Για την επίθεση που δέχτηκε από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά αλλά και η μήνυση που υπέβαλλε σε βάρος του, τοποθετήθηκε δημόσια ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος.

Το απόγευμα της Τετάρτης (17.12.2025), λίγη ώρα μετά την γνωστοποίηση του περιστατικού με τον ευρωβουλευτή στο Στρασβούργο, ο δημοσιογράφος προχώρησε σε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Αρχικά ο Νίκος Γιαννόπουλος ανέφερε ότι παρά το σοκ που υπέστη από την επίθεση του Νίκου Παππά, «είναι καλά».

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι δεν θα απαντήσει σε κλήσεις και μηνύματα που τον καλούν σε εκπομπές ή του ζητάνε δηλώσεις διότι «τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους».

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφος, χωρίς λόγο, μετά από αντιπαράθεση που φέρεται να ξεκίνησε ο ίδιος, σε μπαρ του Στρασβούργου, όπου βρίσκονταν οι δύο άνδρες,  ο ευρωβουλευτής με συνεργάτες του και ο Νίκος Γιαννόπουλος με συναδέλφους στα πλαίσια δημοσιογραφικής αποστολής.

Μάλιστα ο Νίκος Γιαννόπουλος, μετά το περιστατικό έσπευσε σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής και υπέβαλλε μήνυση, στην οποί περιέγραψε λεπτομερώς το χρονικό της επίθεσης που δέχτηκε από τον ευρωβουλευτή.

Η ανάρτηση

«Καλησπέρα σε όλους, όλες, όλα. Επειδή έχετε σπάσει το κινητό μου από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε η είδηση ενημερώνω άπαντες ότι είμαι καλά. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας.

Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους», έγραψε ο Νίκος Γιαννόπουλος.

Δημοσκόπηση Pulse: Μικρή πτώση η ΝΔ, στάσιμο το ΠΑΣΟΚ, ανεβαίνει η Πλεύση Ελευθερίας – Τα «κόμματα» Τσίπρα και Σαμαρά
Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το σαφές προβάδισμα, αλλά χάνει μία ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της Pulse
Ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ για την επίθεση του Νίκου Παππά σε δημοσιογράφο: «Καταδικάζουμε την τραμπούκικη συμπεριφορά του ευρωβουλευτή»
«Πράξεις βίας και επιθετικές συμπεριφορές σε βάρος λειτουργών του Τύπου δεν έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή και δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες της κοινωνίας μας», αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συγχαίρει την Ελλάδα για το «σπάσιμο» του κυκλώματος μεταφοράς τόνων κοκαΐνης
Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα για την υπόθεση οδήγησε στον εντοπισμό πλοίου με κοκαΐνη αξίας 100 εκατ. ευρώ και στη σύλληψη 10 μελών του κυκλώματος, ανάμεσά τους και του 61χρονο «Έλληνα Εσκομπάρ»
Μητσοτάκης για την Ακρινή Κοζάνης: «Η περιβαλλοντική ευθύνη μπορεί να συμβαδίσει με την καλύτερη ποιότητα ζωής»
«Η Ακρινή της Κοζάνης ταξιδεύει από σήμερα στο κέντρο μιας νέας εποχής, καθώς μετατρέπεται σε έναν πρότυπο πράσινο οικισμό» αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός
Το χρονικό της επίθεσης και η μήνυση που κατέθεσε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος κατά του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά
«Έχω μικρούς πόνους στο πίσω μέρος του κεφαλιού και είναι λίγο πρησμένο, νομίζω ο Νίκος Παππάς μου κρατά κακία για ένα άρθρο που είχα γράψει όταν ήταν μπασκετμπολίστας πριν8 χρόνια» αναφέρει στη μήνυσή του ο Νίκος Γιαννόπουλος
