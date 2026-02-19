Συμβαίνει τώρα:
ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ έπαιζε τα ρέστα της με τον πειθαρχικό έλεγχο σε μέλος μας γιατί ερχόταν τσουνάμι για επιφανές «γαλάζιο» στέλεχος

Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει εκ νέου τους τόνους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνδέοντας τις πρόσφατες διαρροές και τα non paper της κυβέρνησης με –όπως υποστηρίζει– την προσπάθεια να μετατοπιστεί η δημόσια συζήτηση από τις εξελίξεις γύρω από «επιφανές γαλάζιο στέλεχος» στην Κρήτη, τον αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη.

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία «έπαιζε τα ρέστα της» ζητώντας να υπερπροβληθεί η περίπτωση πειθαρχικού ελέγχου δημοσίου υπαλλήλου, επειδή είναι μέλος του κόμματος, ώστε να δημιουργηθεί –κατά την ίδια– εντύπωση πολιτικής εμπλοκής. Κατά τη Χαριλάου Τρικούπη, η επιμονή αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι «ερχόταν τσουνάμι» αποκαλύψεων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Μύρωνα Χιλετζάκη, γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή από τον χώρο της ΝΔ, ο οποίος –όπως αναφέρει– «έλυνε και έδενε δίπλα στους υπουργούς της κυβέρνησης».

Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, σύμφωνα με το οποίο ο Μύρων Χιλετζάκης φέρεται να απέκρυψε περιουσιακά στοιχεία ύψους 8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας παράλληλα ότι «η Νέα Δημοκρατία ακόμη δεν τον έχει διαγράψει».

Υπενθυμίζεται ότι ο Μύρων Χιλετζάκης είναι προφυλακισμένος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με κατηγορίες που σχετίζονται με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και «μαϊμού» αγροτικές επιδοτήσεις.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ 

«Τώρα καταλάβαμε γιατί η Νέα Δημοκρατία έπαιζε τα ρέστα της με non paper, που ζητούσε να υπερπροβληθεί η περίπτωση πειθαρχικού ελέγχου ενός δημοσίου υπαλλήλου επειδή είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ.

Γιατί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ερχόταν τσουνάμι  για το επιφανές «γαλάζιο» στέλεχος στο Ηράκλειο της Κρήτης, Μύρων Χιλεντζάκη, ο οποίος έλυνε και έδενε δίπλα στους υπουργούς της κυβέρνησης. Όπως αναφέρει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, απέκρυψε περιουσιακά στοιχεία ύψους  8 εκατομμύρια ευρώ.

Η Νέα Δημοκρατία ακόμη δεν τον έχει διαγράψει»

