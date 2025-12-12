Συμβαίνει τώρα:
Ο Πολάκης επιτέθηκε στον Πιερρακάκη και του ευχήθηκε να αποτύχει στο έργο του στο Eurogroup

«Από την ΠΑΣΠ της ΑΣΟΕ ,στην αυλή του Σημίτη, μετά στο γραφείο του Παπανδρέου και ύστερα στην άυλη του Βενιζέλου κλείνοντας τον πασοκικό του κύκλο ανέλιξης», γράφει μεταξύ άλλων
Ο Παύλος Πολάκης ξαναχτυπά και αυτή την φορά επιτέθηκε με ανάρτησή του στα social media στον Κυριάκο Πιερρακάκη με αφορμή την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup.

Στην ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης περιγράφει την πολιτική διαδρομή που ακολούθησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης από την ΠΑΣΠ της ΑΣΟΕΕ, ενώ παράλληλα δηλώνει πως διαφωνεί με τα όσα είπε ο Δημήτρης Λιάκος περί «επίτευγμα της κυβέρνησης» η εκλογή του Πιερρακάκη στο Eurogroup.

Μάλιστα αναφέρει πως θα πρέπει να αποτύχει στο έργο του ο νέος πρόεδρος του Eurogroup.

«Από την ΠΑΣΠ της ΑΣΟΕ ,στην αυλή του Σημίτη, μετά στο γραφείο του Παπανδρέου και ύστερα στην άυλη του Βενιζέλου κλείνοντας τον πασοκικό του κύκλο ανέλιξης.

Από το 2017 τακιμιασε με Κυριάκο Μητσοτάκη που συμφώνησε να τον κάνει υπουργό. Έτσι έγινε αρχικά Υπουργός Ψηφιακής πολιτικής και στο όνομα της πανδημίας τρελάθηκε στις απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς και φίλους ,σε εταιρείες που φτιάχνονταν πριν λίγες μέρες ,για το ΕΚΟΜΕ και την ψηφιοποίηση του δημοσίου(απλά υλοποιούσε αυτά που είχε δρομολογήσει και εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Νίκος Παππάς )και βεβαία έδωσε στον Πάτση 1.000.000 ευρώ μέσω ΕΛΤΑ και 50 εκατομμύρια στην ΟΝΕΧ κλπ», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Όσον αφορά την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup ο Παύλος Πολάκης υποστήριξε πως «το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τον έκανε πρόεδρο, καθώς προφανώς δέχθηκε να είναι το πειθήνιο όργανο της ευρωπαϊκής ελίτ στα μέτρα που θα συνεχίσει να λαμβάνει εναντίον της Ρωσίας, για να συνεχίζουν να στηρίζουν τον Ζελένσκι».

Και πως «έγινε γιατί δέχτηκε να κάνει αυτά που δεν δέχτηκε ο Βέλγος ομόλογός του, που ήταν η αρχική επιλογή του ΕΛΚ».

