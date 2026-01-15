Ο Κυρανάκης ζήτησε συγγνώμη από την Πέρκα για την «κουζίνα»: Ήταν λάθος μου και το αναγνωρίζω

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ζήτησε συγγνώμη από την βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα για το μεταξύ τους επεισόδιο στη Βουλή.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης και Πέτη Πέρκα είχαν έντονο διάλογο στη Βουλή με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών να λέει κάποια στιγμή, «μην τσιρίζετε, δεν είναι η κουζίνα σας».

Λίγο αργότερα ο κ. Κυρανάκης με ανάρτησή του παραδέχθηκε το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη από την κ. Πέρκα.

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη: «Σήμερα, στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια ψήφισης της συμφωνίας για τα νέα τρένα του σιδηροδρόμου, στο τέλος της συνεδρίασης και εν μέσω ακραίας έντασης, απευθύνθηκα στη συνάδελφό μου Πέτη Πέρκα με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές.

Ανακάλεσα στην αίθουσα, ζήτησα συγγνώμη στην κα Πέρκα και το κάνω και εδώ δημοσίως. Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω».