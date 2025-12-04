Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Σκληρή απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα – «Το rebranding αποδείχτηκε rewriting της μεγάλης εξαπάτησης του ελληνικού λαού»

«Παπαγάλισε τη γραμμή της ΝΔ, παίζει το παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη», αναφέρουν στελέχη με φόντο την ομιλία του στην παρουσίαση της «Ιθάκης»
Αλέξης Τσίπρας
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Να απαντήσει στον Αλέξη Τσίπρα, και μάλιστα σε υψηλούς τόνους, έσπευσε το ΠΑΣΟΚ ήδη από το βράδυ της Τετάρτης (03.12.2025), παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, έχει προγραμματισμένες δύο δημόσιες εμφανίσεις για σήμερα, Πέμπτη: μία το απόγευμα στο συνέδριο του Delphi economic forum, της εφημερίδας «Το Βήμα» και του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων «Αθήνα: Διάλογοι για την πολιτική – Η Ανατολική Μεσόγειος αλλάζει», και μία σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που θα παραχωρήσει τα μεσάνυχτα στο Mega.

Πρόκειται για μία κίνηση ενδεικτική της στάσης που θα κρατήσει στο εξής απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ειδικά μετά από την κριτική που άσκησε στην Χαριλάου Τρικούπη -έστω και χωρίς να την ονοματίσει- από το βήμα της παρουσίασης του βιβλίου του, και ενώ λίγες ώρες νωρίτερα, στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη άφηναν να εννοηθεί ότι δεν αγωνιούσαν για το περιεχόμενο της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είχαν στο μυαλό τους να «τρέξουν» να απαντήσουν, θέλοντας να περάσουν το μήνυμα ότι επρόκειτο για κάτι που δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ.

Και ενώ στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας, είχε τουλάχιστον 3 σημεία που θα περίμενε κανείς ότι θα ενοχλούσαν σφόδρα την Χαριλάου Τρικούπη, στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ εστίασε κυρίως στο ότι ο πρώην πρωθυπουργός «παπαγάλισε τη γραμμή της ΝΔ ότι δεν υπάρχει αντίπαλος», όπως σημειωνόταν χαρακτηριστικά, καταλογίζοντάς του ευθέως ότι «παίζει το παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη» και πως αντί να καταγγείλει την κυβερνητική πολιτική, επέλεξε να της βάλει πλάτη, αντιπολιτευόμενος την …αντιπολίτευση.

Καταλογίζοντας στον Αλέξη Τσίπρα ευθύνες για τις δύο νίκες του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς λειτούργησε ως “μέγας χορηγός της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης όλων των εποχών”, όπως λένε, στο ΠΑΣΟΚ κατηγορούν τον πρώην πρωθυπουργό ότι «στο παρελθόν μας συστήθηκε αγκαλιά με τα ψέματα, σήμερα επιστρέφει αγκαλιά με τα συμφέροντα παίζοντας το παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη».

Επιμένοντας ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή για στιβαρό κοινωνικό κράτος, ισχυρούς θεσμούς και κοινωνική δικαιοσύνη, δε, επιχειρούν να πείσουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας αδυνατεί να υποστηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα, αφού «είναι ταυτισμένος με το χθες, με τις μεγάλες περικοπές στις συντάξεις, τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, την κατάργηση του ν. 3869/2010, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, την παράδοση των δανείων στα ξένα funds, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, τη φοροεπιδρομή στη μεσαία τάξη, τα παιχνίδια χειραγώγησης των θεσμών», όπως λένε, περιγράφοντας λίγες μόνο από τις πολιτικές του επιλογές ως πρωθυπουργός, για τις οποίες ουκ ολίγες φορές του έχουν ασκήσει κριτική στο παρελθόν.

Σηκώνοντας και άλλο τους τόνους, μάλιστα, στελέχη του ΠΑΣΟΚ καταλήγουν στο ότι «το rebranding αποδείχτηκε rewriting της μεγάλης εξαπάτησης του ελληνικού λαού», φράση αρκούντως ενδεικτική της στάσης τους στο εξής απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα που μόλις προανήγγειλε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
184
90
89
77
76
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ανησυχία για το ενδεχόμενο Χριστούγεννα με μπλόκα: Το χαρτί του διαλόγου του πρωθυπουργού και η «κόκκινη» γραμμή
Η «κόκκινη γραμμή» για την κυβέρνηση είναι οι αγρότες να μην προχωρήσουν σε μπλόκα σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα λιμάνια και τα τελωνεία, αλλά και η παρεμπόδιση της κυκλοφορίας από τους παρακαμπτήριους δρόμους
Τρακτέρ σε μπλόκα αγροπτών
Ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε νέο κόμμα και επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης στην παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη»
Το παρών έδωσε η πλειοψηφία των στελεχών του παλιού και νέου ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσά τους ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Χαρίτσης - Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε επίθεση στην κυβέρνηση χωρίς να αναφέρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
76
Όλος ο παλιός και ο νέος κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ στην παρουσίαση βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη»
Πάνω από 30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσαν το παρόν στο Παλλάς, ενώ πολλοί από τον πολιτικό χώρο που κάποτε ανήκαν στον ΣΥΡΙΖΑ υπό την προεδρία Τσίπρα, βρέθηκαν στην παρουσίαση
Παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα
Newsit logo
Newsit logo