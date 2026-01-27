Παύλος Μαρινάκης για Μαρία Καρυστιανού: Δεν είναι θεσμικός συνομιλητής, δεν τη βλέπω να μακροημερεύει πολιτικά

Αποστάσεις από τις δημόσιες τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού και σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν τη θεωρεί θεσμικό συνομιλητή έστειλε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας το πρωί της Τρίτης (27.01.2026) στον ρ/ σ Real FM. Αναφερόμενος στο υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, έκανε λόγο για «θεωρίες και απόψεις» που δεν επιβάλλουν απαντήσεις εκ μέρους της κυβέρνησης, σημειώνοντας πάντως πως «ορισμένα ζητήματα, όπως όσα ανέφερε για τις αμβλώσεις, απαιτούν θεσμική αντίκρουση».

«Η κυρία Καρυστιανού, προς το παρόν τουλάχιστον, είναι ένας από τους εκατομμύρια πολίτες που οφείλει η κυβέρνηση να υπηρετεί, αλλά δεν αποτελεί συνομιλητή με ξεχωριστή υποχρέωση ενημέρωσης από τον πρωθυπουργό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ασκώντας εμμέσως κριτική και για τον τόνο των δημόσιων παρεμβάσεών της, ιδιαίτερα σε ημέρα εθνικού πένθους.

Σχολιάζοντας τις θέσεις της για την εξωτερική πολιτική, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ σημείωσε ότι αν επαναληφθούν επίσημα μέσω πολιτικού φορέα, «δεν τη βλέπω να μακροημερεύει πολιτικά». «Πέραν του γεγονότος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει εξετάσεις, έχει περάσει τις εξετάσεις συνέπειας και αποτελεσματικότητας στην εξωτερική πολιτική, δεν είναι όλα αντικείμενο εντυπωσιασμού και δηλώσεων για τα πέντε – δέκα λεπτά δημοσιότητας. Όταν κάνει κόμμα η κυρία Καρυστιανού, ας εκφράσει τις απόψεις της. Και αν οι απόψεις της, ειδικά επί των εθνικών θεμάτων, είναι αυτές που φαίνεται ότι έχει, τότε δεν την βλέπω να μακροημερεύει πολιτικά» ανέφερε.

Παύλος Μαρινάκης: Τι είπε για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Αναφορικά με την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε πως η ημερομηνία θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, με τον χρονικό ορίζοντα να παραμένει στις αρχές Φεβρουαρίου. Σε ερώτηση για τη NAVTEX που εξέδωσε πρόσφατα η Άγκυρα, ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε κάθε σενάριο περί υπονόμευσης του διαλόγου, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα «δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων» και επανέλαβε ότι η μόνη διαφορά με την Τουρκία είναι «ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι δεν υποχωρεί και δεν αιφνιδιάζεται. Ο διάλογος δεν είναι παραχώρηση, είναι εργαλείο ισχυροποίησης των εθνικών θέσεων», ανέφερε. Ο Παύλος Μαρινάκης άφησε επίσης αιχμές για «γνωστά μέσα παραπληροφόρησης» που, όπως είπε, «συνεχίζουν να αναπαράγουν το ανυπόστατο αφήγημα της ενδοτικότητας», το οποίο χαρακτήρισε «εκτός τόπου και χρόνου».