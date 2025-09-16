Πολιτική

Ο Ανδρέας Λοβέρδος ακύρωσε τη λειτουργία του κόμματός του πριν προσχωρήσει στη ΝΔ

Μαζί του προσχωρούν στη ΝΔ και οι στενοί του συνεργάτες από το κόμμα που είχε ιδρύσει
Ανδρέας Λοβέρδος και Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Ανδρέας Λοβέρδος και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου / φωτογραφία Γραφείο Τύπου πρωθυπουργού

Ο Ανδρέας Λοβέρδος προσχώρησε και επίσημα στη Νέα Δημοκρατία και συναντήθηκε σήμερα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Χριστίνα Κοραή στην εκπομπή Live News, ο Ανδρέας Λοβέρδος πριν πάει στο Μαξίμου και στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πήγε στον Άρειο Πάγο και ακύρωσε την λειτουργία του κόμματός του που είχε το όνομα «Δημοκράτες».

Μετά έφτασε στο Μαξίμου με στενούς του συνεργάτες, οι οποίοι επίσης προσχωρούν, με την διευθύντριά του, τον γραμματέα, τον ηθοποιό τον Γιάννη Βούρο, ο οποίος βγήκε πρώτος στις ευρωεκλογές.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος θα είναι υποψήφιος στον νότιο τομέα.

