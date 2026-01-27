Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Παύλος Μαρινάκης για Μαρία Καρυστιανού: Δεν είναι θεσμικός συνομιλητής, δεν τη βλέπω να μακροημερεύει πολιτικά

Η ημερομηνία της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο
Ο Παύλος Μαρινάκης
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Αποστάσεις από τις δημόσιες τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού και σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν τη θεωρεί θεσμικό συνομιλητή έστειλε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας το πρωί της Τρίτης (27.01.2026) στον ρ/ σ Real FM. Αναφερόμενος στο υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, έκανε λόγο για «θεωρίες και απόψεις» που δεν επιβάλλουν απαντήσεις εκ μέρους της κυβέρνησης, σημειώνοντας πάντως πως «ορισμένα ζητήματα, όπως όσα ανέφερε για τις αμβλώσεις, απαιτούν θεσμική αντίκρουση».

«Η κυρία Καρυστιανού, προς το παρόν τουλάχιστον, είναι ένας από τους εκατομμύρια πολίτες που οφείλει η κυβέρνηση να υπηρετεί, αλλά δεν αποτελεί συνομιλητή με ξεχωριστή υποχρέωση ενημέρωσης από τον πρωθυπουργό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ασκώντας εμμέσως κριτική και για τον τόνο των δημόσιων παρεμβάσεών της, ιδιαίτερα σε ημέρα εθνικού πένθους.

Σχολιάζοντας τις θέσεις της για την εξωτερική πολιτική, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ σημείωσε ότι αν επαναληφθούν επίσημα μέσω πολιτικού φορέα, «δεν τη βλέπω να μακροημερεύει πολιτικά». «Πέραν του γεγονότος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει εξετάσεις, έχει περάσει τις εξετάσεις συνέπειας και αποτελεσματικότητας στην εξωτερική πολιτική, δεν είναι όλα αντικείμενο εντυπωσιασμού και δηλώσεων για τα πέντε – δέκα λεπτά δημοσιότητας. Όταν κάνει κόμμα η κυρία Καρυστιανού, ας εκφράσει τις απόψεις της. Και αν οι απόψεις της, ειδικά επί των εθνικών θεμάτων, είναι αυτές που φαίνεται ότι έχει, τότε δεν την βλέπω να μακροημερεύει πολιτικά» ανέφερε. 

Παύλος Μαρινάκης: Τι είπε για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Αναφορικά με την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε πως η ημερομηνία θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, με τον χρονικό ορίζοντα να παραμένει στις αρχές Φεβρουαρίου. Σε ερώτηση για τη NAVTEX που εξέδωσε πρόσφατα η Άγκυρα, ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε κάθε σενάριο περί υπονόμευσης του διαλόγου, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα «δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων» και επανέλαβε ότι η μόνη διαφορά με την Τουρκία είναι «ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι δεν υποχωρεί και δεν αιφνιδιάζεται. Ο διάλογος δεν είναι παραχώρηση, είναι εργαλείο ισχυροποίησης των εθνικών θέσεων», ανέφερε. Ο Παύλος Μαρινάκης άφησε επίσης αιχμές για «γνωστά μέσα παραπληροφόρησης» που, όπως είπε, «συνεχίζουν να αναπαράγουν το ανυπόστατο αφήγημα της ενδοτικότητας», το οποίο χαρακτήρισε «εκτός τόπου και χρόνου».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
165
152
55
49
49
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Προαναγγελία για πρόταση μομφής από Κωνσταντοπούλου: «Σύντομα θα κάνω ανακοινώσεις, η αντιπολίτευση πρέπει να επιταχύνει τις εξελίξεις»
«Η χώρα δεν έχει κυβέρνηση, έχει κακοποιούς» δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας - Βολές για ΟΠΕΚΕΠΕ και Νταβός, τι είπε για Καρυστιανού και Τσίπρα
Ζωή Κωνσταντοπούλου
12
Άδωνις Γεωργιάδης: Η Μαρία Καρυστιανού έχει ακροδεξιό πρόσημο – Με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε
«Κίνητρα για ταχύτερη έλευση καινοτόμων φαρμάκων» είπε ο υπουργός Υγείας για το νομοσχέδιο, τονίζοντας πως θα υπάρξει «αύξηση 30% στην αμοιβή γιατρών ΕΟΠΥΥ»
Ο Άδωνις Γεωργιάδης 12
Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,9% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου – «Όχι έτοιμη ακόμη για την πολιτική η Μαρία Καρυστιανού» λένε 7 στους 10
Το 48% δηλώνει ότι η εικόνα της Μαρίας Καρυστιανού είναι χειρότερη σε σχέση με λίγες μέρες πριν, ενας στους δύο χαρακτηρίζει «αδιάφορο» το rebranding Τσίπρα
Κάλπη στις εθνικές εκλογές του 2023 47
Newsit logo
Newsit logo