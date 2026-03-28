Παύλος Γερουλάνος στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Η νίκη στις εκλογές θα έρθει με σύστημα, οργάνωση και ενότητα»

Με έντονα πολιτικό τόνο και αναφορές στην ταυτότητα της παράταξης, ο Παύλος Γερουλάνος μίλησε το μεσημέρι του Σαββάτου (28.03.2026) στην Ολομέλεια του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας στους συνέδρους πως «στο πρόσωπο κάθε Συνέδρου βλέπω μόνο συναγωνιστές» και «συμπολεμιστές στη μάχη για πολιτική αλλαγή». Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ ανήκει σε «ένα στράτευμα αδιαίρετο», ταγμένο «στον Λαό και στην Πατρίδα», «από τον Λαό, με τον Λαό, για τον Λαό».

Ο Παύλος Γερουλάνος έδωσε ιδιαίτερο βάρος και στην εκλογική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας ότι η νίκη δεν θα έρθει «μόνο από την αδυναμία του αντιπάλου», αλλά χρειάζεται «Σύστημα, Οργάνωση και Ενότητα». Έθεσε μάλιστα ως καθαρό στόχο «να φέρουμε 1,5 εκατομμύριο ψήφους στην κάλπη», εξηγώντας ότι σε πολιτικό επίπεδο το κόμμα πρέπει να ολοκληρώσει και να «μεταφράσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα» με βάση τις ανάγκες κάθε κοινωνικής ομάδας και κάθε περιοχής, αλλά και να επεξεργαστεί «τα πέντε πρώτα νομοσχέδια που θα προτάξει το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση».

Ασκώντας σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, είπε ότι η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης «είναι το πρόβλημα» και το ΠΑΣΟΚ «η λύση». «Ήρθαν με πρόσχημα τη Δημοκρατία. Την ποδοπάτησαν όπου, όπως και όποτε μπορούσαν», ανέφερε, ενώ για τη λεγόμενη «σταθερότητα» της κυβέρνησης είπε ότι τελικά «μας ενέπλεξαν σε περιφερειακές διαμάχες που αποσταθεροποιούν τον κόσμο». Ξεκαθάρισε, δε, ότι αυτά «δεν συμβιβάζονται ούτε κυβερνητικά, σε καμία περίπτωση», προσθέτοντας με έμφαση: «Δεν νοείται κανένας κυβερνητικός συμβιβασμός που υπονομεύει το μέλλον της πατρίδας μας. Για καμία καρέκλα εξουσίας».

Στο κεντρικό πολιτικό μέρος της ομιλίας του, ο Παύλος Γερουλάνος υποστήριξε ότι η χώρα μπορεί να μετατρέψει τις μεγάλες διεθνείς προκλήσεις σε ευκαιρίες, αρκεί να πάψει να είναι «παθητικός χειροκροτητής». Αναφερόμενος στους πολέμους, είπε ότι η Ελλάδα μπορεί να βγει «πιο δυνατή», εφόσον γίνει ξανά «δίκαιος και αξιόπιστος διαμεσολαβητής για την ειρήνη», ενώ για την παγκοσμιοποίηση μίλησε για ανάγκη «δίκαιου εμπορίου» και συμβολής στη διεθνή συζήτηση για «τη φορολόγηση του παγκόσμιου πλούτου».

Όπως ανέφερε, η χώρα χρειάζεται να μοιραστεί η εξουσία «σε συλλογικότητες που συνεργάζονται και αλληλοελέγχονται», να κατευθυνθούν πόροι «στις πλουτοπαραγωγικές πηγές σε κάθε γωνιά της Ελλάδας» και να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο ώστε «να δοθεί ζωή στην περιφέρεια» και «δυνατότητες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις». «Έτσι θα κάνουμε την κοινωνία μας πιο δίκαιη. Έτσι θα φέρουμε πίσω τα παιδιά μας», σημείωσε.

Διαβάστε εδώ όλα όσα έγιναν την δεύτερη ημέρα των εργασιών του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Σε οργανωτικό επίπεδο, ζήτησε ο στόχος αυτός να αποτυπωθεί συγκεκριμένα «σε κάθε Περιφερειακή και κάθε Νομαρχιακή οργάνωση», ώστε να γίνει σαφές «το μερίδιο της ευθύνης που φέρει ο καθένας για τη νίκη». Όπως είπε, πρέπει να αξιοποιηθούν άμεσα «οι υποψήφιοι βουλευτές», «κάθε αιρετός που θέλει να βοηθήσει», αλλά και οι «6.000 υποψήφιοι σύνεδροι» και οι «175.000 που ήρθαν και ψήφισαν», ώστε «να χτυπήσουμε κάθε πόρτα, σε κάθε γειτονιά και κάθε χωριό της πατρίδας μας». «Πόρτα πόρτα θα έρθει η νίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ενότητας, λέγοντας ότι «τίποτα δεν επικοινωνεί το μήνυμά μας καλύτερα από τη στάση μας στα πράγματα». Σημείωσε ότι πολλές από τις καταστατικές αλλαγές «έχουν θετικά στοιχεία», αλλά άλλες «θέλουν δουλειά στη βάση του Κινήματος», προτείνοντας μάλιστα «Καταστατικό Συνέδριο τον Σεπτέμβριο». Ταυτόχρονα, κάλεσε τα στελέχη να μην υποτιμούν τον στόχο της νίκης, λέγοντας ότι περισσότεροι από «2 εκατομμύρια» προοδευτικοί πολίτες απέχουν και περιμένουν να εμπνευστούν. Και έκλεισε με την πιο εμψυχωτική αποστροφή της ομιλίας του: «Μην φοβάστε τον αντίπαλο. Αυτοί μας φοβούνται. Όταν ξυπνήσει ο γίγαντας ΠΑΣΟΚ δεν τους σώζει τίποτα».