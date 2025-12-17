Νίκος Παππάς: Η ανάρτηση του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου μετά τον ξυλοδαρμό που δέχτηκε – «Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους»

Για την επίθεση που δέχτηκε από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά αλλά και η μήνυση που υπέβαλλε σε βάρος του, τοποθετήθηκε δημόσια ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος.

Το απόγευμα της Τετάρτης (17.12.2025), λίγη ώρα μετά την γνωστοποίηση του περιστατικού με τον ευρωβουλευτή στο Στρασβούργο, ο δημοσιογράφος προχώρησε σε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Αρχικά ο Νίκος Γιαννόπουλος ανέφερε ότι παρά το σοκ που υπέστη από την επίθεση του Νίκου Παππά, «είναι καλά».

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι δεν θα απαντήσει σε κλήσεις και μηνύματα που τον καλούν σε εκπομπές ή του ζητάνε δηλώσεις διότι «τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους».

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφος, χωρίς λόγο, μετά από αντιπαράθεση που φέρεται να ξεκίνησε ο ίδιος, σε μπαρ του Στρασβούργου, όπου βρίσκονταν οι δύο άνδρες, ο ευρωβουλευτής με συνεργάτες του και ο Νίκος Γιαννόπουλος με συναδέλφους στα πλαίσια δημοσιογραφικής αποστολής.

Μάλιστα ο Νίκος Γιαννόπουλος, μετά το περιστατικό έσπευσε σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής και υπέβαλλε μήνυση, στην οποί περιέγραψε λεπτομερώς το χρονικό της επίθεσης που δέχτηκε από τον ευρωβουλευτή.

Η ανάρτηση

«Καλησπέρα σε όλους, όλες, όλα. Επειδή έχετε σπάσει το κινητό μου από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε η είδηση ενημερώνω άπαντες ότι είμαι καλά. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας.

Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους», έγραψε ο Νίκος Γιαννόπουλος.