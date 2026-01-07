Παύλος Ασλανίδης κατά Μαρίας Καρυστιανού: Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να γίνει κόμμα

Σοβαρές αιχμές άφησε για ακόμη μια φορά κατά της Μαρίας Καρυστιανού ο Παύλος Ασλανίδης, μετά την ανακοίνωση της προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών ότι προχωρά στη δημιουργία κόμματος.

Ο Παύλος Ασλανίδης, αντιπρόεδρος του Συλλόγου, μίλησε το πρωί της Τετάρτης (07.01.2026) στον ρ/σ Παραπολιτικά 90.1 υπογραμμίζοντας ότι ο Σύλλογος συστάθηκε για την αναζήτηση της αλήθειας σχετικά με το δυστύχημα και όχι για κομματικούς σκοπούς. Ξεκαθάρισε δε ότι «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο αγώνας να γίνει εφαλτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες», για να προσθέσει πως η Μαρία Καρυστιανού φαίνεται να προωθεί προσωπικές στρατηγικές και επιδιώξεις εξουσίας.

Ο ίδιος μάλιστα χαρακτήρισε ηθικά ασυμβίβαστο να δηλώνει πρόεδρος του Συλλόγου και ταυτόχρονα υποψήφια για πολιτική δράση. «Είμαστε απέναντι σε αυτό» σημείωσε και πρόσθεσε: «Είναι ηθικό το θέμα. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να μιλάς εκ μέρους ενός συλλόγου και να πατάς σε δύο βάρκες, να λες «είμαι πρόεδρος συλλόγου και πάω να κάνω κόμμα» αυτό είναι ασυμβίβαστο. Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να γίνει κόμμα».

Ο Παύλος Ασλανίδης σημείωσε επίσης ότι οι εκλογές στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών μπορεί και να πραγματοποιηθούν νωρίτερα από τον Μάρτιο και να λήξει η θητεία της πρόεδρου, επισημαίνοντας ότι οι συγγενείς των θυμάτων δεν συμμερίζονται το πολιτικό της εγχείρημα.

Σχετικά με την επικείμενη επέτειο του δυστυχήματος, ο Παύλος Ασλανίδης διευκρίνισε ότι η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να συμμετάσχει ως γονέας, αλλά όχι σε πολιτικό πλαίσιο. Τόνισε δε, ότι στόχος τους παραμένει η αποκάλυψη της αλήθειας και όχι η προσωπική προβολή.