Ανδρουλάκης στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Στόχος να νικήσουμε τη ΝΔ, μαζί θα κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε

Με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών, άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα διεξαχθεί έως και την Κυριακή (29/03/26) στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do, στο Παλαιό Φάληρο. Η Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκει να αναδείξει ότι η κορυφαία εσωκομματική διαδικασία δεν θα έχει μόνο οργανωτικό χαρακτήρα, αλλά θα αποτελέσει και πεδίο πολιτικού στίγματος για την επόμενη περίοδο. Δείτε live στο newsit.gr όλα όσα συμβαίνουν.
«Οι επιλογές λοιπόν είναι ξεκάθαρες: είτε θα αποδεχτούμε την κατάσταση όπως είναι και θα συμβιβαστούμε με τις ανισότητες, τον φόβο και τον ευτελισμό των θεσμών ή θα επιλέξουμε τον δρόμο της αξιοπρέπειας και της πολιτικής αλλαγής».
Με θάρρος, με σιγουριά, με ενότητα και ελπίδα. Γιατί οι γενιές κρίνονται από όσα τόλμησαν ή δεν τόλμησαν να αλλάξουν και από αυτό θα κριθεί και η δική μου γενιά.
Γι’ αυτό λοιπόν δώστε μου και δώστε μας τη δύναμη να κάνουμε πράξη την αλλαγή. Για να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά μια Ελλάδα πιο ισχυρή και πιο δίκαιη.
Ο αγώνας μας δεν είναι εύκολος. Η Δημοκρατική Παράταξη είναι όμως για τα δύσκολα. Το γνωρίζουμε ότι “για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή”. Ενωμένοι μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε.
Μαζί θα κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε και αγαπάμε. Καλό μας αγώνα»
«Εμείς πετύχαμε την εθνική συμφιλίωση με το βλέμμα στο μέλλον.
Το δικό μας σχέδιο, είναι σχέδιο ενότητας και προόδου όλων των Ελλήνων, χωρίς καμία εξαίρεση.
Αυτοί επιλέγουν την περιφρόνηση και εμείς τον σεβασμό. Μια περιφρόνηση που αποτυπώθηκε για μια ακόμη φορά, μέσα από τις εξοργιστικές εικόνες της αίθουσας της δίκης των Τεμπών»
«Το όνομά μας, τα σύμβολά μας, τα χρώματα και οι μουσικές μας, οι ιδέες, οι αξίες και οι αρχές μας, οι Διακηρύξεις μας, δεν είναι απλώς συναισθηματικές αναφορές του χθες. Έχουν βαθιά διαχρονική κοινωνική και πολιτική αξία.
Απέναντι μας έχουμε μια εξουσία αδίστακτη, που βρίσκει συνεχώς καταφύγιο στον διχασμό και τον κοινωνικό αυτοματισμό. Ξέθαψαν ακόμη και τη ρητορική του μίσους του εμφυλίου πολέμου».
«Το ΠΑΣΟΚ υπήρξε πάντα το Κίνημα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Το κόμμα των μη προνομιούχων και της μεσαίας τάξης. Η παράταξη των κοινωνικών αγώνων αλλά και της αξιόπιστης διακυβέρνησης. Πυξίδα όλων μας των επιλογών η πατρίδα, η δημοκρατία, η ευθύνη, η δικαιοσύνη, τα δικαιώματα.
Με αυτή την πυξίδα πορεύτηκε ο ιδρυτής μας Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σημίτης, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Βαγγέλης Βενιζέλος και η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά.
Με αυτή την πυξίδα συνεχίζουμε και σήμερα»
«Αυτό είναι το DNA του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Από τη Διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, που αποτελεί τη σταθερή παρακαταθήκη μας, μέχρι τις πιο προωθημένες θέσεις του σήμερα.
Αν κρατήσουμε όλα αυτά στο νου και την καρδιά μας, μπορούμε να κάνουμε το άλμα.
Το άλμα που ζητάει από εμάς η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.
Χρέος μας είναι το συλλογικό θέλω της πολιτικής αλλαγής, να το μετατρέψουμε σε πολιτικό μπορώ».
«Το όραμά μας για μια Ελλάδα για όλους δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς ισχυρή δημόσια Υγεία και Παιδεία για όλους τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της χώρας. Το Εθνικό Απολυτήριο αποτελεί βασική προϋπόθεση για να ξαναζωντανέψει το δημόσιο σχολείο με ποιότητα και περιεχόμενο. Γιατί για εμάς η ποιότητα της εκπαίδευσης κάθε νέου δεν πρέπει να εξαρτάται σε καμία περίπτωση από την οικονομική δυνατότητα των οικογενειών τους.
Κοινωνικό κράτος δεν υφίσταται χωρίς ένα σύγχρονο εθνικό σύστημα υγείας. Το ΠΑΣΟΚ το γνωρίζει καλά. Το όραμα μας είναι ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που παρέχει ισότιμες υπηρεσίες σε όλους, γιατί για εμάς μπροστά στην πρόληψη και την ασθένεια δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί.
Μητέρα όλων των μεταρρυθμίσεων είναι η μεταρρύθμιση του κράτους. Με το Σχέδιο μας «Αναστάσιος Πεπονής» χτίζουμε ένα κράτος αποτελεσματικότητας, αξιοκρατίας και διαφάνειας. Ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη.
Δεσμευόμαστε για ένα νέο ΑΣΕΠ που θα επιλέγει όλο το προσωπικό του Δημοσίου. Δεν μπορεί να διοικείται το κράτος από τις συμβουλευτικές εταιρείες των φίλων του κ. Μητσοτάκη και με υπέρογκο κόστος.
Και τέλος, επιλέγουμε ένα αποκεντρωμένο σύστημα αρμοδιοτήτων και πόρων που καθιστά την τοπική αυτοδιοίκηση πυλώνα του νέου προτύπου διακυβέρνησης που έχει ανάγκη ο τόπος»
«Απευθύνομαι σε κάθε εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα, και εγγυώμαι την επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Αλλά και στον συνταξιούχο που σκέφτεται δύο και τρεις φορές τι θα αγοράσει στο σούπερ μάρκετ. Έχουμε δεσμευτεί για ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους, τους πιο αδύναμους συνανθρώπους μας.
Απευθύνομαι στα άτομα με αναπηρία που νιώθουν ξεχασμένοι από ένα κράτος χωρίς ισχυρή κοινωνική πρόνοια. Για εμάς θεμέλιο της δημοκρατίας είναι η ισότιμη συμμετοχή και των ΑμΕΑ στην κοινωνική ζωή, την εκπαίδευση, την εργασία, την πολιτική εκπροσώπηση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
Απευθύνομαι σε κάθε αγρότη και κτηνοτρόφο που βλέπει το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται, τον τόπο του να ερημώνει και τα χρήματα που δικαιούται από την Ευρώπη να καταλήγουν στα χέρια επιτήδειων. Θα προχωρήσουμε σε αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία. Θα δώσουμε κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης στις ενεργειακές τους κοινότητες για να έχουν φθηνό ρεύμα. Θα προχωρήσουμε σε αυστηρούς ελέγχους για τις παράνομες ελληνοποιήσεις και σε ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαχείριση του νερού και την έλλειψη εργατών γης» πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέχισε την ομιλία του, λέγοντας: «Απευθύνομαι στη νέα μητέρα που δεν της επιτρέπεται να συνδυάσει αρμονικά την εργασιακή με την οικογενειακή ζωή. Δεσμευόμαστε για καθολική, δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή. Κανένα παιδί εκτός βρεφονηπιακού σταθμού.
Απευθύνομαι στον δανειολήπτη που κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του. Επαναφέρουμε άμεσα την προστασία της πρώτης κατοικίας και αυστηρούς κανόνες για να μπει τέλος η ασυδοσία των funds, που αντί να επιλέγουν τη ρύθμιση, επιλέγουν την εξόντωση του δανειολήπτη.
Αλλά και στον μικρομεσαίο επιχειρηματία που στενάζει από τους λογαριασμούς και τα χρέη. Θέλουμε τις επιχειρήσεις σας να μείνουν ανοιχτές. Και θα σας στηρίξουμε με 120 δόσεις για οφειλές στο δημόσιο. Απευθύνομαι στον δημόσιο υπάλληλο που μετά τα μέσα του μήνα αδειάζει το πορτοφόλι του. Με επαναφορά του 13ου μισθό αποκαθιστούμε μια αδικία που παραμένει σε εκκρεμότητα».
«Δικό μας όραμα μας είναι η Ελλάδα για όλους» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και πρόσθεσε: «Απευθύνομαι, λοιπόν, σε κάθε νέα και νέο που δουλεύει μια και δυο δουλείες, αλλά δεν μπορεί να πληρώσει ούτε καν το ενοίκιο. Η δική μας κυβέρνηση θα θέσει από τη πρώτη μέρα σε πλήρη εφαρμογή το στεγαστικό μας πρόγραμμα για χαμηλά ενοίκια μέσα από κοινωνικές κατοικίες, αξιοποιώντας τη δημόσια περιουσία και δίνοντας ειδικά φορολογικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα. Με πλαφόν και κριτήρια στην αύξηση του ενοικίου. Με το ΠΑΣΟΚ η στέγαση θα γίνει ξανά δικαίωμα για όλους τους Έλληνες και όχι ακριβό προνόμιο για λίγους».
«Βάζουμε τέλος στις “σκοτεινές” διαδρομές του πολιτικού χρήματος, με καθαρούς κανόνες και πραγματικό έλεγχο.
Κατοχυρώνουμε συνταγματικά μια ισχυρή Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων.
Δεν μπορεί πια το πολιτικό σύστημα να ελέγχει τον εαυτό του. Δεσμευόμαστε για τη δημιουργία της Νέας Διαύγειας, μιας ενιαίας πλατφόρμας, για όλες τις εισροές και εκροές του δημοσίου χρήματος, χωρίς εξαιρέσεις και παραθυράκια. Δεσμευόμαστε για πραγματικές διαγωνιστικές διαδικασίες και μείωση των απευθείας αναθέσεων, για να μειώσουμε το κόστος που πληρώνει ο ελληνικός λαός. Κάθε φορολογούμενος πρέπει να ξέρει πού πηγαίνει και το τελευταίο ευρώ.
