«Ο Νίκος Παππάς λέει ψέμματα: Με χτύπησε και με γρονθοκόπησε πισώπλατα» λέει ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος

«Ήμουν απόλυτα νηφάλιος εκείνο το βράδυ - Υπάρχει μια παλαιότερη διένεξη η οποία θα αναφερθεί στο δικαστήριο»
Ο Νίκος Παππάς
Ο Νίκος Παππάς / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Ο Νίκος Παππάς με γρονθοκόπησε πισώπλατα, λέει ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος αναφορικά με την επίθεση που δέχθηκε από τον ευρωβουλευτή στο Στρασβούργο.

Υπενθυμίζεται ότι ο δημοσιογράφος κατήγγειλε ότι ο Νίκος Παππάς του επιτέθηκε λεκτικά και τον γρονθοκόπησε έξω από κατάστημα εστίασης στο Στρασβούργο.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος στο Live News, στο παρελθόν οι δύο τους είχαν δημοσιογραφική διένεξη, στην οποία δεν θέλει να επεκταθεί μέχρι στιγμής.

Παρόντες στο περιστατικό ήταν άλλοι έξι δημοσιογράφοι και οι συνεργάτες του Νίκου Παππά.

«Ο κος Παππάς λέει ‘τον χτύπησα, αλλά δεν τον γρονθοκόπησα’. Και σε αυτό λέει ψέματα. Και με χτύπησε και με γρονθοκόπησε. Πισώπλατα, την ώρα που αποχωρούσα».

«Υπήρχαν «διαβουλεύσεις» έξω από το μαγαζί, την ώρα που με μείωνε, με εκφράσεις ‘σε χτύπησα, γιατί κοίτα πως είσαι’. Στη συνέχεια έδειξε διάθεση συγκατάβασης και συμβιβασμού. Όταν έφυγα μου έστειλε μηνύματα, που περιέργως έσβησε λίγο μετά.

Μου έκανε έξι κλήσεις στο κινητό, απάντησα την πρώτη γιατί δεν ήξερα το νούμερο. Στα μηνύματα έλεγε πως ήθελε να απολογηθεί».

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, τη Δευτέρα θα προχωρήσει σε ασφαλιστικά μέτρα και μήνυση κατά του Νίκου Παππά.

Παράλληλα ξεκαθάρισε πως δεν είχε πιει παρά μόνο μια μπύρα χωρίς αλκοόλ, όπως άφησε να εννοηθεί ο Νίκος Παππάς, καθώς δεν πίνει αλκοόλ.

