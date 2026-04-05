ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζήτησα τη βοήθεια της κυρίας Παπακώστα για ένα ζώο» λέει ο κτηνοτρόφος για το «ρουσφέτι»

Παραδέχεται ότι ζήτησε από την Κατερίνα Παπακώστα τη βοήθειά της για να γίνει μία διόρθωση στην κτηνιατρική βάση δεδομένων, ο κτηνοτρόφος για τον οποίο φέρεται να μεσολάβησε η βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας, όπως έφερε στο φως η δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν ήμουν ψηφοφόρος της Κατερίνας Παπακώστα», λέει μιλώντας στον ANT1 το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων (05.04.2026) ο κτηνοτρόφος που – σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ – έλαβε παράνομα επιδοτήσεις ύψους 142.000 ευρώ από το 2021 έως το 2024.

Ο παραγωγός παραδέχεται πως επικοινώνησε με τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και ζήτησε τη μεσολάβησή της για να γίνει διόρθωση, ωστόσο – όπως αναφέρει – η διόρθωση δεν έγινε:

«Πήγα στην Κατερίνα (Παπακώστα) και της είπα: ”σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχουμε διαφορά ένα ζώο, δεν είναι δύο, είναι ένα ζώο να το διορθώσουμε”, γιατί είχα χάσει χρήματα από κάποια συγκεκριμένη επιδότηση και η διαφορά ήταν ένα ζώο. Στο άθροισμα του 20% εμένα μου έλειπε ένα ζώο. Έπρεπε να μου βρουν 59 και μου βρήκαν στον έλεγχο 58».

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η απόκλιση αυτή στον αριθμό των βοοειδών της μονάδας του, θα τον απέκλειε από τις επιδοτήσεις.

Όπως ανέφερε ακόμα ο κτηνοτρόφος, είχε ήδη εις βάρος του μία καταγγελία για την πρώτη υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την οποία υποστήριξε πως δικαιώθηκε στα δικαστήρια προ 15 ημερών.

«Δεν πληρώθηκα, δεν μπόρεσαν να το διορθώσουν, δεν πήρα την επιδότηση», είπε.

Όπως δηλώνει ο συγκεκριμένος παραγωγός στον ΑΝΤ1:

«Γι’ αυτό το ένα ζώο εγώ πήγα στην Κατερίνα (Πακακώστα) και της είπα αν μπορούμε να το διορθώσει. Τώρα, πού πήρε η Κατερίνα, πήρε στον Μελά τηλέφωνο ή δεν πήρε, όπως και να έχει, δεν μπόρεσαν να το διορθώσουν. Ούτε ο Μελάς το διόρθωσε, γιατί ήμασταν ήδη σε καταγγελία και ο φάκελος ήταν στον εισαγγελέα. Δεν μπόρεσαν να το διορθώσουν, οπότε δεν πληρώθηκα. Εμείς πριν 15 ημέρες, τα 18 άτομα που ήμασταν στην πρώτη καταγγελία, είχαμε δικαστήριο και αθωωθήκαμε. Δικαιωθήκαμε. Έχουμε δικαστική απόφαση. Εγώ έχασα τότε την επιδότηση για τα μοσχάρια.

Εμένα την κυρία Παπακώστα άλλος μου τη γνώρισε και ούτε την ψήφισα. Δεν είμαι του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν στεναχωρηθεί η Κατερίνα αλλά εγώ δεν την ψήφισα, πήγα απλά να διορθώσω ένα ζώο για να ζήσω την οικογένειά μου, γιατί ήμασταν ένα καλοκαίρι χωρίς χρήματα. Αυτό έγινε. Αυτή είναι η αλήθεια».

Ένας από τους πρωταγωνιστές στην υπόθεση της «γαλάζιας» βουλευτή Τρικάλων είναι και ο κτηνίατρος της Περιφέρειας Τρικάλων. Eίναι το πρόσωπο που – σύμφωνα με τις συνομιλίες – είχε ρόλο στην παρέμβαση στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων.