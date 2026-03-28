Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Live οι ομιλίες της δεύτερης μέρας

«Θεσμική κατοχύρωση και διασφάλιση του κράτους δικαίου»

Στο «τραπέζι» για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο Νίκος Αλιβιζάτος υπογράμμισε πως το βασικό πρόβλημα είναι η ανεξέλεγκτη ισχύς των κυβερνώντων, ενώ ο γραμματέας τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Χρήστος Κακλαμάνης, διερωτήθηκε αν είναι φυσιολογικό να υπάρχει τόση εξουσία στον πρωθυπουργό. «Θεωρώ ότι αυτό το πολιτικό μοντέλο έχει φτάσει στα όρια της αντοχής του. Χρειαζόμαστε ορισμένες τομές. Πρέπει η Βουλή να ισχυροποιηθεί, χρειάζεται πραγματικές ελεγκτικές αρμοδιότητες. Πρέπει οι μειοψηφίες να έχουν παραπάνω ρόλο», τόνισε.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, Νίκος Παπασπύρου, τόνισε πως «το βασικό ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει είναι η θεσμική κατοχύρωση και η διασφάλιση του κράτους δικαίου στη χώρα μας. Το κριτήριο δεν μπορεί να είναι του πολιτικού οπαδού, αλλά του καχύποπτου πολίτη», ενώ η αναπληρώτρια καθηγήτρια Νομικής του ΑΠΘ, Λίνα Παπαδοπούλου επισήμανε πως «λείπει μια τολμηρή πρόταση του ΠΑΣΟΚ που να αγγίζει τα θέματα κράτους και εκκλησίας».

Στην παρέμβασή του, ο καθηγητής του ΕΚΠΑ, Αντώνης Καραμπατζός, επισήμανε με έμφαση «πρέπει να το πούμε ανοιχτά: τι συμβαίνει; Είμαστε μια χώρα εξαίρεση. Τι είπε η Κοβέσι όταν επισκέφθηκε την Ελλάδα για να εξετάσεις τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις 717; Ότι δεν μπορεί να προχωρήσει καμία ποινική διαδικασία χωρίς την έγκριση της Βουλής. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί να προχωρήσει καμία ποινική διερεύνηση υπόθεσης με πολιτικό πρόσωπο».