Ο Γιάνης Βαρουφάκης σχολιάζει τη δίωξη για ecstasy: «Δεν έχει σχέση με τα ναρκωτικά ή τον νόμο»

Με ευθείες αιχμές περί πολιτικών σκοπιμοτήτων σχολίασε ο γενικός γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης την παραπομπή του σε δίκη, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση «δεν έχει καμία σχέση με τα ναρκωτικά» ούτε με τον νόμο, αλλά «με όσα συμβαίνουν στην πολιτική σε όλη τη Δύση, με ελληνικά χαρακτηριστικά».

Σε μακροσκελή ανάρτησή του, ο γενικός γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης αναφέρεται στο ερώτημα που –όπως σημειώνει– του τίθεται συχνά για το πώς μπορεί να διωχθεί για αναφορά σε προσωπική εμπειρία χρήσης ναρκωτικών πριν από δεκαετίες. Κατά τον ίδιο, η δίωξη δεν σχετίζεται με το περιεχόμενο της συνέντευξής του, αλλά αντανακλά τη μετατόπιση του πολιτικού πεδίου στη Δύση και τη «συμφωνία» που –όπως ισχυρίζεται– διαμορφώνεται σε επίπεδο εξουσίας.

Ο γενικός γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης συγκρίνει την Ελλάδα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου, όπως αναφέρει, νέα ακροδεξιά κόμματα αναδύθηκαν υπονομεύοντας τα παραδοσιακά κεντροδεξιά σχήματα. Στην ελληνική περίπτωση, υποστηρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη, επειδή –κατά την περιγραφή του– «κράτησε» ακραία στοιχεία στο εσωτερικό της, αναθέτοντάς τους κυβερνητικά χαρτοφυλάκια. Στο ίδιο κείμενο προχωρά σε βαριές καταγγελίες για τον τρόπο άσκησης πολιτικής σε τομείς όπως η μετανάστευση και η δημόσια τάξη, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πεδίο «πολιτισμικών πολέμων» και ότι πρόσωπα σαν τον ίδιο στοχοποιούνται με διώξεις και δικαστική ταλαιπωρία.

Κλείνοντας, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 χαρακτηρίζει «γελοία» τη δίωξη του και τη συνδέει με μια «πανδυτική» –όπως λέει– άνοδο «μιας ύπουλης νέας μορφής φασισμού», καλώντας «ανθρώπους καλής συνείδησης» να σταθούν απέναντί της.

People ask me: "How can they indict you for saying you took an ecstasy pill 36yrs ago in Australia? Are they mad?" No, folks, they are not mad. This has nothing to do with drugs, with the law, with anything related to my actual interview. It is a reflection of what has been… February 26, 2026

Η υπόθεση του Γιάνη Βαρουφάκη, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγες ημέρες, θα εκδικαστεί στις 16 Δεκεμβρίου 2026. Η δικογραφία σχετίζεται με δημόσιες τοποθετήσεις του σε podcast, στις οποίες αναφέρθηκε σε προσωπική εμπειρία χρήσης ουσιών πριν από δεκαετίες, μεταξύ άλλων ecstasy και κάνναβης. Για τις δηλώσεις αυτές είχε διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί εάν στοιχειοθετείται το αποδιδόμενο αδίκημα ή άλλο ποινικά κολάσιμο αδίκημα.

Από την πλευρά του, το ΜέΡΑ25 έχει καταγγείλει πολιτική στοχοποίηση μέσω της Δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι η δίωξη αφορά αναφορά σε εμπειρία του παρελθόντος και όχι πράξη προώθησης χρήσης ουσιών.

Η ανάρτηση του Γιάνη Βαρουφάκη

Με ρωτούν: «Πώς γίνεται να σε παραπέμπουν επειδή είπες ότι πήρες ένα χάπι ecstasy πριν από 36 χρόνια στην Αυστραλία; Είναι τρελοί;» Όχι, φίλοι μου, δεν είναι τρελοί. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα ναρκωτικά, με τον νόμο, με οτιδήποτε σχετίζεται με την πραγματική μου συνέντευξη. Είναι αντανάκλαση όσων συμβαίνουν στην πολιτική σε όλη τη Δύση, με ελληνικά χαρακτηριστικά.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπου αναδύθηκαν νέα ακροδεξιά κόμματα για να υπονομεύσουν το παραδοσιακό κεντροδεξιό κόμμα (π.χ. AfD στη Γερμανία, Reform στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι Αδελφοί της Ιταλίας της Μελόνι ή η Λεπέν στη Γαλλία), στην Ελλάδα το κυρίαρχο κόμμα, το αντίστοιχο των Συντηρητικών (η Νέα Δημοκρατία), παραμένει πρώτο στις δημοσκοπήσεις και κυρίαρχο στον δημόσιο λόγο.

Ο λόγος της επιτυχίας τους είναι ότι κράτησαν τους νεοφασίστες στους κόλπους τους. Πράγματι, ο πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, τους έδωσε κορυφαία υπουργεία (π.χ. Υγείας, Μετανάστευσης) για να τους κρατά ικανοποιημένους. Θέλοντας να διασφαλίσει ότι τα πράγματα θα παραμείνουν έτσι και ότι οι νεοφασίστες δεν θα συγκροτήσουν δικό τους κόμμα, ο πρωθυπουργός έχει κλείσει μαζί τους μια συμφωνία:

Ο πρωθυπουργός και η νεοφιλελεύθερη «κεντρική» πτέρυγά του μονοπωλούν τις οικονομικές συμφωνίες με την εγχώρια και τη διεθνή εταιρική ολιγαρχία, καθώς και την οικονομική πολιτική γενικότερα. Σε αντάλλαγμα, ο πρωθυπουργός έχει παραδώσει στους νεοφασίστες τα υπουργεία που εμπλέκονται στους δεξιούς «πολιτισμικούς πολέμους» (μετανάστευση, οικογενειακό δίκαιο, υγεία, τον δήθεν πόλεμο κατά των ναρκωτικών κ.λπ.). Εκείνοι, στη συνέχεια, χρησιμοποιούν την εξουσία τους για να απευθυνθούν στην εκλογική τους βάση, εξασφαλίζοντας ότι το Λιμενικό προκαλεί πνιγμούς μεταναστών στο Αιγαίο, ότι η αστυνομία προστατεύει τους φασίστες και ότι άνθρωποι όπως εγώ παρενοχλούνται και σύρονται στα δικαστήρια.

Με λίγα λόγια, η γελοία δίωξή μου πρέπει να ιδωθεί στο πλαίσιο της ευρύτερης, πανδυτικής, ανόδου μιας ύπουλης νέας μορφής φασισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, αισθάνομαι τιμή από την αποφασιστικότητά τους να με διώξουν – καθώς μου δίνει το προνόμιο να καλέσω ανθρώπους με αγαθή συνείδηση, απ’ όλον τον κόσμο, να σταθούν μαζί και να τους αντισταθούν.