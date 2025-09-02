Πάνος Καμμένος: «Δε με αφήνετε να αγιάσω – Σας έχω» – Η ανάρτησή του μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα της Κρήτης

Με μια ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Τρίτης (2/9/25), ο Πάνος Καμμένος σχολιάζει τις αποκαλύψεις για την μαφία της Κρήτης και τον διάλογο που είχε ο ίδιος με έναν από τους φερόμενους ως «αρχηγούς».

Στο διάλογο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία της υπόθεσης και είδε το φως της δημοσιότητας, ο Πάνος Καμμένος μιλάει με το ένα από τα δύο αδέρφια που είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα της Κρήτης. Ο «αρχηγός» ζητάει στον κ. Καμμένο να τον βοηθήσει να γίνει μητροπολίτης ένας «δικός του άνθρωπος».

«Δεν με αφήνετε να αγιάσω οκ πάμε ξανά. Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι… Σας έχω…» γράφει ο Πάνος Καμμένος στην ανάρτησή του για την υπόθεση.

Νωρίτερα, μιλώντας στην Τατιάνα Στεφανίδου, ο Πάνος Καμμένος παραδέχθηκε ότι είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον έναν εκ των δύο αδερφών αλλά όπως τόνισε, δεν έκανε μετά καμία κίνηση για όσα του είχε ζητήσει.

Συγκεκριμένα, όπως μετέφερε η Τατιάνα Στεφανίδου, ο Πάνος Καμμένος σχολίασε για την υπόθεση ότι «αυτόν, εγώ τον ήξερα από παλιά που ήμουν στη ΝΔ. Με παίρνει και μου λέει για αυτό τον παπά. Ε, εγώ μετά δεν έκανα τίποτα, ούτε τον παπά πήρα…».

«Μαζί με την Κίμπερλι είμαι…»

Το επίμαχο κομμάτι της συνομιλίας που έχει καταγράψει ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. έχει ως εξής:

«Εγκέφαλος» σπείρας: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του ‘χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω “αδελφέ ήμουν στου Καμμένου. Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Κάμμενος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο

Πάνος Καμμένος: 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι.

«Εγκέφαλος» σπείρας: Τι λες τώρα…

Πάνος Καμμένος: Λοιπόν μην μιλάς πολύ. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς εγώ το καθαρίζω

«Εγκέφαλος» σπείρας: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς γιατί είναι περιοχή δικιά τους.

Πάνος Καμμένος: Το καθαρίζω!

Τα δύο αδέρφια εμπλέκονται μεταξύ άλλων σε περίεργη αγοραπωλησία 175 στρεμμάτων εκκλησιαστικής περιουσίας από γνωστή Μονή της Κρήτης, που στη συνέχεια πούλησαν 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μεγάλη κτηματομεσιτική εταιρεία των Αθηνών.