Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Live οι ομιλίες της δεύτερης μέρας

Με τις ομιλίες των πρώην προέδρων του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Παπανδρέου και Ευάγγελου Βενιζέλου συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα το Συνέδριο του κόμματος που πραγματοποιείται στο Γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο, ξεκίνησε χθες Παρασκευή (27.3.26) και θα ολοκληρωθεί αύριο Κυριακή (28.3.26). Οι σημερινές εργασίες θα ξεκινήσουν με θεματική συζήτηση στις 11:00 για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι τοποθετήσεις του Γιώργου Παπανδρέου στις 12:30, του Ευάγγελου Βενιζέλου στις 13:00, του Παύλου Γερουλάνου στις 13:30, της Άννας Διαμαντοπούλου στις 14:30 και του Χάρη Δούκα στις 17:00. Στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες στο άνοιγμα του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, απηύθυνε κάλεσμα σε «κάθε δημοκράτη», τονίζοντας «ήρθε η ώρα για μια νέα Αλλαγή». Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές και την τραγωδία στα Τέμπη, κάνοντας λόγο για «επιτελικό παρακράτος». Δείτε live όλες τις εξελίξεις.
Στο «τραπέζι» για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο Νίκος Αλιβιζάτος υπογράμμισε πως το βασικό πρόβλημα είναι η ανεξέλεγκτη ισχύς των κυβερνώντων, ενώ ο γραμματέας τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Χρήστος Κακλαμάνης, διερωτήθηκε αν είναι φυσιολογικό να υπάρχει τόση εξουσία στον πρωθυπουργό. «Θεωρώ ότι αυτό το πολιτικό μοντέλο έχει φτάσει στα όρια της αντοχής του. Χρειαζόμαστε ορισμένες τομές. Πρέπει η Βουλή να ισχυροποιηθεί, χρειάζεται πραγματικές ελεγκτικές αρμοδιότητες. Πρέπει οι μειοψηφίες να έχουν παραπάνω ρόλο», τόνισε.
Ο αναπληρωτής καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, Νίκος Παπασπύρου, τόνισε πως «το βασικό ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει είναι η θεσμική κατοχύρωση και η διασφάλιση του κράτους δικαίου στη χώρα μας. Το κριτήριο δεν μπορεί να είναι του πολιτικού οπαδού, αλλά του καχύποπτου πολίτη», ενώ η αναπληρώτρια καθηγήτρια Νομικής του ΑΠΘ, Λίνα Παπαδοπούλου επισήμανε πως «λείπει μια τολμηρή πρόταση του ΠΑΣΟΚ που να αγγίζει τα θέματα κράτους και εκκλησίας».
Στην παρέμβασή του, ο καθηγητής του ΕΚΠΑ, Αντώνης Καραμπατζός, επισήμανε με έμφαση «πρέπει να το πούμε ανοιχτά: τι συμβαίνει; Είμαστε μια χώρα εξαίρεση. Τι είπε η Κοβέσι όταν επισκέφθηκε την Ελλάδα για να εξετάσεις τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις 717; Ότι δεν μπορεί να προχωρήσει καμία ποινική διαδικασία χωρίς την έγκριση της Βουλής. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί να προχωρήσει καμία ποινική διερεύνηση υπόθεσης με πολιτικό πρόσωπο».
Στιγμιότυπο απο «τραπέζι» για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, την δεύτερη ημέρων των εργασιών στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Στο πλαίσιο του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, κατά την δεύτερη ημέρα των εργασιών, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, στην οποία παρευρέθηκε και ο πρόεδρος του του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης.
«Θα σας πω μια σύντομη κουβέντα. Η αναθεώρηση πρέπει να ερείδεται στα γεγονότα που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Έχουμε προτάσεις που θα τις θέσουμε σε δημόσια διαβούλευση με το πέρας του συνεδρίου. Η πρώτη πρόταση του ΠΑΣΟΚ πάνω στη συνταγματική αναθεώρηση, θα παρουσιάσουμε μια σειρά από άρθρα, όπως θέλουμε να είναι μετά την αναθεώρηση. Αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας ως την επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία», είπε αρχικώς ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής και παρουσίασε μερικές από τις προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη.
Η βουλευτής Λάρισας και υπεύθυνη ΚΤΕ Δικαιοσύνης και Θεσμών του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη, επισήμανε πως «σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτήν τη χώρα, στο κράτος αυτό που το παρακράτος το νίκησε, η συνταγματική αναθεώρηση δείχνει ότι πρέπει να μπει σε συνταγματικά πλαίσια σοβαρά. Συνταγματική Αναθεώρηση δεν είναι θεσμική ή νομική άσκηση. Είναι πολιτική διαδικασία».
Από την πλευρά της, η γραμματέας Τομέα Θεσμών του ΠΑΣΟΚ και επίκουρη καθηγήτρια Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ΑΠΘ, Κωνσταντίνα Γεωργάκη, επισήμανε πως «τείνουμε να αντιμετωπίζουμε τη συνταγματική αναθεώρηση ως μια νομική άσκηση. Δεν είναι σωστό. Είναι μια άσκηση δημοκρατικής ανασυγκρότησης».
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην αίθουσα Τύπου που έχει στηθεί στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do, στο Παλαιό Φάληρο, για τις ανάγκες του Συνεδρίου
Στιγμιότυπο από τη δεύτερη ημέρα των εργασιών του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
Ο βουλευτής Μανώλης Χριστολδουλάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ταυτότητα και τη λειτουργία του κόμματος, θέτοντας το ερώτημα αν το ΠΑΣΟΚ θέλει να είναι «ένα κόμμα που δίνει αξία στα μέλη του ή ένα κόμμα με φίλους του δίευρου». Ζήτησε ακόμη την «επανασύσταση της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ», ενώ, σε πιο φορτισμένο τόνο, μίλησε για «τη δική μας συμμορία των αοράτων», αναφερόμενος «στους αθέατους, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τη μάνα του 13ωρου». Κλείνοντας, έκανε αναφορά στη Φώφη Γεννηματά, λέγοντας ότι «μας άνοιξε τον δρόμο», και έστειλε μήνυμα ταυτότητας και συνέχειας: «Είμαστε ΠΑΣΟΚ χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις. Τα όνειρά μας είναι πιο δυνατά από τις αναμνήσεις μας».
Ο Νίκος Χριστοδουλάκης υπογράμμισε ότι «δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε γιατί έχουμε τις αρχές και τις αξίες που δεν έχει κανένας τους», απορρίπτοντας, ωστόσο, μια διεύρυνση με αμιγώς αρνητικούς όρους. «Δεν μπορεί η διεύρυνση να γίνεται με όρους “αντί”, αντιδεξιάς ή αντι-Μητσοτάκη, πρέπει να γίνεται με όρους συνάφειας», σημείωσε, για να προσθέσει πως «για να προχωρήσουμε μαζί, πρέπει να μπορούμε να πούμε τα αυτονόητα». Στο ίδιο πλαίσιο, έβαλε στο τραπέζι και το ιστορικό αφήγημα του κόμματος, λέγοντας ότι «τη χώρα το 2009 τη χρεοκόπησε η κυβέρνηση Καραμανλή» και ότι «η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σήκωσε μόνη της τον σταυρό, όταν άλλοι έχτιζαν πολιτικές καριέρες».
Ο βουλευτής Μανώλης Χριστοδουλάκης στην Ολομέλεια του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ
Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης, παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια του 4ου Συνεδρίου του κόμματος, έθεσε ως κεντρικό ζητούμενο τη διεύρυνση της παράταξης, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτή δεν μπορεί να γίνει χωρίς σαφές πολιτικό και αξιακό στίγμα. «Η διεύρυνση της παράταξης είναι αναγκαία», ανέφερε, επιμένοντας ότι το ΠΑΣΟΚ «δίνει μάχη νίκης και όχι μάχη κατάταξης».
Ο Χάρης Δούκας στην αίθουσα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.
Σε επίπεδο προτάσεων, ο Νίκος Αλιβιζάτος εισηγήθηκε «ανώτατο δικαστικό συμβούλιο για την προαγωγή όλων των δικαστών, με τη συμμετοχή και εξωδικαστικών», ενώ για τις Ανεξάρτητες Αρχές υποστήριξε ότι πρέπει να προβλεφθεί εναλλακτική διέξοδος όταν δεν καθίσταται δυνατή η απαιτούμενη συνεννόηση. «Πρέπει να προβλέψουμε τη δυνατότητα, αν δεν βρεθεί λύση, να βρούμε ένα άλλο όργανο. Ας είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας», ανέφερε ο συνταγματολόγος. Κλείνοντας, σημείωσε με νόημα ότι «πλειοδοτώ σε μια σειρά από προτάσεις του ΠΑΣΟΚ».
Ο Νίκος Αλιβιζάτος στο «τραπέζι» για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, την δεύτερη ημέρων των εργασιών στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Ο Νίκος Αλιβιζάτος σημείωσε ακόμη ότι η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση οφείλει να αποκτήσει σαφέστερες προτεραιότητες, λέγοντας πως «υπάρχει και θέμα Ελλάδος» και παρατηρώντας ότι «δεν έχετε βάλει ιεράρχηση». Κατά την εκτίμησή του, η κορυφαία θεσμική προτεραιότητα είναι «το κράτος δικαίου», ενώ δεν έκρυψε την ανησυχία του και για τη στάση της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, σημειώνοντας ότι «οι Σοσιαλδημοκράτες και οι φίλοι μας στην Ευρώπη σιωπούν» και πως «πρέπει να πάρουμε την πρωτοβουλία».
Στις 14:30 η ομιλία της Άννας Διαμαντοπούλου στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.
Ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος
Σαφές πολιτικό και θεσμικό στίγμα έδωσε ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με αιχμή το κράτος δικαίου και τα αντίβαρα στην εκτελεστική εξουσία.
«Το πρόβλημα σήμερα είναι η ανεξέλεγκτη ισχύς των κυβερνώντων», ανέφερε χαρακτηριστικά, σπεύδοντας πάντως να συνδέσει τη συζήτηση και με τις διεθνείς εξελίξεις. Όπως είπε, «ο Τραμπ δεν επιδιώκει απλώς την επέκταση της επιρροής των ΗΠΑ», αλλά «να υποκαταστήσει την κεντρική ιδέα με την οποία κυβερνήθηκε ο κόσμος μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή το Διεθνές Δίκαιο, με την ισχύ του δυνατού».
Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης
