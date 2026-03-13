«Οι φρεγάτες “Κίμων” και “Ψαρά” δεν έχουν προσεγγίσει το Ισραήλ» λέει ο υφυπουργός Άμυνας

Σε ρητή διάψευση προχώρησε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης των δημοσιευμάτων περί συνεργασίας των ελληνικών φρεγατών στην Κύπρο, «Κίμων» και «Ψαρά», με τον ισραηλινό στρατό κατά στην σύρραξη στη Μέση Ανατολή, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία, στην Ολομέλεια.

Ο υφυπουργός, κατηγορηματικά δήλωσε για τις ελληνικές φρεγάτες που βρίσκονται στην Κύπρο: «Διαψεύδω ότι οι δύο φρεγάτες, από τις 6 Μαρτίου που έχουν αποπλεύσει έχουν προσεγγίσει το Ισραήλ. Οι φρεγάτες μας “Κίμων” και “Ψαρά” δεν έχουν εξέλθει από τα Κυπριακά χωρικά ύδατα. Διατηρούν ένα επιχειρησιακό προφίλ που είναι απολύτως συμβατό με την αμυντική αποστολή τους. Διαψεύδω από το Κοινοβούλιο, ότι οι φρεγάτες μας παρέχουν πληροφορίες και στοιχεία από τις επιτηρήσεις τους στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις».

Ο κ. Δαβάκης σημείωσε ότι η φρεγάτα «Κίμων» δεν φέρει ισραηλινά συστήματα επικοινωνίας, αλλά φέρει ραντάρ και πυραύλους γαλλικής προελεύσεως τελευταίας τεχνολογίας. Η φρεγάτα «Ψαρά», δε, φέρει το σύστημα αντιμετώπισης drones «Κένταυρος» και είναι σε απόλυτη αρμονία με την συγκεκριμένη αμυντική αποστολή των συγκεκριμένων μονάδων επιφανείας του Πολεμικού μας Ναυτικού.

Ο υφυπουργός, πρόσθεσε επικαλούμενος τη λογική, ότι οι Ισραηλινοί «δεν έχουν ανάγκη της συνδρομής πληροφορίων από τις δύο φρεγάτες μας για να λάβουν επιχειρησιακή εικόνα εντός του Λιβάνου ή οποιαδήποτε άλλη περιοχής της Μέσης ή εγγύς Ανατολής».