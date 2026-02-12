Νομοσχέδιο για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίες: Εντάσεις στη Βουλή στη σκιά της υπόθεσης Παναγόπουλου – Κωνσταντοπούλου: Να μη μιλάνε οι κηφήνες της ΝΔ

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης (12.02.2026) στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία αύριο, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση για την υπόθεση ελέγχου του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως να τα κατηγορεί ότι επιχειρούν να μετατοπίσουν τη συζήτηση.

Το πολιτικό θερμόμετρο… χτύπησε «κόκκινο» όταν τον λόγο πήρε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου για να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Απαντώντας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της κυβερνώσας παράταξης, Μακάριο Λαζαρίδη, αποκάλεσε «κηφήνες» τους βουλευτές της ΝΔ, και παρά τις παρατηρήσεις του προέδρου του κοινοβουλίου Γιάννη Πλακιωτάκη αρνήθηκε να ανακαλέσει.

Ο διάλογος Κωνσταντοπούλου-Πλακιωτάκη

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θα συνιστούσα στους κηφήνες που κάθονται στα έδρανα των βουλευτών της ΝΔ…

Γιάννης Πλακιωτάκης: Παρακαλώ! Προσέξτε τους χαρακτηρισμούς σας. Να ανακαλέσετε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι είναι αυτά; Εμποδίζετε Αρχηγό να μιλήσει δια τραμπουκισμών .

Γιάννης Πλακιωτάκης: Παρακαλώ. Να διαγραφεί από τα πρακτικά

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δώστε εξ αρχής το χρόνο μου

Γιάννης Πλακιωτάκης: Ανακαλέσατε για να ηρεμίσει το κλίμα

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε; Είπατε στον κηφήνα (σ.σ. Μ Λαζαρίδη) να ανακαλέσει όταν είπε για παραφροσύνη της αντιπολίτευσης.

Γιάννης Πλακιωτάκης: Παρακαλώ, πάμε…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αφήστε τα “πάμε”. Μην χαλάτε μια καλή εικόνα που έχετε τώρα που είστε3 σε αποδρομή.

Οι λεκτικές επιθέσεις και το… μπούλινγκ

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι δέχθηκε «λεκτικές επιθέσεις» και «μπούλινγκ» από την πλευρά της πλειοψηφίας και κάλεσε την Νίκη Κεραμέως να πάρει θέση.

«Έχω άποψη και για τις SLAPP μηνύσεις και τι είναι αυτό που συμβαίνει. Έχω άποψη για το γεγονός ότι υπάρχει ξεκάθαρη κυβερνητική εμπλοκή στο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα. Σιωπά η κυβέρνηση, εκτός του Γεωργιάδη που έδωσε διαπιστευτήρια ότι επρόκειτο για καλή επιχείρηση. Αυτός ο ακροδεξιός φασιστοειδής τύπος που κάθεται στα υπουργικά έδρανα είναι ο ίδιος που υπερασπίζεται τον Παναγόπουλο στο σκάνδαλο. Κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για τα θύματα και τις ευθύνες σας», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Νίκη Κεραμέως: Ξεχωριστά ζητήματα Παναγόπουλος και ΣΣΕ

Απαντώντας, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, τόνισε ότι η υπόθεση ελέγχου του Γιάννη Παναγόπουλου και το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που συζητά η Ολομέλεια είναι «δύο ξεχωριστές υποθέσεις». «Η μία έχει να κάνει με το φυσικό πρόσωπο Παναγόπουλο, ο οποίος έλαβε ειδοποιητήριο από την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος. Πρέπει να πέσει άπλετο φως σε κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχει «ένα δεύτερο ζήτημα» που αφορά «τη θεσμική συνεργασία της πολιτείας με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, στο πλαίσιο που θέτει η Ε.Ε.», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για συνεργασία που στηρίζεται στη γνώση που έχουν οι κοινωνικοί εταίροι για την αγορά εργασίας. Η Νίκη Κεραμέως άφησε αιχμές για τη στάση της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι «ζητά τάχα εδώ και επτά χρόνια τις συλλογικές συμβάσεις και τώρα που έρχονται υπεκφεύγει», ενώ αναφέρθηκε και στη «δύσκολη θέση» στην οποία βρίσκεται, όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ λόγω Παναγόπουλου.

