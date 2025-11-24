Πάνος Καμμένος για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: Το κλειδί για το 2015 είναι το τηλεφώνημα με τον Ομπάμα από τις Βρυξέλλες

Στα βιβλιοπωλεία είναι διαθέσιμο από σήμερα Δευτέρα (24.11.25) το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» από τις εκδόσεις Gutenberg. Ξεχωριστή αναφορά στο βιβλίο του κάνει ο πρώην πρωθυπουργός στον τότε κυβερνητικό του εταίρο και πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας, Πάνο Καμμένο.

Ο Πάνος Καμμένος έσπευσε να προμηθευτεί το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και όπως φαίνεται από ανάρτησή του στο X το διαβάζει με μεγάλη προσοχή.

«Το κλειδί για το 2015 είναι το τηλεφώνημα με τον πρόεδρο Ομπάμα από τις Βρυξέλλες» γράφει ο πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ, στην ανάρτησή του που την συνοδεύει με φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ένα αντίτυπο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με ένα ζευγάρι κόκκινα γυαλιά πάνω του.

Το κλειδί για το 2015 είναι το τηλεφώνημα με τον Πρόεδρο Ομπάμα από τις Βρυξέλλες….. pic.twitter.com/bqwJ7JklDY — Panos Kammenos (@PanosKammenos) November 24, 2025

Ο άγνωστος διάλογος με τον Ομπάμα

Ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του αναφέρεται στις επαφές που είχε από την πρώτη στιγμή με τους εταίρους μας, στην σκληρότητα και την εμμονή του Σόιμπλε και αποκαλύπτει κάποια περιστατικά που δεν ήταν ευρέως γνωστά όπως το τηλεφώνημα που δέχθηκε από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα ενώ βρισκόταν στις Βρυξέλλες μετά το δημοψήφισμα και λίγο πριν την 17ωρη διαπραγμάτευση που οδήγησε στο 3ο Μνημόνιο.

Και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Ομπάμα: «Έχω ένα καλό και ένα κακό νέο να σου μεταφέρω».

Τσίπρας: «Να ξεκινήσουμε από το καλό;»

Ομπάμα: «Μετά τη νίκη σου στο δημοψήφισμα είσαι ο κυρίαρχος των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα».

Τσίπρας: «Και το κακό;»

Ομπάμα: «Το κακό νέο είναι ότι έχουν συσπειρωθεί απέναντί σου δυνάμεις που θέλουν να τορπιλίσουν τη διαπραγμάτευση και τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Υπάρχει ένα ισχυρό μπλοκ που δεν θέλει να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση και να οδηγηθείτε σε εθνικό νόμισμα. Δεν μπορώ να σου πως λεπτομέρειες αλλά ένα πράγμα σου ζητάω να είσαι ψύχραιμος. Εμείς θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα είμαστε on board και παρασκηνιακά θα παρέμβουμε αν χρειαστεί».

«Εσύ θα είσαι ο Βελουχιώτης κι εγώ ο Ζέρβας»

Δυο σκηνικά που οδήγησαν στην συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ περιγράφει στην «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας.

Το ένα είναι το ραντεβού με τον Πάνο Καμμένο στην Κουμουνδούρου. «Ανέβηκε στον έβδομο όροφο, βγάλαμε τις τυπικές φωτογραφίες και όταν έκλεισε η πόρτα μου είπε: «Εγώ θέλω το Υπουργείο Άμυνας και δεν θα σου βάλω κανέναν όρο, δεν θέλω να είμαι Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Θέλω το Υπουργείο Άμυνας γιατί αυτό ήταν το όνειρό μου. Θέλω να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια. Μαζί θα φτιάξουμε μια νέα εθνική ενότητα. Εσύ θα είσαι ο Άρης Βελουχιώτης και εγώ ο Ναπολέων Ζέρβας». Πέρα από τις συνηθισμένες υπερβολές του, που τις ανέμενα, ομολογώ ότι με εξέπληξε η στάση του…»

Ο πρώην πρωθυπουργός του απάντησε: «Ηρέμησε Πάνο! Σ’ ευχαριστώ και μου ακούγεται πολύ ωραίο όλο αυτό για την εθνική συμφιλίωση, αλλά τώρα χρειάζομαι τη μέγιστη δυνατή στήριξη και πλειοψηφία. Καταλαβαίνεις γιατί. Σκέφτομαι, λοιπόν, να προτείνω και στον Θεοδωράκη να συμμετάσχει στην Κυβέρνηση».

Με τον Πάνο Καμμένο να του αντιτείνει: «Μην τον φέρεις αυτόν. Θα μας διαλύσει, θα τα δίνει όλα στους έξω».