Για το ΠΑΣΟΚ η λογοδοσία δεν είναι επιλογή. Είναι δημοκρατική υποχρέωση» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
«Επιπλέον πρέπει να αποσυνδεθεί η επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από τις προτιμήσεις του εκάστοτε Πρωθυπουργού και της εκάστοτε κυβέρνησης. Έτσι κάνουμε πράξη τη διάκριση των εξουσιών και την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης» επεσήμανε.
«Χρειάζονται ρήξεις και τομές. Η δική μας ρήξη θα είναι θεσμική, δημοκρατική, ημιουργική. Και ξεκινά από κάτι απλό—αλλά βαθιά ουσιαστικό: Δεν μπορεί να υπάρχει διαφορετική ποινική μεταχείριση για τους πολιτικούς. Δεν μπορεί οι εξεταστικές επιτροπές να λειτουργούν ως πλυντήρια σοβαρών ευθυνών» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε: «Πρέπει να αλλάξουμε το άρθρο 86 του Συντάγματος. Η Βουλή δεν θα αποφασίζει αν θα ασκηθεί δίωξη για τα κυβερνητικά στελέχη. Τέλος η ατιμωρησία των πολιτικών προσώπων. Έτσι μόνο θα αποκαταστήσουμε την σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα».
«Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι όλο και περισσότεροι πολίτες σταματούν να εμπιστεύονται τα κόμματα και την πολιτική.Πιστεύουν ότι η διαφθορά έχει φωλιάσει για τα καλά στον δημόσιο βίο. Δεν τους αδικώ. Όμως το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας για να εργαλειοποιήσει την αγανάκτηση τους. Είναι κόμμα κυβερνητικό» είπε ο Νίκος Ανδρολάκης, για να προσθέσει: «Γι’ αυτό σας ζητώ να με εμπιστευτείτε και δεσμεύομαι ότι μαζί θα βάλουμε τελεία στα φαινόμενα παρακμής. Μαζί θα βάλουμε τελεία στη λεηλασία του δημόσιου πλούτου, στη λεηλασία του κόπου σας. Μαζί θα φτιάξουμε κανόνες και θεσμούς που δεν θα αφήνουν κανέναν ατιμώρητο. Γιατί η ατιμωρησία γεννά και γιγαντώνει τη διαφθορά».
«Υπερασπίστηκα εξαρχής την δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εθνική ασφάλεια. Κινήθηκα θεσμικά χωρίς κραυγές και επικοινωνιακά παιχνίδια. Δικαιώθηκα.
Και μαζί με μένα όσοι σταθήκατε δίπλα μου.
Η ανοιχτή επιστολή που απηύθυνα στους δημόσιους αξιωματούχους που ήταν στόχοι του predator είναι σαφής. Σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Μετρηθείτε με τον όρκο σας να υπηρετείτε το δημόσιο συμφέρον. Μην επιλέγετε τη σιωπή και τη συγκάλυψη γιατί η ιστορία θα σας κρίνει αυστηρά. Δεν έχει τίποτα να περιμένει ο ελληνικός λαός από μια ελίτ, που κρύβεται από τις βασικές αρχές του κράτους δικαίου.
Και κάτι ακόμη: Όποιος πιστεύει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την ηθική και πολιτική μου εξόντωση, βρίσκεται εκτός πραγματικότητας» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε:
«Στόχος της παράταξης δεν είναι η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι κάτι απλό και αυτονόητο. Στόχος της παράταξης μας είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να δώσετε όλες σας τις δυνάμεις».
«Από την πρώτη γραμμή της μάχης. Μαζί λοιπόν για τη νίκη, για την πολιτική αλλαγή. Μαζί για μια αξιακή και ηθική επανάσταση απέναντι στη διαφθορά και την ατιμωρησία της Νέας Δημοκρατίας» επεσήμανε.
Συνεχίζοντας να εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, είπε: «Το έργο της συγκάλυψης το βλέπουμε και στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Προσβάλλουν τη νοημοσύνη μας, όταν μιλάνε για «αδιάφορη» υπόθεση που αφορά “ιδιώτες”.
Είναι “αδιάφορη υπόθεση” ότι τέσσερις αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων παγιδεύτηκαν από έναν απόστρατο συνταγματάρχη του Ισραήλ; Τι μήνυμα στέλνετε στις γειτονικές χώρες; Τι μήνυμα στέλνετε στον ελληνικό λαό για την ασφάλεια της χώρας; Ποιοι είναι τελικά, κ. Μητσοτάκη, οι “πατριώτες της φακής”; Τελικά πατρίδα για εσάς είναι μόνο η καρέκλα της εξουσίας.
Μετά την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου το απόστημα έσπασε. Οι καταδικασμένοι “ιδιώτες” σάς απειλούν. Εκβιάζουν δημοσίως τον “Νίξον” του ελληνικού Μαξίμου-gate».
«Για εμάς είναι θέμα αρχών, είναι θέμα δημοκρατίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας και πάνω απ’ όλα εθνικής ασφάλειας να λογοδοτήσει το παρακράτος του Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός που ενορχήστρωσαν όλη αυτήν τη σκοτεινή ιστορία» πρόσθεσε.
«Η Νέα Δημοκρατία είναι αμετανόητη, το κόμμα που οδήγησε τη χώρα στην οδυνηρή περιπέτεια της χρεοκοπίας και των μνημονίων, συνεχίζει στον ίδιο κατήφορο. Μπροστά στην εξουσία θυσιάζουν τα πάντα.
Συμπεριφέρονται στο κράτος ως λάφυρο, στους θεσμούς ως εργαλεία εξουσίας που κατοχυρώνουν προνόμια και ασυλίες στους ισχυρούς. Υλοποιούν ένα σχέδιο αποδόμησης του κράτους δικαίου και αποδυνάμωσης κάθε θεσμικού αντίβαρου. Θέλουν να είναι ανεξέλεγκτοι.
Μνημείο της κυνικότητάς τους είναι η δήλωση: «έχουμε 157 βουλευτές και δεν μας ακουμπά κανείς». Αυτή είναι η καθεστωτική τους νοοτροπία.
Το είδαμε σε όσα πλήγωσαν την ελληνική κοινωνία τα τελευταία εφτά χρόνια. Ατιμωρησία παντού. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.Όλα συνδέονται. Γιατί όλα αρχίζουν και τελειώνουν από το επιτελικό παρακράτος του Μαξίμου».
«Θέλω σήμερα να μιλήσουμε και για τις δικές μας αξίες. Γιατί πολιτική χωρίς αξίες και ηθική, είναι απλά διαχείριση. Είναι εξουσία για την εξουσία που καταλήγει στη διαφθορά.
Πολιτική χωρίς αξίες και ηθική είναι το «επιτελικό» κράτος της Νέας Δημοκρατίας που μετατράπηκε σε πελατειακό παρακράτος. Πολιτική χωρίς αξίες είναι να εξασφαλίζεις ένα κλειστό σύστημα συμφερόντων που με τη σειρά του σε στηρίζει αδιαφορώντας για την κοινωνική πλειοψηφία.
Ποιο πολιτικό ήθος υπαγορεύει άραγε να στήνεις από την πρώτη σου μέρα στο Μαξίμου έναν παρακρατικό μηχανισμό παρακολούθησης πολιτικών αντιπάλων αλλά και της μισής κυβέρνησης;
Καμία αξία, μόνο κατάχρηση εξουσίας, απαξίωση της λογοδοσίας και της ίδιας της δημοκρατίας»
«Στεκόμαστε σταθερά στην όχθη του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είτε μιλάμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, το τρομοκρατικό χτύπημα στο Ισραήλ, τη σφαγή στη Γάζα είτε για τη νέα σύρραξη στη Μέση Ανατολή.
Και αυτό απαιτεί θάρρος και στάση αξιακή. Γιατί για εμάς δεν υπάρχουν στιγμές, που “δεν είναι ώρα να συζητηθεί η διεθνής νομιμότητα”, κύριε Πρωθυπουργέ. Γιατί για εμάς κάθε στιγμή είναι η ώρα του διεθνούς δικαίου. Γιατί προτεραιότητα είναι η Ειρήνη και η διπλωματία και όχι οι προσωπικές δημόσιες σχέσεις με τους ισχυρούς του κόσμου. Γιατί για εμάς ο ανθρώπινος πόνος έχει την ίδια αξία σε κάθε γωνιά του πλανήτη» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
«Το σχέδιο του Τραμπ είναι η περιθωριοποίηση της Ευρώπης και η απαξίωση των διεθνών οργανισμών. Γι’ αυτό η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη επιλογή: να προχωρήσει με περισσότερη ενότητα και περισσότερες κοινές πολιτικές.
Η άποψη ότι τα ευρωπαϊκά κράτη μπορούν μόνα τους να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις δεν είναι απλά αυταπάτη, αλλά και επικίνδυνη. Γιατί χωρίς κοινά εργαλεία, κοινή στρατηγική, κοινή άμυνα θα μείνουμε πίσω.
Πλέον η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν είναι ούτε ιδεολογική εμμονή ούτε πολυτέλεια, αλλά όρος επιβίωσης. Είναι πατριωτική επιλογή» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, και πρόσθεσε: «Από την άλλη, είναι η τάση της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Της προστασίας των ανθρώπων και του πλανήτη.
Το ξέρουμε ότι σήμερα αυτή η τάση φαίνεται αδύναμη. Αλλά είναι η μόνη για την οποία αξίζει να αγωνιστούμε. Αυτόν τον δρόμο δείχνουν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές.
Γιατί εμείς στεκόμαστε με τις ίδιες αρχές και τις ίδιες αξίες σε κάθε περίπτωση χωρίς εξαιρέσεις, οι οποίες εξυπηρετούν συγκυριακά και μόνο συμφέροντα».
Ως ένα «μεγάλο γεγονός για το κόμμα, για τη δημοκρατική παράταξη αλλά και για την Ελλάδα» χαρακτήρισε η Άννα Διαμαντοπούλου το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, φτάνοντας στο κλειστό του Tae Kwon Do στο Φάληρο.
Μιλώντας στο Orange Press Agency, η κυρία Διαμαντοπούλου είπε ότι «ο στόχος μας είναι να βγούμε από εδώ έχοντας αποδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα εξουσίας, ένα μεγάλο κόμμα, ένα κυβερνών κόμμα προς όφελος του λαού και αυτό απαιτεί ενότητα, συλλογικότητα και όχι φιλαυτία».
Αναφορικά με τη συζήτηση που άνοιξε περί συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, η κυρία Διαμαντοπούλου τόνισε ότι «δεν υπήρξε κατά την άποψή μου κανένα ουσιαστικό θέμα, γιατί υπάρχει για όλους σύμφωνη γνώμη ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Είχε απέναντι του πολιτικά και ιδεολογικά τη Νέα Δημοκρατία και δεν συνεργάζεται μαζί της.
Δεν είπε κανένας το αντίθετο. Άρα θεωρώ ότι δεν υπήρχε ουσιαστικό πρόβλημα. Θεωρώ ότι δεν είχε λόγο να γίνει, αλλά τώρα είναι όλα καλά» σημείωσε, προσθέτοντας, με χαμόγελο, ότι «είμαι και υποψήφια. Χρειάζομαι και εγώ σταυρό».
Λίγο μετά τις επτά, στο κλειστό του Tae Kwon Do έκανε την εμφάνισή του ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης.
Μιλώντας στο Orange Press Agency είπε ότι το Συνέδριο «είναι μια γιορτή δημοκρατίας. Είναι ένα δημοκρατικό προσκλητήριο.
Θεωρώ ότι είναι στο χέρι μας να αποδείξουμε ότι η συστράτευση των δημοκρατικών δυνάμεων είναι εφικτή και νομίζω ότι η σημερινή συνάντησή
μας δεν προοιωνίζεται τίποτα περισσότερο από αυτό. Είναι ένα προσκλητήριο δημοκρατικών δυνάμεων για το οποίο αισιοδοξώ βαθύτατα».
Ερωτηθείς αν σκέφτεται να συμπράξει με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Φαραντούρης απάντησε ως εξής:
«Αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να ενώσουμε τις φωνές μας στο πεδίο με κοινές δράσεις και από εκεί και πέρα η πολιτική κομματική συστράτευση έπεται.
Ο κόσμος θέλει λύσεις, θέλει απαντήσεις στα προβλήματά του και κυρίως ένα συγκροτημένο εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα. Και αυτό μόνο συγκροτημένοι, σοβαροί και στιβαροί φορείς μπορούν να το εκπονήσουν και να το εγγυηθούν»
Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέχισε την ομιλία του, λέγοντας: «Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Γι’ αυτό πρέπει να έχουμε συνεχώς τα μάτια μας στραμμένα στη μεγάλη εικόνα που διαμορφώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ζούμε σε μια ιστορική καμπή όχι απλώς επειδή υπάρχουν πόλεμοι, κρίσεις και εντάσεις , γιατί αυτά υπήρχαν και πριν. Αλλά γιατί αλλάζει κάτι βαθύτερο: οι ίδιοι οι κανόνες του παιχνιδιού, κανόνες που όταν σταματήσουν να υπάρχουν οι μόνοι κερδισμένοι είναι οι ισχυροί.
Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό της εποχής μας; Είναι η σύγκρουση δύο μεγάλων τάσεων. Από τη μία είναι η τάση του αυταρχισμού, της μισαλλοδοξίας και της επιθετικότητας. Αυτή που εκφράζουν ανελεύθερα καθεστώτα αλλά και πολιτικές δυνάμεις σε δημοκρατικές χώρες του δυτικού κόσμου. Μας προτείνουν να υψώσουμε τείχη, να περιορίσουμε τη συνεργασία, να φοβηθούμε μια ανοιχτή κοινωνία, μια άποψη που παρουσιάζεται μάλιστα ως επιλογή ασφάλειας, αλλά στην πραγματικότητα οδηγεί νομοτελειακά στην απομόνωση και την παρακμή.
Όλα αυτά που κρατούσαν τον κόσμο σε μια ισορροπία μετά τον όλεθρο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σήμερα ξηλώνονται: το διεθνές δίκαιο, τα δικαιώματα, οι περιβαλλοντικές συμφωνίες».
Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Πρωτόπαπας δήλωσε στο Orange Press Agency κατά την έναρξη του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ: «Ένα συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είναι πάντα ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός. Θα πάρουμε αποφάσεις για την τελευταία ευθεία προς τις εκλογές. Αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την πολιτική μας, με τις προτεραιότητες τις πολιτικές μας, με τις συνεργασίες μας, με τον διάλογο με τα άλλα κόμματα και τη διεύρυνσή μας.
Μια σειρά πολύ σημαντικά ζητήματα γιατί πρέπει να διεκδικήσουμε τη νίκη στις εκλογές. Είναι απαίτηση των πολιτών για πολιτική αλλαγή και αυτό νομίζω ότι ισχύει για όλους μας».
Ερωτηθείς για τη μεγάλη διαφορά που έχει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις ο κ. Πρωτόπαπας τόνισε ότι «οι διαφορές είναι για να ανατρέπονται», ενώ για τις εσωκομματικές αντιδικίες σημείωσε:
«Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα μονολιθικό κόμμα, έτσι, και η κατεύθυνσή του πρέπει να γίνεται μέσα από τη σύνθεση αυτών των απόψεων και των προτάσεων που κατατίθενται. Δεν είναι αναταράξεις, δεν φεύγει κανείς.
