Ο Αυγερινός «μαζεύει» τα σενάρια συνεργασίας για το κόμμα Καρυστιανού: Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ζητά αυτοδυναμία

Να ανασκευάσει τις εντυπώσεις που προκάλεσε η δήλωσή του για το ενδεχόμενο συνεργασίας του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», με άλλες πολιτικές δυνάμεις προκειμένου να κυβερνηθεί η χώρα, επιχείρησε την Παρασκευή (29.05.2026) ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός.

Ο Θανάσης Αυγερινός, με νέα παρέμβασή του στα social media, έσπευσε να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τη γραμμή που έχει διατυπώσει η Μαρία Καρυστιανού για το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», τονίζοντας ότι στόχος είναι η «σαφής αυτοδυναμία» και όχι οποιαδήποτε συνεννόηση με το υπάρχον πολιτικό σύστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφορμή στάθηκε η απάντηση που είχε δώσει μία ημέρα νωρίτερα, την Πέμπτη (28.05.2026), σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά FM, όταν ρωτήθηκε αν η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι των συζητήσεων με άλλα κόμματα ώστε να κυβερνηθεί η χώρα. Τότε είχε απαντήσει ότι «τίποτα δεν αποκλείεται», προσθέτοντας πως «ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος» και εκείνος θα υποδείξει «σε νέα και παλαιά κόμματα τον τρόπο που θα πορευτούμε».

Η διατύπωση αυτή άνοιξε συζήτηση για πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, με τον ίδιο να επιχειρεί σήμερα να βάλει φρένο στις ερμηνείες. «Ουδεμία δυνατότητα συνεργασίας, σύμπραξης ή πολύ περισσότερο συγκυβέρνησης με το κομματικό σύστημα, που γνωρίζουμε, δεν υφίσταται», ανέφερε χαρακτηριστικό ο Θανάσης Αυγερινός, σε νέα δήλωσή του στα social media

Ο δημοσιογράφος έκανε λόγο για «φιλότιμες και αφιλότιμες προσπάθειες» απομόνωσης φράσεων και λέξεων, με στόχο –όπως υποστήριξε– να επινοηθούν «συγκυβερνήσεις», «διαφωνίες» ή «ανατροπές» της γραμμής Καρυστιανού. Υπογράμμισε δε ότι συμμερίζεται «απόλυτα» την επιδίωξή της για «σαφή αυτοδυναμία από τον ελληνικό λαό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, ο Θανάσης Αυγερινός επιτέθηκε στα «καταχρεωμένα κόμματα της διαφθοράς και της διαπλοκής», μιλώντας για «σάπιο και αποτυχημένο καθεστώς» που, όπως είπε, «κατακρεούργησε τη Δημοκρατία». Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα κόμματα «δήθεν διαφωνούν με ομηρικές κοκορομαχίες», αλλά «στην ουσία συγκυβερνούν».

Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να εγκαταλείψουν «την πολυετή αποχή, την απογοήτευση και την αδιαφορία» και να δώσουν στην «Ελπίδα» τη «μέγιστη δυνατή υποστήριξη», ώστε να επιτευχθεί, όπως ανέφερε, «αυτοδυναμία του λαού στα πολιτικά πράγματα της χώρας».

Πάντως, ο δημοσιογράφος άφησε ανοιχτή την ανάγκη θεσμικής σταθερότητας, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα δεν πρέπει και δεν θα μείνει ακυβέρνητη ούτε λεπτό», επικαλούμενος και σχετική θέση της Μαρίας Καρυστιανού. Στο ίδιο πλαίσιο, μίλησε για συσπείρωση «άφθαρτων, υγιών και νέων δυνάμεων» στο ανεξάρτητο κίνημα πολιτών.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι πολίτες «διαφορετικών ιδεολογικών ή πολιτικών προελεύσεων» θα κινηθούν ενωμένοι, ώστε το πολιτικό σύστημα «να γυρίσει σελίδα». «Οι αποφασισμένοι για αλλαγές πολίτες δεν διχάζονται ούτε παραπλανούνται πλέον», σημείωσε, προσθέτοντας σε ακόμη υψηλότερους τόνους ότι θα στείλουν «τους διεφθαρμένους και τους ενόχους πολιτικούς εκεί που τους αρμόζει: στο σπίτι τους ή στο εδώλιο της δικαιοσύνης».