ΠΑΣΟΚ: Ο Τσίπρας παπαγάλισε τη γραμμή της ΝΔ ότι «δεν υπάρχει αντίπαλος»

Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ στον Αλέξη Τσίπρα μετά την παρουσία του βιβλίου του «Ιθάκη» και τον χαρακτήρισε υπαίτιο των δυο νικών Μητσοτάκη.

Το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του για τα όσα δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση της «Ιθάκης» τόνισε πως ο πρώην πρωθυπουργός «επανέλαβε στερεότυπα και παπαγάλισε τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας ότι «δεν υπάρχει αντίπαλος».

Και συνέχισε λέγοντας: Ξεχνά ότι είναι ο υπαίτιος των δύο νικών Μητσοτάκη; Ξεχνά πως ως αξιωματική αντιπολίτευση, έχασε το μισό της εκλογικής του δύναμης ανεβάζοντας τη Νέα Δημοκρατία στο 41% λειτουργώντας ως μέγας χορηγός της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης όλων των εποχών;

Στο παρελθόν μας συστήθηκε αγκαλιά με τα ψέματα, σήμερα επιστρέφει αγκαλιά με τα συμφέροντα παίζοντας το παιχνίδι του κ.Μητσοτάκη.

Μίλησε για ιδιοτέλειες ενώ ο ίδιος χωρίς δισταγμό διέλυσε το κόμμα του και συκοφάντησε τους συντρόφους του.

Αντί να καταγγείλει την κυβερνητική πολιτική, επέλεξε να της βάλει πλάτη αντιπολιτευόμενος… την αντιπολίτευση.

Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή για στιβαρό κοινωνικό κράτος, ισχυρούς θεσμούς και κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο κ.Τσίπρας είναι ταυτισμένος με το χθες, με τις μεγάλες περικοπές στις συντάξεις, τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, την κατάργηση του ν . 3869/2010, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, την παράδοση των δανείων στα ξένα funds, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, τη φοροεπιδρομή στη μεσαία τάξη, τα παιχνίδια χειραγώγησης των θεσμων.

Το rebranding αποδείχτηκε rewriting της μεγάλης εξαπάτησης του ελληνικού λαού».