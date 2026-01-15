Πολιτική

Ο Κυρανάκης ζήτησε συγγνώμη από την Πέρκα για την «κουζίνα»: Ήταν λάθος μου και το αναγνωρίζω

«Ανακάλεσα στην αίθουσα, ζήτησα συγγνώμη στην κα Πέρκα και το κάνω και εδώ δημοσίως»
Κωνσταντίνος Κυρανάκης
Κωνσταντίνος Κυρανάκης / (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ζήτησε συγγνώμη από την βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα για το μεταξύ τους επεισόδιο στη Βουλή.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης και Πέτη Πέρκα είχαν έντονο διάλογο στη Βουλή με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών να λέει κάποια στιγμή, «μην τσιρίζετε, δεν είναι η κουζίνα σας».

Λίγο αργότερα ο κ. Κυρανάκης με ανάρτησή του παραδέχθηκε το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη από την κ. Πέρκα.

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη: «Σήμερα, στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια ψήφισης της συμφωνίας για τα νέα τρένα του σιδηροδρόμου, στο τέλος της συνεδρίασης και εν μέσω ακραίας έντασης, απευθύνθηκα στη συνάδελφό μου Πέτη Πέρκα με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές.

Ανακάλεσα στην αίθουσα, ζήτησα συγγνώμη στην κα Πέρκα και το κάνω και εδώ δημοσίως. Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
240
165
118
117
92
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ζήτησε μόνη της την άρση της ασυλίας της από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα
«Στη χώρα καταγωγής μου, την Ελλάδα, έχει κατατεθεί αγωγή εναντίον μου από πολιτικούς αντιπάλους. Είμαι απολύτως βέβαιη ότι οποιαδήποτε αμερόληπτη δικαστική εξέταση θα αποδείξει αδιαμφισβήτητα την αθωότητά μου»
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Newsit logo
Newsit logo