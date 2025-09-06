Πολιτική

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ευχαριστεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη «στήριξη» στις «επιθέσεις» από συνδικαλιστές στα νοσοκομεία

«Είναι πολύ άδικο κάποιοι να υποδέχονται τα εγκαίνια νέων κλινικών με μίζερες αντιδράσεις», είπε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στην 89η ΔΕΘ
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στην 89η ΔΕΘ / EUROKINISSI / Φωτογραφία Νάσος Σιμόπουλος

Την ικανοποίησή του εξέφρασε μέσω Χ (πρώην Twitter) ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης για τις αναφορές στο ΕΣΥ, τις οποίες έκανε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην 89η ΔΕΘ το Σάββατο (06.09.2025).

Μετά τη δημόσια στήριξη που προσέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του από το βήμα του Βελλίδειου Συνεδριακού Κέντρου στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης κατακεραύνωσε τους συνδικαλιστές, που όπως είπε, προκαλούν επεισόδια στα εγκαίνια τμημάτων νοσοκομείων που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα στο ΕΣΥ.

«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Δεν έχει κομματικό χαρακτήρα. Είναι πολύ άδικο κάποιοι να υποδέχονται τα εγκαίνια νέων κλινικών με μίζερες αντιδράσεις. Η κυβέρνηση θα αρνείται να μετατρέπεται η υγεία των Ελλήνων σε αρένα κομματικών διαξιφισμών ή τα νοσοκομεία σε ομήρους. Προτιμώ να ακούω τη φωνή των ασθενών και των γιατρών και νοσηλευτών που υπηρετούν το ΕΣΥ, παρά την ντουντούκα κάποιων ανεύθυνων συνδικαλιστών και εργατοπατέρων», ανέφερε συγκεκριμένα, προσφέροντας την έμμεση στήριξή του στον Άδωνι Γεωργιάδη.

 

«Ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για την πολιτική και ηθική του στήριξη, αλλά κυρίως για την καθοδήγηση του, στην υλοποίηση των μεγάλων μας μεταρρυθμίσεων στο ΕΣΥ», ανέφερε συγκεκριμένα στην ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας.

πηγή: Iatropedia.gr / Ρεπορτάζ: Γιάννα Σουλάκη

