ΠΑΣΟΚ: ΟΠΕΚΕΠΕ και Υπερταμείο ψηλά στην ατζέντα, ευπρόσδεκτες οι προτάσεις Δούκα και Χριστοδουλάκη

Την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το θέμα του Υπερταμείου «ανεβάζουν ψηλά» στο ΠΑΣΟΚ, στοχεύοντας στην ανάδειξη των ευθυνών της κυβέρνησης και στις δύο περιπτώσεις, αλλά όχι μόνο.

Ειδικά στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να απομειώσει την αξία της Εξεταστικής Επιτροπής και να την μετατρέψει από ένα μέσο διαλεύκανσης σε ένα μέσο συγκάλυψης ή παρεμπόδισης της έρευνας. Παρατηρούν δε, ακόμα και προσπάθεια υποτίμησης της σημασίας του σκανδάλου, εξηγώντας ότι δεν μιλάμε για μια απλή …παθογένεια, αλλά για «μία οργανωμένη επιχείρηση διασπάθισης πόρων, η οποία λειτούργησε από το 2019 ως το 2024 με εσωτερική ενημέρωση και ιεραρχία και η ο οποία προχωρούσε στην παράνομη και καταχρηστική κατανομή βοσκοτόπων μέσω δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα, μέσω αυξημένου -σε σχέση με το πραγματικό- ζωικού κεφαλαίου που δηλωνόταν για να λαμβάνουν ορισμένοι χρήματα», όπως χαρακτηριστικά είπε (ΕΡΤnews) o εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς.

Αφού μάλιστα επανέλαβε το αρχικό αίτημα του ΠΑΣΟΚ για Προανακριτική Επιτροπή για συγκεκριμένα πρόσωπα, ο ίδιος θέλησε να καταδείξει τις βασικές διαφορές του κόμματός του από το κυβερνών, σημειώνοντας ότι ενώ εδώ και μέρες υπάρχει η είδηση ότι το νούμερο ένα στέλεχος της ΝΔ στο Ηράκλειο έχει προφυλακιστεί και ελέγχεται μαζί με τη σύζυγό του για απόκρυψη 10 εκατομμυρίων ευρώ, δεν έχει καν διαγραφεί από το κόμμα του.

Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ζητώντας να κληθεί η διοίκηση του Υπερταμείου, προκειμένου να ασκηθεί ο απαραίτητος κοινοβουλευτικός έλεγχος στον ρόλο, τις επιλογές και τις προτεραιότητες του Ταμείου. Τονίζοντας ότι από συστάσεώς του το 2016, οι διατάξεις λογοδοσίας του Ταμείου απέναντι στη Βουλή παραμένουν ανενεργές. Στην πραγματικότητα, στην Χαριλάου Τρικούπη τάσσονται εξ αρχής υπέρ της ανάγκης το Υπερταμείο να σταματήσει να λειτουργεί ως μηχανισμός αποκρατικοποιήσεων και να γίνει ένα αναπτυξιακό εργαλείο όπως θα έπρεπε.

Είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να ρίξει το βάρος του στα μεγάλα πολιτικά ζητήματα του τόπου, επιχειρώντας να τραβήξει τα φώτα από το εσωκομματικό του πεδίο. Με τις δημοσκοπήσεις εξάλλου, να μην «παίζουν το παιχνίδι» της εσωκομματικής ίντριγκας, και τη βελόνα να παραμένει κολλημένη, στο ΠΑΣΟΚ επιλέγουν να τις διαβάζουν …αλλιώς. Ρίχνουν το βάρος στο «πάνδημο αίτημα» απαλλαγής από την παρούσα κυβέρνηση, όπως λένε, και τονίζουν την ανάγκη να προτείνουν εκείνοι τις απαιτούμενες λύσεις, ώστε να γίνει το άλμα προς τα εμπρός.

Ποντάρουν τόσο στο προοδευτικό πρόγραμμά τους, όσο στο ικανό και έμπειρο πολιτικό τους προσωπικό και τελικά στις καθαρές ιδεολογικές τους θέσεις, προκειμένου μπροστά στο δίλημμα που θα αναπτυχθεί την ώρα της κάλπης, οι πολίτες να επιλέξουν την πολιτική αλλαγή. Αυτήν, που κατά τους ίδιους, μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει.

Σε αυτό το πλαίσιο, στην Χαριλάου Τρικούπη περιγράφουν περίπου ως …ευπρόσδεκτες τόσο τις προτάσεις του Χάρη Δούκα για την Αυτοδιοίκηση, το 90% των οποίων είναι σε πλήρη ταύτιση με τις θέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για το θέμα, όπως λένε, όσο και εκείνες που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα που κατέθεσε εν όψει συνεδρίου του κόμματος ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, μιλώντας μεταξύ άλλων για «ένα κόμμα μελών, όχι περαστικών», που θα πει «όχι» στους περαστικούς του διεύρου, που δεν συνάντησαν ποτέ το ΠΑΣΟΚ στην …κάλπη.