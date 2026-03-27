Παύλος Μαρινάκης για ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη: Δεν έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει στον κόσμο

«Είναι λυπηρό, αλλά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με τη σημερινή (σ.σ. 27.03.2026) ομιλία του απέδειξε ότι δεν έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει στον κόσμο και πέραν πάσης αμφιβολίας δεν έχει κατανοήσει ακόμα τις αιτίες που οδήγησαν την Ελλάδα στην κρίση», επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Η χώρα δεν αντέχει άλλο την αναπαραγωγή συνθημάτων του προηγούμενου αιώνα, ούτε χρειάζεται ένα νέο ”πρόγραμμα Θεσσαλονίκη” σε πράσινη απόχρωση», συνεχίζει ο Παύλος Μαρινάκης σχετικά με την ομιλία που απηύθυνε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανοίγοντας τις εργασίες του τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

«Οι πολίτες ”χόρτασαν” από ανέξοδες υποσχέσεις. Η κοινωνία ζητά σταθερότητα, προοπτική και ακόμα περισσότερες πολιτικές με αποτέλεσμα, όπως αυτές που εφαρμόζει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη», τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και καταλήγοντας σημειώνει ότι:

«Τελικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ότι έχει κολλήσει η βελόνα, αλλά ότι ο χρόνος για τον πρόεδρό του έχει σταματήσει πολλές δεκαετίες πίσω».