Υπάρχουν απόψεις όμως αυτό πρέπει να το καταλάβουμε ότι είναι σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο και αυτές πρέπει να συζητούνται. Να, να σας πω ένα παράδειγμα; Συζητήσαμε και βρήκαμε λύση τελικά σε αυτό που έλεγε ο Χάρης ο Δούκας για το, για την πρόταση, για τη μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
Έγινε συζήτηση με την πρόταση του Κώστα Σκανδαλίδη και νομίζω ότι βρίσκουμε λύση. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ και έτσι προχωράει μπροστά»
«Εγώ βλέπω την αύρα που έχει το συνέδριο, που δείχνει ότι είναι αύρα ενωτική και εύχομαι να δικαιωθώ. Κάθε συνέδριο είναι μια καινούργια αφετηρία. Θεωρώ ότι πρέπει να περάσουμε αυτό το διήμερο με αγάπη και αλληλεγγύη, αλληλεγγύη ανθρώπινη και κομματική.
Δεν θέλω καμία δηλαδή διαμάχη να δω στα μάτια μου και πιστεύω ότι μετά από αυτό θα πατήσουμε στον ίσιο δρόμο για να πάμε πολύ πιο ψηλά από εκεί που είμαστε» δήλωσε ο Γιώργος Λιάνης στο Orange Press Agency, λίγο πριν την επίσημη έναρξη του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.
«Εμείς βάλαμε την Ελλάδα στην πρώτη ταχύτητα της Ευρώπης. Εμείς πετύχαμε την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ με άλυτο το κυπριακό. Από την απλή συμπαράσταση, κάναμε πράξη τη συμπα, με τον ενιαίο αμυντικό χώρο.
Αυτή η εθνική γραμμή είναι έργο των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κώστα Σημίτη και τώρα σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία αποδεικνύεται η ΑΞΙΑ αυτής της στρατηγικής, που οδηγεί στον ενιαίο ευρωπαϊκό αμυντικό χώρο.
Όπως είδαμε να συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες με την παρουσία ευρωπαϊκών δυνάμεων για την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για όλα αυτά είμαστε περήφανοι, πολύ περήφανοι.
Δεν είναι απλά το έργο μας και η προσφορά μας, είναι το DNA ενός δημοκρατικού πατριωτικού κινήματος που έβαλε τη σφραγίδα του σε όλες τις μεγάλες εθνικές επιτυχίες» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην ομιλία του.
Μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε πράξη την Ελλάδα που αγαπάμε, την Ελλάδα πο οραματιζόμαστε. Μια Ελλάδα που θέτει υψηλούς στόχους και αγωνίζεται με ενότητα και συστηματικότητα να τους πετύχει. Μια πατρίδα ισχυρή στην Ευρώπη και τον κόσμο, όπως αυτή που οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ έκαναν πράξη εξασφαλίζοντας ευημερία, ασφάλεια και προοπτική σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε:
«Με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το εμβληματικότερο έργο του ΠΑΣΟΚ. Με το ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο που έδωσε ίσες ευκαιρίες σε όλους. Με τα μεγάλα έργα υποδομής που έκαναν την Ελλάδα σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Με το ΑΣΕΠ, τη Διαύγεια και τις ανεξάρτητες αρχές που ενίσχυσαν τους θεσμούς και τη δημοκρατία».
«Σήμερα, παρατηρούμε ένα επικίνδυνο φαινόμενο, την απόκλιση ανάμεσα στην ευημερία των δεικτών και την ευημερία της κοινωνίας.
Και αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη αποτυχία της ΝΔ. Αν παρά τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης αυξήθηκαν οι ανισότητες και αποδυναμώθηκε το κοινωνικό κράτος, φανταστείτε τι θα συμβεί αν συνεχιστούν οι ίδιες πολιτικές αλλά χωρίς τα πρωτόγνωρα κεφάλαια αυτού του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου.
Το μόνο που κατάφεραν είναι να συγκεντρώνεται ο πλούτος στα χέρια λίγων, την ώρα που πολλοί συμπολίτες μας δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.
Αυτές οι ανισότητες αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη δημοκρατία, γιατί εκατομμύρια οικονομικά αδύναμοι νιώθουν ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτούς με αποτέλεσμα να γίνονται ευάλωτοι στις σειρήνες των άκρων και του λαϊκισμού» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε:
«Για κάθε σοσιαλιστή, απόλυτη προτεραιότητα είναι μια καλύτερη ζωή για αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, λοιπόν, είναι η στιγμή για μια νέα συμπόρευση με τις ελπίδες και τα όνειρα της νέας γενιάς, των μεσαίων στρωμάτων,των σύγχρονων μη προνομιούχων».