ΠΑΣΟΚ: «Δεν σχολιάζουμε, δρούμε»

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος δήλωσε ότι το κόμμα του έχει λάβει «καθαρή θέση» για τη ΓΣΕΕ και τον πρόεδρό της, σημειώνοντας ότι «εμείς δεν σχολιάζουμε, δρούμε». Όπως είπε, «είναι η κυβέρνηση που πρέπει να λογοδοτήσει» και «δεν πρέπει να αποφύγει τη λογοδοσία», μεταφέροντας το βάρος των εξηγήσεων στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

ΣΥΡΙΖΑ: Αιχμές για «υπογραφή Στρατινάκη»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «προσπαθεί να εντοπίσει τις κύριες ευθύνες» αποκλειστικά στον κ. Παναγόπουλο, προσθέτοντας πως υπάρχει «ένα επίθετο που δεν συζητάμε στη δημόσια σφαίρα», αυτό της κ. Στρατινάκη. «Αν υπάρχει η υπογραφή της κυρίας Στρατινάκη στη συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους, τορπιλίζεται η νομιμότητα του νομοσχεδίου», ανέφερε.

ΚΚΕ: «Νομοσχέδιο-έκτρωμα» – «Εγκληματική ομάδα» στη ΓΣΕΕ

Σκληρή ήταν και η παρέμβαση του ΚΚΕ, με τον Νίκο Καραθανασόπουλο να επαναλαμβάνει το αίτημα απόσυρσης του νομοσχεδίου, το οποίο χαρακτήρισε «νομοσχέδιο-έκτρωμα». Παράλληλα, έκανε λόγο για «εγκληματική ομάδα» στη ΓΣΕΕ, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους της αντιπαράθεσης.

Νέα Αριστερά: «Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο»

Από τη Νέα Αριστερά, ο Νάσος Ηλιόπουλος ανέφερε ότι η συζήτηση γίνεται «στη σκιά των αποκαλύψεων» για σκάνδαλο με προγράμματα κατάρτισης, υποστηρίζοντας πως «δυστυχώς για την κυβέρνηση δεν εμπλέκεται μόνο ο Παναγόπουλος», αλλά και το υπουργείο Εργασίας, καθώς και εταιρείες «που είχαν σχέσεις», όπως είπε, ζητώντας ευθέως την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Ελληνική Λύση: «Δείχνει βαθύ κράτος»

Από την Ελληνική Λύση, ο Κώστας Χήτας υποστήριξε ότι το «σκάνδαλο Παναγόπουλου» καταδεικνύει την ύπαρξη «βαθέος κράτους», επιχειρώντας να εντάξει την υπόθεση σε ευρύτερο πλαίσιο καταγγελιών για σχέσεις εξουσίας και μηχανισμών.

Νομοσχέδιο για ΣΣΕ: Αναμένονται παρεμβάσεις πολιτικών αρχηγών

Το νομοσχέδιο εισάγεται από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων με τη θετική ψήφο της ΝΔ, το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, ενώ ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετούν σήμερα (12.02.2026) κατά τη συζήτησή του στην Ολομέλεια.

Στη συζήτηση αναμένονται παρεμβάσεις πολιτικών αρχηχών, ενώ αναμένεται να θελήσουν και αρκετοί βουλευτές να εγγραφούν για να τοποθετηθούν. Η συζήτηση του σχεδίου νόμου εάν χρειαστεί θα συνεχιστεί και αύριο, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, όπου θα ολοκληρωθεί με την ψηφοφορία.

Τροπολογία από το ΠΑΣΟΚ

Στο νομοσχέδιο -μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης- έχει κατατεθεί παράλληλα και μια τροπολογία από το ΠΑΣΟΚ, με θέμα «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία. Για επαρκείς μισθούς και εργασία με αξιοπρέπεια».

Η τροπολογία αποτελείται από δύο άρθρα ενώ σχετικά με την προσφυγή στη Διαιτησία αναφέρει ότι «μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγματεύσεων με συμφωνία των μερών» και ότι «είναι δυνατή η προσφυγή στη διαιτησία μονομερώς σε ορισμένες περιπτώσεις».

Σε ό, τι αφορά το άρθρο για τη Διαιτησία, τονίζεται ότι «ως ΠΑΣΟΚ έχουμε αποδείξει και διακηρύξει την πίστη μας στην αξία της συλλογικής διαπραγμάτευσης και του κοινωνικού διαλόγου και με την τροπολογία αυτή προτείνουμε την κατάργηση των προβλέψεων του ανωτέρω άρθρου 57 του ν. 4639/2019 και την επαναφορά των προϊσχυουσών αντίστοιχων διατάξεων, προκειμένου να αναβιώσει ουσιαστικά ο θεσμός της διαιτησίας και επομένως, να ενισχυθούν οι διαδικασίες συλλογικών διαπραγματεύσεων και υπογραφής συλλογικών συμβάσεων, που αποτελούν το βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση επαρκών μισθών και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας».