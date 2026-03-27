Ανδρουλάκης στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Στόχος να νικήσουμε τη ΝΔ, μαζί θα κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε

Θρασκιά: «Ιστορική στιγμή να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση – Μόνο εξ αριστερών συνεργασίες»

«Είναι πολύ σημαντικό να ακουστούν απόψεις, να έχουμε ένα προγραμματικό πλαίσιο, αλλά και την ίδια στιγμή να επικοινωνήσουμε αυτό που είναι το πιο σημαντικό όλων: Τι θα αλλάξει στη χώρα μας αν γίνει κυβερνώσα δύναμη το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής. Τι θα αλλάξει στην καθημερινότητα του πολίτη, τι θα αλλάξει στην υγεία, τι θα αλλάξει στην παιδεία, τι θα αλλάξει στην ακρίβεια, στο δημογραφικό, στο στεγαστικό που είναι μάστιγα αυτή τη στιγμή, τι θα αλλάξει για τους νέους.

Όλα αυτά νομίζω ότι έχουμε χρέος από εδώ και πέρα να τα επικοινωνήσουμε σε όλους τους Έλληνες, από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα, για να ξέρουν συνειδητά τι θα ψηφίσουν. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι η ιστορική στιγμή του ΠΑΣΟΚ να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και πάλι».



Ερωτηθείσα για τη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις η κυρία Θρασκιά είπε:



«Είναι μεγάλη η διαφορά. Είναι ξεκάθαρη όμως η δύναμή μας και ως αξιωματική αντιπολίτευση εντός και εκτός Βουλής. Και την ίδια στιγμή θεωρώ ότι υπάρχει ακόμη και ο χρόνος αλλά και η φόρα που θα πάρουμε με βατήρα το συνέδριό μας, όπως λέμε, για το άλμα μπροστά. Και το κλειδί για μένα είναι να γνωρίζουν οι πολίτες το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

Θα καταλάβουν ότι δεν είναι ούτε πυροτέχνημα, αλλά είναι ένα πρόγραμμα που έχει το κράτος δικαίου αλλά και την καθημερινότητα του πολίτη στο επίκεντρο, με σεβασμό και με ηθική στην πολιτική. Όπως λέει και ο πρόεδρος ‘έτσι για την αλλαγή’».



Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμματα που βρίσκονται αριστερά του ΠΑΣΟΚ η Ράνια Θρασκιά υπογράμμισε:



«Είναι ξεκάθαρο ότι όλοι οι προοδευτικοί πολίτες θα αναδείξουν ποια κόμματα θέλουν να τους εκπροσωπούν στη Βουλή και από εκεί και πέρα είναι ξεκάθαρο ότι θα προκύψουν μόνο εξ αριστερών συνεργασίες για το ΠΑΣΟΚ»