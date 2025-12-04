ΠΑΣΟΚ: Σκληρή απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα – «Το rebranding αποδείχτηκε rewriting της μεγάλης εξαπάτησης του ελληνικού λαού»

Να απαντήσει στον Αλέξη Τσίπρα, και μάλιστα σε υψηλούς τόνους, έσπευσε το ΠΑΣΟΚ ήδη από το βράδυ της Τετάρτης (03.12.2025), παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, έχει προγραμματισμένες δύο δημόσιες εμφανίσεις για σήμερα, Πέμπτη: μία το απόγευμα στο συνέδριο του Delphi economic forum, της εφημερίδας «Το Βήμα» και του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων «Αθήνα: Διάλογοι για την πολιτική – Η Ανατολική Μεσόγειος αλλάζει», και μία σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που θα παραχωρήσει τα μεσάνυχτα στο Mega.

Πρόκειται για μία κίνηση ενδεικτική της στάσης που θα κρατήσει στο εξής απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ειδικά μετά από την κριτική που άσκησε στην Χαριλάου Τρικούπη -έστω και χωρίς να την ονοματίσει- από το βήμα της παρουσίασης του βιβλίου του, και ενώ λίγες ώρες νωρίτερα, στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη άφηναν να εννοηθεί ότι δεν αγωνιούσαν για το περιεχόμενο της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είχαν στο μυαλό τους να «τρέξουν» να απαντήσουν, θέλοντας να περάσουν το μήνυμα ότι επρόκειτο για κάτι που δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ.

Και ενώ στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας, είχε τουλάχιστον 3 σημεία που θα περίμενε κανείς ότι θα ενοχλούσαν σφόδρα την Χαριλάου Τρικούπη, στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ εστίασε κυρίως στο ότι ο πρώην πρωθυπουργός «παπαγάλισε τη γραμμή της ΝΔ ότι δεν υπάρχει αντίπαλος», όπως σημειωνόταν χαρακτηριστικά, καταλογίζοντάς του ευθέως ότι «παίζει το παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη» και πως αντί να καταγγείλει την κυβερνητική πολιτική, επέλεξε να της βάλει πλάτη, αντιπολιτευόμενος την …αντιπολίτευση.

Καταλογίζοντας στον Αλέξη Τσίπρα ευθύνες για τις δύο νίκες του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς λειτούργησε ως “μέγας χορηγός της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης όλων των εποχών”, όπως λένε, στο ΠΑΣΟΚ κατηγορούν τον πρώην πρωθυπουργό ότι «στο παρελθόν μας συστήθηκε αγκαλιά με τα ψέματα, σήμερα επιστρέφει αγκαλιά με τα συμφέροντα παίζοντας το παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη».

Επιμένοντας ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή για στιβαρό κοινωνικό κράτος, ισχυρούς θεσμούς και κοινωνική δικαιοσύνη, δε, επιχειρούν να πείσουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας αδυνατεί να υποστηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα, αφού «είναι ταυτισμένος με το χθες, με τις μεγάλες περικοπές στις συντάξεις, τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, την κατάργηση του ν. 3869/2010, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, την παράδοση των δανείων στα ξένα funds, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, τη φοροεπιδρομή στη μεσαία τάξη, τα παιχνίδια χειραγώγησης των θεσμών», όπως λένε, περιγράφοντας λίγες μόνο από τις πολιτικές του επιλογές ως πρωθυπουργός, για τις οποίες ουκ ολίγες φορές του έχουν ασκήσει κριτική στο παρελθόν.

Σηκώνοντας και άλλο τους τόνους, μάλιστα, στελέχη του ΠΑΣΟΚ καταλήγουν στο ότι «το rebranding αποδείχτηκε rewriting της μεγάλης εξαπάτησης του ελληνικού λαού», φράση αρκούντως ενδεικτική της στάσης τους στο εξής απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα που μόλις προανήγγειλε.