«Γνωρίζουμε -και γνωρίζω- πολύ καλά ότι η Δημοκρατική Παράταξη διαθέτει μεγάλους ορίζοντες. Γι’ αυτό σήμερα κάνω ένα ανοιχτό κάλεσμα και απευθύνομαι σε κάθε κοινωνική δύναμη με την οποία μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες, σε κάθε δημοκρατικό πολίτη που έκανε άλλες επιλογές και απογοητεύτηκε ή απέχει. Σε κάθε πολίτη που θέλει ευημερία και σταθερότητα, Σε κάθε νέα και νέο που γεννήθηκε στα χρόνια της κρίσης. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα αλλαγή»
«Εσείς οι πέντε χιλιάδες Σύνεδροι δεν είστε απλώς αριθμοί. Είστε πρόσωπα με λόγο και έργο, με διαφορετικές διαδρομές και βιώματα. Με διακριτές αγωνίες, ιδέες και κοινωνικές αναφορές. Εκπροσωπείτε όμως και μια πολύ ευρύτερη δυναμική»
Με κόρνες, χειροκροτήματα και την ιαχή «νάτος ο πρωθυπουργός» έγινε η υποδοχή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στον χώρο του 4ου Τακτικού Συνεδρίου.
«Δεν τους χρωστάμε. Δεν περιμένουμε τίποτα από αυτούς, αλλά περιμένω πολλά από εσάς γιατί σε εσάς χρωστάμε τα πάντα» επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
«Το συνέδριο μας είναι το επιστέγασμα μιας βαθιά συμμετοχικής και δημοκρατικής διαδρομής, που ξεκινήσαμε εδώ και καιρό με τις περιφερειακές μας συνδιασκέψεις σε κάθε γωνιά της χώρας. Εκεί οικοδομήσαμε λέξη-λέξη, ιδέα-ιδέα, πρόταση-πρόταση το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας, το σχέδιο μας. Δύναμή μας είναι οι βαθιές μας ρίζες στην κοινωνία και ο απλός κόσμος. Όχι η ολιγαρχία και τα συμφέροντα»
«Από σήμερα, όλοι μαζί ξεκινάμε τον αγώνα για τη μεγάλη πολιτική που έχει ανάγκη η χώρα και ο λαός, απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές που αυξάνουν τις ανισότητες. Απέναντι στις πολιτικές που τροφοδοτούν την ασυδοσία των καρτέλ. Απέναντι στις πολιτικές που υποβαθμίζουν την ποιότητα της δημοκρατίας. Απέναντι στις πολιτικές που πολλαπλασιάζουν τα αδιέξοδα της κοινωνίας και χαμηλώνουν τους ορίζοντες της Ελλάδας» σημείωσε και τόνισε: «Μαζί θα κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε. Μαζί θα κερδίσουμε το παρόν και το μέλλον. Μαζί θα ξαναδώσουμε αξιοπιστία στην πολιτική και δύναμη στη δημοκρατία».
«Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω την καθεμιά και τον καθένα ξεχωριστά, για τη συγκλονιστική σας παρουσία. Βρισκόμαστε ξανά όλοι ΜΑΖΙ, σε μια νέα, ελπιδοφόρα εποχή για το κίνημα μας.
Δύναμή μας είστε όλοι εσείς. Γιατί μαζί καταφέραμε να πετύχουμε την επαναφορά του ΠΑΣΟΚ σε θέση πρωταγωνιστή. Ενωμένοι πήραμε πρωτοβουλίες που προκάλεσαν βαθιές ρωγμές στο καθεστωτικό σύστημα διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» πρόσθεσε.
«Φίλες και φίλοι,
Συντρόφισσες και σύντροφοι,
Η Δημοκρατική Παράταξη είναι εδώ,
Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο - δυνατό - σύγχρονο και έτοιμο για μια νέα πορεία νίκης και προοπτικής» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην εναρκτήρια ομιλία του.
«Είναι πολύ σημαντικό να ακουστούν απόψεις, να έχουμε ένα προγραμματικό πλαίσιο, αλλά και την ίδια στιγμή να επικοινωνήσουμε αυτό που είναι το πιο σημαντικό όλων: Τι θα αλλάξει στη χώρα μας αν γίνει κυβερνώσα δύναμη το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής. Τι θα αλλάξει στην καθημερινότητα του πολίτη, τι θα αλλάξει στην υγεία, τι θα αλλάξει στην παιδεία, τι θα αλλάξει στην ακρίβεια, στο δημογραφικό, στο στεγαστικό που είναι μάστιγα αυτή τη στιγμή, τι θα αλλάξει για τους νέους.
Όλα αυτά νομίζω ότι έχουμε χρέος από εδώ και πέρα να τα επικοινωνήσουμε σε όλους τους Έλληνες, από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα, για να ξέρουν συνειδητά τι θα ψηφίσουν. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι η ιστορική στιγμή του ΠΑΣΟΚ να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και πάλι».
Ερωτηθείσα για τη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις η κυρία Θρασκιά είπε:
«Είναι μεγάλη η διαφορά. Είναι ξεκάθαρη όμως η δύναμή μας και ως αξιωματική αντιπολίτευση εντός και εκτός Βουλής. Και την ίδια στιγμή θεωρώ ότι υπάρχει ακόμη και ο χρόνος αλλά και η φόρα που θα πάρουμε με βατήρα το συνέδριό μας, όπως λέμε, για το άλμα μπροστά. Και το κλειδί για μένα είναι να γνωρίζουν οι πολίτες το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
Θα καταλάβουν ότι δεν είναι ούτε πυροτέχνημα, αλλά είναι ένα πρόγραμμα που έχει το κράτος δικαίου αλλά και την καθημερινότητα του πολίτη στο επίκεντρο, με σεβασμό και με ηθική στην πολιτική. Όπως λέει και ο πρόεδρος ‘έτσι για την αλλαγή’».
Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμματα που βρίσκονται αριστερά του ΠΑΣΟΚ η Ράνια Θρασκιά υπογράμμισε:
«Είναι ξεκάθαρο ότι όλοι οι προοδευτικοί πολίτες θα αναδείξουν ποια κόμματα θέλουν να τους εκπροσωπούν στη Βουλή και από εκεί και πέρα είναι ξεκάθαρο ότι θα προκύψουν μόνο εξ αριστερών συνεργασίες για το ΠΑΣΟΚ»
Στο βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης
Για «μήνυμα πολιτικού σεισμού» από τη συμμετοχή του κόσμου μίλησε ο γραμματέας της ΚΟΕΣ Γιάννης Βαρδακαστάνης, ανοίγοντας τους χαιρετισμούς του 4ου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.
Ο γραμματέας της ΚΟΕΣ αναφέρθηκε στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής, με στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την αναγκαία αλλαγή στη διακυβέρνηση της χώρας.
«Νάτος, νάτος, ο πρωθυπουργός» φώναξαν οι σύνεδροι στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος χαιρέτησε δεκάδες ανθρώπους μέχρι να πάρει τη θέση του στην πρώτη σειρά.
Στον χώρο του συνεδρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης
«Είναι μια κρίσιμη στιγμή, αλλά νομίζω ότι είναι ένα συνέδριο για το οποίο είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Είναι ένα συνέδριο επανεκκίνησης του κόμματός μας, ένα συνέδριο προωθητικής σύνθεσης, ένα συνέδριο
ακόμα περαιτέρω αποσαφήνισης του στίγματος μας, της αντιπολιτευτικής στρατηγικής μας και νομίζω ότι θα βγούμε, πιστεύω ακράδαντα, όχι απλά νομίζω, ότι θα βγούμε πολύ πιο δυνατοί, πολύ πιο ενωμένοι, προκειμένου να κάνουμε την πορεία μας προς το λαό ακόμα πιο αποτελεσματική και να γίνουμε η έκφρασή του και αυτοί που θα φέρουν την πολιτική ανατροπή στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν» δήλωσε η Νάντια Γιαννακοπούλου, φτάνοντας στον χώρο του Συνεδρίου.
Ερωτηθείσα για τον διάλογο περί συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία που ανακινήθηκε το τελευταίο διάστημα, τονίζει: «Είναι ξεκάθαρο και το έχει κάνει σαφές ο Πρόεδρός μας και όλοι μας βεβαίως, ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο περιθώριο. Γιατί εμείς παλεύουμε για να υπάρξει πολιτική αλλαγή απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει αποτύχει. Σε μια κυβέρνηση που δεν έχει να δώσει τίποτα πια περισσότερο στην Ελλάδα και στους Έλληνες πολίτες που έχει κάνει κουρελόχαρτο το κράτος δικαίου. Εμείς λοιπόν νομίζω ότι μετά από έντονο διάλογο και προσπάθεια σύνθεσης, έχει συμπεριληφθεί στο κείμενο της πολιτικής διακήρυξης μία τέτοια έκφραση, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ρόλο σε καμία περίπτωση κυβερνητικού εταίρου. Άρα νομίζω ότι το ζήτημα όλο αυτό έχει λυθεί επί της ουσίας. Να μην διαφωνούμε για πράγματα στα οποία συμφωνούμε και συμφωνούμε όλοι»
Εκατοντάδες στελέχη και μέλη του κόμματος καταφθάνουν στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο, λαμβάνοντας τις θέσεις τους ενόψει της κρίσιμης τριήμερης πολιτικής διαδικασίας.
Το σκηνικό πλαισιώνουν μεγάλοι ηλεκτρονικοί πίνακες που προβάλλουν τα συνθήματα του ΠΑΣΟΚ, καθώς και πλακάτ για το 4ο τακτικό συνέδριο.
Σε κάθε θέση έχει τοποθετηθεί σημαία του ΠΑΣΟΚ, καθώς και ερωτηματολόγιο σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες που καλείται να θέσει το κόμμα, με βάση τα σημαντικότερα ζητήματα όπως τα αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες.
Παρότι η κεντρική αίθουσα δεν έχει ακόμη γεμίσει, αρκετοί βρίσκονται ήδη στην είσοδο προκειμένου να παραλάβουν τις διαπιστεύσεις τους.
Από το μεσημέρι άρχισαν να καταφθάνουν στο Τάε Κβο Ντο οι σύνεδροι του ΠΑΣΟΚ, όπου θα πραγματοποιηθεί το 4ο συνέδριο του κόμματος.
Η πρώτη ημέρα των εργασιών έχει σαφώς εναρκτήριο και συμβολικό χαρακτήρα.
Ξεχωριστή πολιτική βαρύτητα θα έχουν το μεσημέρι του Σαββάτου (28.03.2026) οι παρεμβάσεις του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου, που έχουν προγραμματιστεί διαδοχικά (12:30 και 13:00), καθώς αναμένεται να συγκεντρώσουν αυξημένο ενδιαφέρον τόσο στο εσωτερικό του κόμματος όσο και στο ευρύτερο πολιτικό πεδίο.
